Broder w „Die Welt“: Jeszcze Polska nie zginęła

Niemiecka partia Zieloni zabiega w Brukseli o zablokowanie reform sądownictwa w Polsce uważając, że zagrażają one niezawisłości polskiego wymiaru sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu Zieloni skierowali do wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa list, w którym domagają się zastosowania „przyspieszonego postępowania” wobec Polski. W opublikowanym na łamach „Die Welt” komentarzu Broder przypomina, że w wyborach parlamentarnych do Bundestagu Zieloni zdobyli zaledwie 8,9 proc. głosów i są obecnie najmniejszym klubem parlamentarnym, co nie przeszkadza im zachowywać się tak, jakby wysoko wygrali wybory. „W psychiatrii takie postępowanie nazywa się «megalomanią», będącą formą manii charakteryzującej się przecenianiem własnej osoby” – pisze Broder.

Polska suwerenna

Przechodząc do listu dotyczącego Polski publicysta podkreśla, że Polska jest nadal „suwerennym krajem z pochodzącym z wolnych wyborów parlamentem i własnym rządem oraz własną walutą – złotym”, a Unia Europejska nie jest państwem federalnym, lecz „wspólnotą roboczą suwerennych państw”. Broder zwraca uwagę, że to, czy Unia jest podmiotem prawa międzynarodowego i posiada osobowość prawną, nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśnione.

Korepetycje z historii

„Zieloni przyjaciele UE powinni właściwie o tym wiedzieć” – zauważa Broder radząc im ponadto, by poczytali trochę o polskiej historii. „Na przykład o latach 1939-1945, gdy w Polsce przeprowadzano wiele «przyspieszonych postępowań» zakończonych śmiercią tysięcy polskich obywateli” – tłumaczy publicysta „Kochani Zieloni, wstrzymajcie na chwilę oddech i nauczcie się na pamięć tych słów: Jeszcze Polska nie zginęła” – pisze na zakończenia komentarza w „Die Welt” Broder.