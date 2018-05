FAZ: Rosja nie jest dla Niemiec ważniejsza niż Polska

„Rosja jest nadal mocarstwem światowym. Dla Niemiec pozostaje najważniejszym krajem europejskim na wschód od granic UE i NATO. Rosja nie jest jednak dla Niemiec ważniejsza od EU i NATO. Nie jest też ważniejsza od sumy mniejszych i średnich krajów na wschód od Niemiec, a na zachód od Rosji. Wymiana handlowa z samą Polską jest większa niż z Rosją” – pisze polityk SPD Karsten D. Voigt w opublikowanym na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) autorskim artykule.

Sowiecki klucz do Niemiec

Niemiecki socjaldemokrata zaznacza, że dawny Związek Sowiecki „posiadał klucz do niemieckiej jedności”. „Jest zasługą sowieckiej polityki pod kierownictwem Gorbaczowa, że w 1990 roku tym kluczem otworzyła drzwi do ponownego zjednoczenia” – podkreśla Voigt. Jak przypomina, traktaty z Polską czy Czechosłowacją mogły zostać podpisane dlatego, że Moskwa nie zgłaszała sprzeciwu. „Droga do Pragi i Warszawy prowadziła często przez Moskwę” – dodaje autor.

„Dzisiaj władze tych krajów orientują się raczej na Waszyngton i Brukselę, w każdym razie nie na Moskwę” – stwierdza Voigt. „Z geograficznego punktu widzenia kraje te leżą nadal na wschód od Niemiec, ale pod względem geostrategicznym stały się częścią Zachodu” – dowodzi.

Niemcy muszą zabiegać o kompromis

„Podczas negocjacji o przyszłym budżecie, w sprawach polityki azylowej czy obszaru Schengen, a także euro, rząd niemiecki musi zabiegać o kompromis z mniejszymi wschodnimi sąsiadami” – napomina Voigt. „Wpływ tych krajów na treść kompromisów jest większy niż nuklearnego mocarstwa Rosji” – podkreśla. Voigt pisze, że Niemcy powinny dążyć nadal do celu, jakim jest stworzenie europejskiego ładu pokojowego wspólnie z Rosją.

Rosja nie zmienia swojej polityki

Warunkiem wdrożenia przez Berlin „nowej polityki wschodniej” jest jednak zmiana polityki Rosji wobec konfliktu we wschodniej Ukrainie, co pozwoliłoby na zniesienie zachodnich sankcji, a w dalszej perspektywie na bliższą współpracę z Rosją, a nawet z całą Euroazjatycką Unią Gospodarczą. „Obecnie nie widać oznak zasadniczej zmiany rosyjskiej polityki. Pomimo konfliktów pojedyncze obszary współpracy są pożądane i możliwe. Jednak cel stabilnego europejskiego ładu pokojowego z udziałem Rosji odsuwa się w daleką przyszłość” – stwierdza w konkluzji polityk SPD.

Voigt miał w przeszłości duży wpływ na politykę zagraniczną Niemiec – do roku 1998 był przewodniczącym niemiecko - rosyjskiej grupy parlamentarnej, a w latach 1999-2010 koordynatorem rządu do kontaktów z USA.