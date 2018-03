Die Welt: obniżyć świadczenia dla dzieci z innych krajów UE | Echa polskie | DW | 22.03.2018

„Blisko 350 mln euro wypłaciła kasa Federalnej Agencji Pracy obywatelom UE, których dzieci mieszkają za granicą. Ta suma powoduje wzrost ciśnienia nie tylko u polityków AfD. Czy niemieccy podatnicy dojeni są w ten sposób przez sprytnych migrantów z Rumunii, Bułgarii czy Grecji?” – pyta Dorothea Siems w komentarzu opublikowanym w „Die Welt".

Autorka komentarza zwraca uwagę, że Kindergeld, czyli dodatek na dzieci, nie jest „socjalnym dobrodziejstwem”, lecz podatkowym przepisem, które przysługuje wszystkim rodzicom zatrudnionym w Niemczech. „To jest nie tylko obowiązujące prawo UE, lecz także kwestia sprawiedliwości” – zauważa Siems. „Nie można przyjmować obywateli UE jako imigrantów ekonomicznych, zobowiązywać ich do płacenia podatków i innych świadczeń, a równocześnie odmawiać im świadczeń na dzieci” – podkreśla niemiecka dziennikarka.

Szczodra kwota

Jej zdaniem wysokość świadczeń wymaga jednak korekty, gdyż obowiązująca w Niemczech kwota prawie 200 euro miesięcznie jest „niezwykle szczodra”. Taka stawka jest w Niemczech ze względu na wysokie koszty utrzymania jak najbardziej uzasadniona, natomiast w biedniejszych krajach UE jest zbyt wysoka – czytamy w „Die Welt".

Siems zwraca uwagę, że obecna wysokość świadczeń „narusza boleśnie poczucie sprawiedliwości” niemieckich podatników. Propozycja byłego ministra finansów Wolfganga Schaeublego, by dopasować wysokość świadczeń do kosztów utrzymania w krajach, gdzie mieszkają dzieci pracowników, jest zdaniem autorki „przekonująca”. Niemcy dysponują w UE wystarczającą siłą, by przeforsować dobrze uzasadnioną propozycję. „Nowy minister finansów Olaf Scholz z SPD musi tego tylko chcieć” – pisze Siems.

Temat aktualny

Nowy rząd Niemiec zapowiedział, że nie zamierza odstąpić od planowanego przez poprzedni gabinet obcięcia zasiłku rodzinnego (Kindergeld) wypłacanego pracującym w Niemczech obywatelom UE. Zgodnie z prawem zasiłek ten przysługuje także w przypadku, kiedy dziecko nie mieszka w Niemczech. - Dla partii rządowych temat ten pozostaje aktualny – powiedział rzecznik ministerstwa pracy i spraw socjalnych. Zamiar dokonania zmian potwierdziło także ministerstwo finansów, podkreślając przy tym, że ustalenia zapadną tylko w porozumieniu z Komisją Europejską i partnerami w UE.

Rząd w Berlinie w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne klubu AfD w Bundestagu opublikował dane, zgodnie z którymi Federalna Agencja Pracy (BA) przekazała w ubiegłym roku 343 mln euro zasiłku rodzinnego na konta za granicą, czyli na dzieci obywateli UE pracujących w Niemczech. Jeszcze w 2010 r. było to tylko 35,8 mln euro. Oznacza to, że suma ta wzrosła od 2010 r. rekordowo, bo blisko dziesięciokrotnie.

W 2017 roku zasiłek rodzinny został wypłacony 215,5 tys. dzieci. Większość z nich żyje w Polsce (103 tys.) oraz Chorwacji i Rumunii (każdorazowo 17 tys.).

Jacek Lepiarz, Berlin