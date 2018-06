Domniemany morderca Susanny F. będzie deportowany do RFN. Przyznał się do czynu

W Iraku Płn., znajdującym się pod kurdyjską administracją, zatrzymany został Ali B. podejrzany o gwałt i zamordowanie w Niemczech 14-letniej Susanny F. Informują o tym agencje DPA i AFP.

Podejrzany Ali B. uciekł wraz z rodziną do Iraku Płn. i tam został zatrzymany piątkowej nocy przez kurdyjskie siły bezpieczeństwa. Pod eskortą Policji Federalnej ma on zostać przywieziony do Frankfurtu n. Menem.

Berlińskie MSW i Policja Federalna nie komentowały tych informacji. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Karl-Heinz Schröter (SPD) powiedział w rozmowie z agencją AFP, że liczy na to, iż domniemany morderca 14-latki zostanie wydalony do Niemiec i że będzie można w Niemczech wytoczyć mu proces.

Szef brandenburskiego MSW Karl-Heinz Schröter

Chciała wezwać policję

Agencja AFP, powołując się na lokalnego oficera kurdyjskiej policji, podaje, że domniemany sprawca przyznał się do czynu. „Podczas przesłuchania młody mężczyzna z Kurdystanu przyznał się, że zabił młodą Niemkę” – powiedział szef policji w mieście Dohuk, Tarik Ahmad. Ali B. miał powiedzieć, że był zaprzyjaźniony z Susanną i doszło między nimi do kłótni. Przyznał, że udusił ją, kiedy ona groziła zawołaniem policji. Tarik Ahmad wyjaśnił, że kurdyjskie MSW poinformowało go, że w jego region przybyła rodzina, a jeden z jej członków podejrzany jest o morderstwo. Jak powiedział jeden z wysokich rangą kurdyjskich funkcjonariuszy, wszystko zostało przygotowane, aby podejrzany jak najszybciej powrócił do Niemiec, pomimo, że między Niemcami i Irakiem nie ma umowy o ekstradycji.

Brak respektu wobec kobiet

Na ten weekend w Moguncji i Wiesbaden planowane są demonstracje; będą to protesty zarówno krytyków imigracji, jak i przeciwko rasizmowi. Tragedia Susanny, która przypuszczalnie została zamordowana przez uchodźcę, który przebywał wraz z rodziną w Niemczech, pomimo, że powinien był je opuścić, wznieciła znów ostrą polityczną debatę.

Zdaniem szefowej centrum badawczego Globalny Islam na uniwersytecie frankfurckim Susanne Schröter, niemieckie społeczeństwo powinno zastanowić się nad koncepcjami, jak traktować agresywnych mężczyzn z kultur nacechowanych partriachatem. „To już przestają być odosobnione przypadki” – powiedziała etnolożka agencji DPA, zaznaczając, że w islamie, podobnie jak w innych religiach, obowiązują patriarchalne normy, legitymujące przemoc i seksualne nadużycia. To było przypuszczalnie tłem czynu w przypadku zgwałconej i zamordowanej Niemki . „Jak widać ten młody człowiek nie miał żadnego respektu, ani przed niemieckim społeczeństwem, ani przed kobietami ani przed policjantkami”.

Mathias Middelberg: trzeba zmienić procedury i przepisy

Trzeba zmienić procedury azylowe i prawo procesowe

W klubie poselskim CDU/CSU w Bundestagu rozlegają się natomiast coraz donośniejsze głosy w sprawie skrócenia procedur azylowych. Wniosek azylowy podejrzanego Irakijczyka został odrzucony już pod koniec roku 2016, lecz złożył on odwołanie, które powstrzymało jego deportację. Rzecznik klubu chadeckiego ds. polityki wewnętrznej Mathias Middelberg (CDU) powiedział w rozmowie z „Rheinische Post”, że niedopuszczalne jest, iż osoba, której odmówiono azylu, może przedłużyć o ponad rok swój pobyt w Niemczech przez zaskarżenie decyzji władz do sądu. Trzeba wzmocnić personalnie sądy administracyjne i należy zastanowić się, jak zmienić prawo procesowe w sprawach azylowych.

Przewodniczący niemieckiego związku zawodowego policjantów Rainer Wendt krytykuje, że Niemcy jawnie nie dysponują prawnymi instrumentami, by aresztować brutalnych przestępców, którzy powinni być deportowani. Bawarska ustawa policyjna powinna stać się wzorcowa dla całych Niemiec – powiedział Wendt w rozmowie z „Passauer Neue Presse”. Ustawa ta przewiduje, że osoby stanowiące zagrożenie mogą być zatrzymane. Z nakazu sędziowskiego powinno być to możliwe także w innych krajach związkowych Niemiec – twierdzi związkowiec.

