FAZ: Niepewni Niemcy i dumni Polacy

„Dumni Polacy" – pod takim tytułem dziennik „Frankfurfer Allgemeine Zeitung" (FAZ) komentuje wyniki najnowszego „Barometru Polska-Niemcy”. Na początku wyjaśnia, że relacje obu krajów można zrozumieć tylko na tle tragicznych wydarzeń: „wojna przeciwko Polsce i dokonane przez Niemcy głównie na polskiej ziemi ludobójstwo europejskich Żydów; potem wypędzenie Niemców z ich stron rodzinnych” – wymienia FAZ. „Nic dziwnego, że wielu Polaków popiera dalsze reparacje ze strony Niemiec” – stwierdza dziennik i przytacza wyniki ankiety – tylko 40 proc. Polaków uważa sprawę reparacji za zamkniętą.

Za godne uwagi autor komentarza uznaje jednak to, jak dużo sympatii Polacy okazują Niemcom i Europie. „W końcu UE krytycznie ocenia rozwój praworządności w Polsce i wszczęła postępowanie” – czytamy. Mniejszym zaskoczeniem jest fakt, że Polacy bardziej niż Niemcy identyfikują się ze swoim krajem i „swoją” religią. Powodów tego można szukać również w historii. „Niemcy nie są pod tym względem głęboko zakorzenione; wystarczy wspomnieć o niekończących się debatach na temat tożsamości i tego, co do Niemiec należy” – pisze FAZ. W każdym razie „niepewni Niemcy” nie mają powodu, by „z góry traktować dumnych Polaków”.