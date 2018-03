Były prezydent Katalonii Puigdemont aresztowany w Niemczech | NRS-Import | DW | 25.03.2018

O aresztowaniu Carles'a Puigdemonta donoszą agencje prasowe Reuters, AFP oraz hiszpański dziennik El Pais powołując się na informacje adwokata katalońskiego polityka opublikowane na Tweeterze. Od piątku (23.03.18) były prezydent Katalonii jest poszukiwany międzynarodowym nakazem aresztowania. Niemiecki "Bild-Zeitung" doniósł jako pierwszy, że kataloński polityk został zatrzymany na niemiecko-duńskiej granicy przy wjeździe do Niemiec.

Dążący do autonomii Katalonii premier regionalnego rządu Carles Puigdemont został w październiku 2017 r. pozbawiony władzy po tym, jak kataloński parlament zagłosował za rozpoczęciem konstytucyjnego procesu odłączenia się Katalonii od Hiszpanii. Nie przystał na to jednak rząd w Madrycie. Senat Hiszpanii zdecydował, żeby przyznać hiszpańskiemu rządowi prawo do zawieszenia autonomii regionu katalońskiego. Zachowane zostały jednak autonomia i samorząd Katalonii. Swoje decyzje centralny rząd w Barcelonie uzasadnił tym, że prowadzonym przez siebie „jednostronnym” i „niezgodnym z prawem” procesem separatyści naruszyli obowiązujące ustawy. Zdymisjonowany Puigdemont opuścił Katalonię z kilkoma członkami swego byłego rządu. Po powrocie do Hiszpanii byłemu premierowi Katalonii groziłoby nawet 30 lat więzienia.

Zarzuty buntu wobec centralnego rządu Hiszpanii oraz udziału w organizowaniu nielegalnego referendum ws. autonomii postawiono też innym katalońskim politykom, którzy przebywają w hiszpańskim areszcie.

BarbaraCöllen