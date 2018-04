Felix Klein pierwszym w Niemczech pełnomocnikiem ds. antysemityzmu

Na pierwszego pełnomocnika rządu ds. antysemityzmu szef resortu spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) zaproponował dyplomatę Felixa Kleina. Obecnie jest on pełnomocnikiem ds. kontaktów z organizacjami żydowskimi i ds. antysemityzmu w randze ambasadora w niemieckim MSZ. Zajmuje się też kompleksem tematów związanych z antycyganizmem.

Klein urodził się w 1968 r. w Darmsztadzie. Jego ojciec, zawodowy skrzypek Hans Klein należał do mniejszości niemieckiej osiadłej na terenach Siedmiogrodu – do Sasów siedmiogrodzkich.

Po maturze w międzynarodowej szkole we Włoszech, Felix Klein studiował prawo we Fryburgu Bryzgowickim (Freiburgu) a następnie w londyńskiej London School of Economics. Następnie rozpoczął kształcenie na „zawodowego dyplomatę” - jak sam siebie nazywa - w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Bonn i ukończył doktorat w St. Gallen. W dotychczasowej karierze dyplomatycznej Klein pracował w Bonn i Berlinie, ale także w Kamerunie i Mediolanie.

Przeczytaj także: Niemieckie MSW chce wydalać imigrantów-antysemitów

W wywiadzie dla gazety "Jüdische Allgemeine" dyplomata powiedział, że ocenia powołanie przedstawiciela i osoby kontaktu dla organizacji żydowskich jako "bardzo sensowne". Jego zdaniem tacy pełnomocnicy powinni być powołani także na poziomie landów.

Przeczytaj także: Przewodniczący Bundestagu: Antysemityzm rośnie na skutek potężnej imigracjiAntysemityzm: Ofensywa rządu na rzecz tolerancji w niemieckich szkołach

Klein podkreślił też, że taki urząd nie zwalnia polityków z obowiązku aktywnego przeciwstawiania się nienawiści do Żydów. Strach Żydów w Niemczech przed publicznym ujawnianiem swego pochodzenia rośnie i to – jak zaznaczył - jest nie do przyjęcia. Także obawy przed antysemityzmem muzułmanów są – w opinii Felixa Kleina - uzasadnione.

Przeczytaj także:

Komentarz: Dość nienawiści do Żydów!

W wywiadzie dla "Jüdische Allgemeine" Klein stwierdził także, że nowy pełnomocnik musi najpierw we współpracy z ministerstwami wypracować konkretne strategie działania, aby jak najszybciej wdrożyć zalecenia niezależnej grupy ekspertów ds. antysemityzmu. Dyplomata ocenił również pozytywnie planowane dydaktyczne wycieczki szkolne do miejsc pamięci niemieckich obozów koncentracyjnych.

W czasie wolnym Felix Klein lubi grać jak jego ojciec na skrzypcach i – jak mówi - stara się też w sferze muzyki zbliżyć do kultury żydowskiej.

Barbara Cöllen (kna, afp)