East Side Gallery ma zapewnioną przyszłość

25 lat East Side Gallery

Artystyczny flash mob przy East Side Gallery

Na East Side Gallery uwiecznił się w 1990 roku również niemiecki artysta pop-artu Jim Avignon. Tytuł jego obrazu "Doin It Cool For The East Side". W 2013 Avignon trafił na tytułowe strony gazet, ponieważ bez oficjalnego zezwolenia przemalował swój obraz z udziałem uczniów szkół plastycznych. Wielu artystów skrytykowało tę akcję.