Gorąca niedziela w Berlinie. Manifestacja AfD i 13 kontrdemonstracji

Kilkadziesiąt tysięcy osób ma zamiar w niedzielę (27.05.2018) protestować przeciwko demonstracji zwołanej przez partię AfD. Zapowiedziane są akcje od spokojnych manifestacji, przez imprezy muzyczno-taneczne aż do blokad przemarszu nacjonalistów. Jak wiele osób weźmie udział w tym proteście, nie wiadomo, ale może być ich nawet kilkadziesiąt tysięcy. Policja przygotowuje się na dużą akcję i ściągnęła do Berlina ponad 2000 funkcjonariuszy z 10 krajów związkowych i posiłki Policji Federalnej.

Partia AfD zapowiedziała swoją demonstrację na Placu Waszyngtona przed Dworcem Głównym w Berlinie na godzinę 12.00. Wiec pod hasłem „Przyszłość dla Niemiec” ma być wyrazem protestu przeciwko polityce rządu federalnego. Przy oficjalnym zgłoszeniu określono liczbę uczestników na 10 tys., obecnie zredukowano ją do 5000. Jeden z organizatorów, Guido Reil z prezydium partii stwierdził, że „będzie już wielkim sukcesem, jeżeli na demonstracji pojawi się 2500-5000 osób”.

„Trzeba zmieść AfD głośną muzyką”

Należy spodziewać się, że dużo liczniejsze będą kontrdemonstracje: władzom zgłoszono 13 akcji protestacyjnych. Największą będzie prawdopodobnie manifestacja pod hasłem „Liebe und Bass statt AfD und Fremdenhass” („Miłość i basy zamiast AfD i ksenofobi”). Jako liczbę uczestników podano 15 tys. osób – jak poinformował zastępca rzecznika berlińskiej policji Thomas Neuendorf.

Organizatorzy kontrdemonstracji "Powstrzymajcie nienawiść! Powstrzymajcie AfD!" na konferencji prasowej 23.05.2018

Organizatorem jest ok. 120 berlińskich klubów, festiwali i organizatorów imprez muzycznych. Ich przemarsz będzie składał się z 30 wozów muzycznych z didżejami, którzy animować będą ludzi do tańca. Na Facebooku swoje zainteresowanie akcją zadeklarowało prawie 20 tys. osób. Demonstracja to zacznie się o w samo południe na Hansaplatz, przejdzie m.in. ulicą 17 Czerwca i zgodnie z życzeniem organizatorów miałaby zbliżyć jak najbardziej do Bramy Brandenburskiej.

Inni demonstranci mają zamiar na łodziach i tratwach popłynąć Szprewą do dzielnicy rządowej. Jeszcze inna demonstracja ma odbyć się na Placu Republiki i na łące przed Reichstagiem o 11.30. Tu zgłoszono uczestnictwo 2500 osób. Organizatorem akcji pod hasłem „Powstrzymajcie nienawiść! Powstrzymajcie AfD!” są między innymi partie Zieloni, Lewica i SPD. Jak zaznaczył rzecznik policji, służby bezpieczeństwa wychodzą z założenia, że demonstracje przebiegać będą bez zakłóceń. Nie można wykluczyć jednak starć z agresywnymi, skrajnie lewicowymi demonstrantami. Część tego środowiska uważa ataki i napaści na członków i sympatyków AfD za jak najbardziej legalne.

W związku z planowanymi demonstracjami już w nocy na niedzielę policja odgradzać będzie szereg ulic w dzielnicy rządowej.