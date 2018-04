Izrael chce przesiedlić nielegalnych imigrantów do Niemiec

Izrael zmienił plan deportacji kilkunastu tysięcy nielegalnych migrantów z Afryki.Jak poinformowało biuro prasowe premiera Benjamina Netanjahu, w myśl porozumienia zawartego z UNHCR, agencją ONZ ds. uchodźców, około 16,2 tys. afrykańskich uchodźców zostanie przesiedlonych do państw zachodnich, w tym do Włoch, Niemiec i Kanady.

Jak wynika z oświadczenia biura Netanjahu, do przesiedlenia dojdzie w ciągu pięciu lat. W tym czasie „nie zachodzi potrzeba kontynuacji polityki przymusowej deportacji do państw trzecich”. Pozostała część afrykańskich migrantów ma otrzymać w Izraelu prawo pobytu.

Premier Benjamin Netanjahu informuje o planach ws. przesiedleń afrykańskich uchodźców do państw zachodnich

Decyzje o wydaleniu

Rząd Izraela ustalił na początku stycznia br. plan, w myśl którego 40 tys. nielegalnych migrantów z Afryki miało opuścić Izrael do końca marca. Chodziło głównie o uchodźców z Erytrei i Sudanu, gdzie dochodzi do masowych naruszeń praw człowieka. Izraelskie władze miały zaproponować każdemu migrantowi, który zdecydowałby się na dobrowolny wyjazd 2,8 tys. euro premii. W przypadku odmowy groził areszt. Dlatego część migrantów przystąpiła do strajku głodowego.

„Zobowiązania prawne”

Po ujawnieniu w listopadzie ubiegłego roku planów izraelskich władz UNHCR zgłosiła zastrzeżenia. Według agencji ONZ ds. uchodźców Izrael miał zobowiązania prawne, jeśli chodzi o zapewnienie migrantom ochrony.

Od 2007 r. przez granicę egipsko-izraelską na Synaju napływało coraz więcej Afrykańczyków. Jak wynika ze statystyk ministerstwa spraw wewnętrznych Izraela, obecnie żyje w nim 42 tys. migrantów z Afryki, z tego równo połowa to dzieci, kobiety i mężczyźni z rodzinami, którym nie grozi deportacja.

