Brutalna śmierć 14-latki. Były sygnały ostrzegawcze

Susanna została zgwałcona, zamordowana, a jej ciało ukryte. Tragiczna śmierć nastolatki z Moguncji ożywia debatę na temat niebezpiecznych uchodźców i osób, którym Niemcy odmówiły przyznania azylu. Według wstępnych dochodzeń podejrzanych było dwóch: 35-letni obywatel Turcji i 20-letni Irakijczyk – obaj starali się w Niemczech o azyl i mieszkali w ośrodku dla uchodźców w Wiesbaden. Turka udało się aresztować, ale jeszcze tego samego dnia został zwolniony z aresztu. Podejrzenia wobec niego nie potwierdziły się.



Ucieczka do Iraku

Irakijczyk Ali B. najprawdopodobniej już na początku czerwca uciekł do Iraku. Towarzyszyła mu cała rodzina – rodzice i pięcioro rodzeństwa. Udali się samolotem z Duesseldorfu do Stambułu, a potem dalej do Erbilu w północnym Iraku. Bilety lotnicze ośmioosobowej rodziny były wystawione na inne nazwiska niż dokumenty zezwalające na pobyt w Niemczech. Przy wyjeździe nikt nie porównał ich nazwisk z pozwoleniem na pobyt. W nocy z czwartku na piątek (7/8.06.2018) udało się kurdyjskim służbom bezpieczeństwa zatrzymać podejrzanego Ali'ego B. w Iraku - poinformował szef niemieckiego MSW Horst Seehofer.

Ali B. notowany był wcześniej przez policję

Ali B. i jego rodzina przyjechali do Niemiec jesienią 2015. Od tego czasu mężczyzna był notowany przez policję. Podejrzany był m.in. o zgwałcenie 11-letniej dziewczynki w ośrodku dla uchodźców, ale śledczym nie udało się udowodnić tych zarzutów. Innym razem Ali B. został zatrzymany za znieważenie policjantki.

„Ohydna zbrodnia”

Susanne była żydówką. Jej rodzina należy do gminy żydowskiej w Moguncji. Ciało zaginionej i poszukiwanej od 22 maja 14-latki odnaleziono po dwóch tygodniach w trudno dostępnym miejscu przy torach kolejowych w dzielnicy Wiesbaden-Erbenheim. Sekcja zwłok wykazała, że została zgwałcona i zamordowana, najprawdopodobniej uduszona.

Ciało Susanny znaleziono po dwóch tygodniach od jej zaginięcia



Wielu polityków z różnych partii politycznych jest wstrząśniętych śmiercią 14-latki i ucieczką podejrzanego. Szef Wolnych Demokratów Christian Lindner powiedział w wywiadzie dla „Bilda”, że jest to „ohydna zbrodnia”, która niesie ze sobą „wiele pytań”. Jedno z nich brzmi, „dlaczego sprawca mógł z rodziną opuścić kraj pod fałszywym nazwiskiem”?

Przewodnicząca Zielonych Annalena Baerbock domaga się „ukarania sprawcy lub sprawców z całą stanowczością państwa prawa”. Nikt jednak „nie może wykorzystać śmierci dziewczyny do siania nienawiści” – zaznaczyła.

Przewodnicząca klubu poselskiego Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel oskarża kanclerz Angelę Merkel za śmierć dziewczyny i domaga się ustąpienia całego rządu. Susanna jest „kolejną ofiarą obłudnej i egoistycznej polityki otwartych ramion wobec uchodźców pani kanclerz” – powiedziała Weidel w opublikowanym na Twitterze wideo. Podejrzany Irakijczyk przyjechał do Niemiec w 2015 r. na fali migracji, zgodnie z prawem nigdy nie mógłby wjechać do Niemiec i musiałby dawno już opuścić kraj – podkreśliła Weidel.

