Deportacja unijnych obywateli. Ważny wyrok trybunału w Luksemburgu

Sędziowie w Luksemburgu powołali się na unijną dyrektywę, która mówi o tym, że jeśli obywatel UE przebywa na terenie innego kraju UE co najmniej pięć lat, to ma prawo do stałego pobytu w tym kraju. Prawo to nie przepada po popełnieniu przestępstwa - orzekli sędziowie. Wydalenie do innego kraju możliwe jest tylko w przypadku "poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa". Jeśli okres pobytu wynosi 10 lat, to deportacja możliwa jest tylko ze względu na "poważne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego".

Sędziowie w Luksemburgu orzekli także, że również pobyt w więzieniu może liczyć się jako pobyt w danym kraju. Zależy to jednak od indywidualnego przypadku. Jednym z kryteriów jest to, czy więzień jest zintegrowany z krajem pobytu.

W orzeczeniu chodziło między innymi o konkretny przypadek Greka, który przyjechał do Niemiec jako trzyletnie dziecko. W wieku 24 lat napadł na salon gier i został skazany na pięć lat i osiem miesięcy więzienia. Po odsiedzeniu wyroku niemieckie władze chciały go deportować do Grecji. Po orzeczeniu TSUE nie będzie to możliwe.

AFP / Bartosz Dudek