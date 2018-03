Gest pokory. Papież obmył stopy więźniom

Papież Franciszek rozpoczął tegoroczne obchody Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych tradycyjnym już dla niego gestem: obmycia stóp ludziom w geście pokory.

W tym roku udał się do rzymskiego więzienia „Regina Coeli” i na swój sposób przypomniał Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus obmył stopy swoim apostołom.

„Jestem grzesznikiem tak jak wy” – powiedział papież, „ale dziś w waszym gronie za przykładem Chrystusa klękam, żeby tak jak on obmyć wam stopy. Tym gestem chciał on wam powiedzieć: Chrystus was nie opuszcza i nie przestanie wam przebaczać”.

Gest papieża szokujący współczesny świat

Jak wyjaśniał papież, Jezus Chrystus odwrócił utarty porządek. „Kto chce być szefem, ten musi też służyć innym. Jest to zawsze związane z ryzykiem” – powiedział, „ale gdyby władcy częściej kierowali się tą myślą, obyłoby się bez wielu wojen”.

12 mężczyzn, którym papież w tym roku obmył stopy pochodziło z Włoch i sześciu innych krajów. W przeważającej większości byli to katolicy, ale także dwóch muzułmanów, jeden prawosławny i jeden buddysta.

Małgorzata Matzke (rtr)