Były kanclerz RFN pozwany przed sąd w Korei. Ma płacić za przyprawienie rogów

Pierwszy mąż Soyeon Kim, narzeczonej Gerharda Schroedera, domaga się przed sądem odszkodowania w wysokości 100 mln wonów (ok. 77 tys. euro) od byłego kanclerza Niemiec za utrzymywanie intymnych stosunków z jego żoną w czasie, gdy ich związek jeszcze trwał. Niemiecki polityk był ponoć powodem rozpadu tego związku. Informuje o tym południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, powowłując się na urzędników koreańskiego sądu.

Mężczyzna niewymieniany z imienia i nazwiska zarzuca b. kanclerzowi Niemiec, że zaczął aferę z jego żoną, co przysporzyło mu „cierpień psychicznych”. W związku z tym wniósł on sprawę do sądu rodzinnego w Seulu o wynagrodzenie mu szkód moralnych. „Nasze małżeństwo potem się rozpadło, a obwiniony powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania” – pisze agencja prasowa przytaczając słowa zdradzonego Koreańczyka. Jak wyjaśnia, zgodził się on na rozwód, gdy żona obiecała mu, że zakończy związek ze Schroederem.

Więzienie za zdradę małżeńską

W konserwatywnej Korei Płd. związki pozamałżeńskie były do roku 2015 uznawane za czyny karalne. Za zdradę małżeńską karano nawet więzieniem.

Gerhard Schroeder i Doris Schroeder-Koepf, 2005

Soyeon Kim i jej mąż w listopadzie 2017 r. otrzymali rozwód. Kilka miesięcy wcześniej (we wrześniu) opinia publiczna dowiedziała się o związku Schroedera z młodszą od niego o 26 lat Koreanką, która była jego tłumaczką. W styczniu br. poinformowali oni o zamiarze pobrania się jesienią br. Po ślubie zamierzeją mieszkać w Korei Płd. i w Niemczech. Będzie to już piąte małżeństwo 74-letniego socjaldemokraty.

„Raz wystarczy”

Poprzednia, czwarta żona byłego kanclerza, Doris Schroeder-Koepf nie planuje natomiast ponownego małżeństwa. "Uważam, że raz wystarczy" – powiedziała niedawno w rozmowie ze „Sternem”, pytana o ewentualne plany poślubienia swojego aktualnego partnera. Jest nim socjaldemokratyczny minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii Boris Pistorius. Doris Schroder-Koepf, także angażująca się politycznie w SPD, jest w tym związku od 2016 r.

W kwietniu tego roku państwo Schroeder dostali rozwód – poinformował rzecznik sądu rejonowego w Hanowerze. Ich związek rozpadł się jednak już kilka lat temu.

