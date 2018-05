Felix Klein: Jest nam potrzebna kultura odwagi cywilnej

Felix Klein wzywa do zdecydowanej interwencji w przypadku antysemickich incydentów. "To jest teraz obowiązek naszego społeczeństwa" - powiedział w rozmowie z "Tagesspiegel am Sonntag". Pełnomocnik rządu ds. antysemityzmu zaznaczył, że taka interwencja w przypadku, gdy atakowani są Żydzi, powinna być zachowaniem oczywistym. Potrzebujemy kultury odwagi cywilnej i musimy przezwyciężyć obojętność" - powiedział Klein berlińskiej gazecie. "Atak na Żydów i kulturę żydowską jest także atakiem na naszą kulturę i naszą tożsamość" - podkreślił.

„Wyzbywanie się hamulców”

Klein ubolewa nad „brutalizacją klimatu” w Niemczech. Coraz więcej osób zdobywa się na odwagę wyrażania antysemickich opinii na portalach społecznościowych i na ulicy. To dawniej było nie do pomyślenia – zaznaczył i wskazał na „wyzbywanie się hamulców”.

Skrytykował także na łamach „Tagesspiegel am Sonntag” błędy w niemieckiej polityce integracyjnej: "Mszczą się niedostatki w integracji muzułmanów w Niemczech w ostatnich dekadach” - tłumaczył. Stwierdził też, że za mało troszczono się w Niemczech o wizerunek Izraela. Zaniedbano oferty dla muzułmanów, aby mogli poznać niemiecką historię. A przecież – jak zaznaczył Klein – powinno to być częścią działań integracyjnych. "Muzułmanie muszą wiedzieć, że każdy, kto w tym kraju wyraża antysemickie poglądy, działa nie po myśli naszego społeczeństwa”.

Pełnomocnik ds. antysemityzmu zaapelował o szybkie zwołanie konferencji ds. islamu, aby porozmawiać z organizacjami muzułmańskimi nie tylko o integracji, ale także o nienawiści do Żydów. W przeszłości nie poruszano tej kwestii „z niezbędnym naciskiem" - podkreślił.

presseportal/coe