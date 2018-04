Bernd Fabritius pełnomocnikiem rządu RFN ds. mniejszości

O decyzji podjętej w środę na wyjazdowym posiedzeniu rządu Angeli Merkel w Mesebergu poinformowało wieczorem ministerstwo spraw wewnętrznych.

Szef MSW Horst Seehofer podkreślił „szczególną odpowiedzialność” rządu wobec wysiedleńców, Niemców mających status mniejszości narodowej w innych krajach oraz mniejszości narodowych zamieszkujących Niemcy.

Jako pochodzący z Rumunii Niemiec i przewodniczący BdV, Fabritius jest „jak mało kto dobrze przygotowany do objęcia tej funkcji” – oświadczył szef MSW. „Kto go zna, ten wie, że dr Fabritius potrafi reprezentować uzasadnione interesy w sposób mądry, prostolinijny i konsekwentny” – czytamy w komunikacie MSW.

Fabritius jest następcą Eriki Steinbach na stanowisku szefa Związku Wypędzonych. Stanowisko to objął w listopadzie 2014 roku. Wyemigrował z Rumunii do RFN w 1984 roku. Jest z wykształcenia prawnikiem i politologiem. Od 2007 roku był przewodniczącym Ziomkostwa Sasów Siedmiogrodzkich. W poprzedniej kadencji zasiadał w Bundestagu z ramienia bawarskiej CSU. W ubiegłorocznych wyborach nie dostał się do parlamentu.

Kierując BdD wielokrotnie opowiadał się za poprawą relacji w władzami polskimi. Obecnie będzie partnerem do rozmów z organizacjami polonijnymi działającymi w Niemczech.

Jacek Lepiarz, Berlin