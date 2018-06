Beztroskie dzieciństwo. Połowa dzieci na świecie go nie ma

Stawką jest dzieciństwo ponad 1,2 miliarda młodych ludzi nękanych głodem, przemocą i dyskryminacją, żyjących w regionach objętych konfliktami – głosi raport organizacji humanitarnej „Save the Children. Najbardziej zagrożone są dzieci w Afryce Zachodniej i Centralnej. – Wczesne małżeństwa, praca i niedożywienie to tylko kika alarmujących czynników życia, które mogą zniszczyć dzieciństwo” – mówi Susanna Krueger, dyrektor niemieckiego oddziału „Save the Children”.

Beztroskie dzieciństwo głównie w Europie

Na potrzeby raportu zatytułowanego „Twarze wykluczenia” organizacja przeanalizowała sytuację w 175 krajach. W 95 z nich sytuacja uległa poprawie, w ok. 40 – znacznemu pogorszeniu. Ostatnie miejsce w rankingu zajmuje Niger. Tuż przed nim: Mali, Republika Środkowoafrykańska i Czad. „Dzieci mają beztroskie dzieciństwo w Singapurze, Słowenii Norwegii i Szwecji” – czytamy w raporcie. Pomimo swoich ekonomicznych, militarnych i technologicznych atutów USA (miejsce 36), Rosja (37) i Chiny (40) zajmują w rankingu miejsca za wszystkimi krajami Europy Zachodniej.

Kenia: 15-letnia Nyalat ze swoim 14-miesięcznym synem

Polska, podobnie jak Litwa, znalazła się na miejscu 25, Niemcy na 12, Francja 14, a Wielka Brytania na 22.

Indeks porównuje wskaźniki, takie jak niedożywienie, dostęp do edukacji, problemy zdrowotne, odżywianie i skrajna przemoc.

Optymalny start dla wszystkich dzieci

Od rządów państw organizacja domaga się, by zapewniły wszystkim dzieciom optymalny start w życiu. – Teraz narody muszą działać, aby zrealizować porozumienie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, i bez wyjątku wszystkim dzieciom zapewnić przyszłość – postuluje Krueger.

Niemcy otrzymały w tym roku taką samą liczbę punktów i utrzymały swoją pozycję, ale w porównaniu z poprzednim raportem minimalnie pogorszył się wskaźnik śmiertelności noworodków. – Wzrasta wiek matek, a co za tym idzie ryzyko przedwczesnych porodów – wyjaśnia Susanna Krueger.

(dpa, afp / dom)