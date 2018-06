G7 w Kanadzie: wszyscy przeciwko jednemu, jeden przeciw wszystkim

Kiedy w piątek rano (08.06.2018) kanclerz Angela Merkel wsiądzie do samolotu, by polecieć do Kanady na szczyt G7, będzie świadoma, że czekają ją trudne dni. 8 i 9 czerwca w kanadyjskim Charlevoix będą obradowali szefowie państw i rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, USA i Kanady. – Każdy wie, że prowadzone tam dyskusje będą trudne – powiedziała kanclerz w Bundestagu. Kiedy jeszcze podczas ostatniego szczytu G7 w Taorminie na Sycylii kontrowersyjnym tematem było przede wszystkim odrzucone przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie klimatyczne z Paryża, tym razem tematów różniących Trumpa od „reszty świata” jest znacznie więcej. – Nie ulega wątpliwości, że przez wycofanie się USA z umowy klimatycznej w grupie G7 istnieje rozbieżność zdań – stwierdziła Merkel. – Tak samo jak z powodu ceł na import stali i aluminium, co uważamy za sprzeczne z prawem – dodała kanclerz. Także to samo odnosi się do wypowiedzenia przez USA umowy w sprawie irańskiego programu atomowego.

Trudne dni „szerpów"

Wystarczy spojrzeć na przygotowania do szczytu, by przekonać się, jak zagmatwana jest sytuacja. Mimo wytężonej pracy w minionych tygodniach „szerpowie” – główni negocjatorzy państw G7, dalecy są od uzgodnienia wspólnego stanowiska. Do chwili rozpoczęcia szczytu i przypuszczalnie jeszcze długo po nim będą się toczyły intensywne rozmowy – niosą słuchy z niemieckich kręgów rządowych. Jak sformułował to jeden z przedstawicieli rządu, który uczestniczył już w szeregu szczytów: w tym roku nie jest łatwiej, niż w minionych latach.

G7 w Taorminie na Sycylii, maj 2017

Bardziej niż niepewne jest też, że szczyt zakończy się wydaniem wspólnego oświadczenia. Zdanie to podziela także Angela Merkel. Czynione są wysiłki, by to osiągnąć, ale nadzieje słabną z dnia na dzień, bo też taki komunikat wymaga przedtem konsensusu. W Taorminie brak jedności w kwestii ochrony klimatu znalazł się we wspólnym oświadczeniu. Ale jaką miałoby ono wartość, gdyby znalazły się w nim wszystkie sporne tematy?

Wszyscy przeciwko jednemu

Nie można się cofnąć do sytuacji sprzed ostatnich szczytów G7 i G20 – ostrzega Angela Merkel. – Będziemy na to uważać z niemieckiej strony – zapowiedziała. – Nie sądzę, żebyśmy mogli jeszcze bardziej rozmiękczać wyniki osiągnięte w ostatnich latach – dodała kanclerz.

W międzyczasie poważnie rozważa się, czy nie byłoby lepiej, gdyby oświadczenie końcowe wydała tylko przewodnicząca szczytowi Kanada. Mogłaby uwypuklić w nim wspólne wartości, takie jak multilateralizm, opowiedzenie się za wolnym handlem czy przejęcie odpowiedzialności za ochronę klimatu. W obliczu trudnej sytuacji, „byłoby to może najbardziej uczciwe wyjście” – stwierdziła Merkel dodając, że „nie ma sensu łatać do woli istniejących różnic”.

Harmonia była wczoraj

Pytanie, jaką wartość ma jeszcze szczyt G7? Czy mamy do czynienia z końcem tego formatu? Szefowie państw i rządów państw G7 postrzegali się dotąd jako wspólnota opowiadająca się za multilateralizmem, czyli międzynarodową solidarnością i światowym porządkiem opartym na wspólnych wartościach. Niemiecki rząd przywiązuje najwyższą wagę do tego, by wartości te nie były podważane. – Nie ma nic lepszego niż wielostronne podejście, by nie pozostawić kształtowania globalizacji podmiotom, które myślą wyłącznie o własnych interesach, a nie o wspólnym dobru – podkreśla raz po raz Angela Merkel.

Okazji do rozmów nie powinno zabraknąć. Na zdjęciu Angela Merkel, Donald Trump i premier Kanady Justin Trudeau na Sycylii

Nie zmienia to faktu, że harmonia, która tak długo była sygnałem wysyłanym ze szczytów G7, może dziś należeć do przeszłości. Przypuszczalnie z Donaldem Trumpem w tym gronie, nie zobaczymy już tak szybko zdjęć, na których szefowie państw i rządów prezentują się odprężeni i w jak najlepszych nastrojach.

„G6 + 1"

Kanadyjska gazeta pisała niedawno o „skłóconej zgrai". Francuski minister finansów Bruno Le Maire, po „napiętym i trudnym” spotkaniu z kolegami z G7 pod koniec ubiegłego tygodnia w kanadyjskim Whistler zredukował grupę do formuły „G6 +1”: „G6 plus USA same przeciw wszystkim”. Wspólnego oświadczenia po Whistler nie wydano. Zbyt duże niezadowolenie i kontrowersje wzbudziły cła karne nałożone przez USA na import stali i aluminium.

Spotkanie ministrów finansów G7 mogło być przedsmakiem szczytu w Charlevoix. Niemiecka strona nie ukrywa, że po spotkaniu w Whistler prowadzenie dalszych rozmów nie stało się łatwiejsze. Mimo to nikt nie chce zrezygnować z G7. Akurat w dzisiejszych czasach takie spotkania są niezmiernie ważne. Przy jakiej innej okazji szefowie państw i rządów mogliby rozmawiać w wąskim kręgu w tak osobisty i otwarty sposób?

Zdjęcie jak z innej epoki: szczyt G7 w Niemczech w 2015 r.

Niezależnie od wspólnych posiedzeń szczyt w Kanadzie będzie też okazją do bilateralnych rozmów. I tak na przykład kanclerz Merkel będzie miała po raz pierwszy możliwość rozmowy z nowym premierem Włoch Giuseppe Conte. Pozostaje odczekać, jakie stanowisko zajmą Włochy w G7. Na konferencji wideo przeprowadzonej przez przygotowujących szczyt „szerpów”, Włochy reprezentował jeszcze przedstawiciel dotychczasowego rządu. Jego następca miał dokooptować później. Kanclerz Merkel chce też rozmawiać w cztery oczy z prezydentem USA Trumpem. Jak podkreśla, w trudnych czasach trzeba z sobą koniecznie rozmawiać i to jeszcze częściej, niż zazwyczaj.