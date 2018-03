Ekspertki DGAP: Niemcy i Francja mają w UE różne priorytety | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 21.03.2018

Merkel w Warszawie. Jak gdyby nigdy nic

Podczas wizyty w Warszawie niemiecka kanclerz podkreślała głównie to, co łączy Polskę i Niemcy, a nie to, co dzieli. Do Berlina zaczyna docierać, że długo nie będzie miał za Odrą innego partnera niż rząd PiS. (20.03.2018)