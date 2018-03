Brok: Puigdemont musi stanąć przed sądem | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 26.03.2018

"Puigdemont jednoznacznie naruszył hiszpańskie prawo i konstytucję" – powiedział niemiecki eurodeputowany w poniedziałkowym wydaniu "Neue Osnabrücker Zeitung". Niemiecki chadek uważa, że "powinno się go przekonać, aby zakończył sprawę w sposób pokojowy”. Brok, ekspert ds. polityki zagranicznej w Parlamencie Europejskim podkreśla, że „separatystyczne aspiracje Katalończyków są bez szans na realizację. Madryt i Barcelona powinny wynegocjować rozszerzenie statusu autonomicznego”.

Jeśli hiszpański rząd w Madrycie i regionalny rząd Katalonii w Barcelonie zechcą, aby Unia Europejska przyjęła rolę mediatora, to Brok nie wyklucza, że byłoby to możliwe. „Jeśli obie strony o to poproszą, to możemy przejąć mediację” – powiedział w rozmowie z prasą

Elmar Brok, niemiecki eurodeputowany, ekspert ds. polityki zagranicznej

Eurodeputowany przypomniał , że Unia Europejska dotychczas powstrzymywała się od włączania w spór Madrytu z Barceloną, ponieważ Bruksela nie posiada kompetencji w kwestiach separatystycznych w państwach UE.

Przeczytaj także:Niemiecka prasa o Katalonii: czas na deeskalację i kompromisy

Carles Puigdemont został zatrzymany na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania po przekroczaniu niemiecko-duńskiej granicy w drodze z Finlandii. W poniedziałek (26.03.18) został doprowadzony przed sąd rejonowy w Schlezwiku-Holsztynie. Istnieją różne opcje orzeczenia w sprawie 55-letniego Katalończyka. Może on zostać zwolniony, może zostać w Niemczech, może zostać oddany w ręce Hiszpanii. Na wydanie decyzji ws. osoby zatrzymanej na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania sąd ma na to do 60 dni. Dlatego raczej nie należy liczyć w tym tygodniu na decyzję w tej sprawie - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Generalnej Schlezwiku-Holsztyna.

Zastępca Prokuratora Generalnego Schlezwiku-Holsztyna Hans-Jürgen Grothe, zaznaczył, że Hiszpania musi przedstawić dokumenty, które uzasadnią wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania.

Przeczytaj także: Puigdemont oddał się w ręce belgijskiej policji

Groźba eskalacji katalońskiego konfliktu

Zatrzymanie lidera katalońskich separatystów grozi eskalacją konfliktu w Hiszpanii. Z tego względu wiceszef niemieckich liberałów (FDP) Alexander Graf Lambsdorff domaga się jak najszybszego stanowiska niemieckiego rządu w tej sprawie.

"Aresztowanie Puigdemonta jest zgodne z obowiązującym prawem, ale istnieje zagrożenie, że stanie się to kwestią polityczną” - powiedział niemiecki liberał w poniedziałkowym wydaniu „Augsburger Allgemeine". "Niemcy powinny unikać zaangażowania w ten wewnętrzny spór konstytucyjny, którego unikał też nasz belgijski sąsiad” – twierdzi niemiecki polityk.

Dlaczego Katalończyka nie aresztowano w Danii?

Neumünster. Areszt śledczy w Schlezwiku-Holszytynie, gdzie zatrzymano Carlesa Puigdemonta

Przewodniczący Związku Zawodowego Niemieckiej Policji Ernst Walter powiedział, że jest zaskoczony tym, że były premier rządu regionalnego Katalonii nie został aresztowany w Danii. "Duńska policja powinna współpracować w europejskiej sieci tak jak niemiecka" – podkreślił Walter w poniedziałek Walter w programie radiowym Bayern 2.

Walter wyjaśnił, że Policja Federalna nie ma w przypadku międzynarodowych nakazów aresztowania żadnej swobody interpretacji. "Musimy postępować zgodnie z tym, co nakazują sądy, musimy zapewnić egzekwowanie prawa" - powiedział.

Jeśli chodzi o ekstradycję Puigdemonta do Hiszpanii, Walter powiedział, że były przypadki, w których wydawano nakazy aresztowania "z czysto politycznych pobudek". Zostały one jednak wycofane po dogłębnej analizie przez Interpol, międzynarodową organizację policji. "Ale tak nie jest w tym przypadku" - dodał Walter.

Barbara Cöllen/afp,dpa