Berlin: Atak na mężczyzn w jarmułkach

21-letni Izraelczyk przechadzał się ulicami berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg w towarzystwie 24-letniego niemieckiego przyjaciela. Obaj nosili tradycyjne żydowskie nakrycie głowy – kipę. Izraelczyk sfilmował incydent smartfonem.

Wideo zamieszczone w sieci pokazuje młodego mężczyznę, który wielokrotnie uderza ofiarę pasem, wołając przy tym „Jahudi” (po arabsku „Żyd”). Atakujący mówi: „Nagrywam ciebie”. Potem towarzysz napastnika odpycha go. W tle jakaś kobieta woła: „dzwonię na policję”. Napastnik krzyczy jeszcze: „Żyd albo nie, musisz sobie z tym poradzić”.

Ni stąd, ni zowąd

Film nie pokazuje, co się stało przed atakiem, ale Izraelczyk zapewniał w wywiadzie telewizyjnym, że incydentu nie poprzedziła żadna kłótnia. „Szliśmy ulicą, z nikim nie rozmawialiśmy” – powiedział. Nagle trzech mężczyzn zaczęło ich wyzywać. Z początku ignorowali werbalny atak, ale kiedy nie ustawał, przyjaciel Izraelczyka powiedział, żeby przestali. „Rozzłościło to napastników, a jeden z nich podbiegł do mnie” – zeznawała ofiara.

Napastnicy oddalili się, a kiedy Izraelczyk poszedł za nimi, chłopak – który wcześniej uderzał pasem – próbował go trafić butelką. Wówczas kobieta, która była świadkiem zajścia, powstrzymała napastnika. Izraelczyk został lekko ranny, towarzyszący mu Niemiec nie odniósł obrażeń – poinformowała policja.

Jak się okazało, zaatakowany Izraelczyk w rzeczywistości nie jest Żydem, a jarmułkę założył, bo przyjaciele w Izraelu powiedzieli mu, że niebezpiecznie jest pokazywać się w takim nakryciu głowy na ulicach Berlina.

„Żydzi nie są bezpieczni”

To „nieznośne” patrzeć, jak na ulicy w Berlinie atakowany jest młody mężczyzna, bo można poznać, że jest Żydem – powiedział rzecznik Żydowskiego Forum na rzecz Demokracji i Antysemityzmu Levi Salomon. – Świadczy to, że Żydzi również tutaj nie są bezpieczni– stwierdził. – Nie potrzebujemy już niedzielnych przemówień, musimy działać – dodał.

W związku z ostatnimi atakami antysemickimi w szkołach przewodniczący Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty krajów związkowych RFN (KMK) Helmut Holter zaapelował o szerzenie informacji na temat judaizmu. „Nie wystarczy reagować tylko wtedy, gdy coś się wydarzy” – powiedział Holter dziennikowi „Passauer Neue Presse”. "Nauczyciele powinni dążyć do tego, aby takie zdarzenia w ogóle nie miały miejsca" – dodał.

W Berlinie mnożą się antysemickie incydenty

Ministrowie oświaty i kultury spotkali się z Centralną Radą Żydów w Niemczech, by porozmawiać o atakach w szkołach. Przewodniczący Rady Josef Schuster zaapelował do szkół, aby nie tuszowały antysemickich incydentów z obawy o reputację szkoły.

Mała wiedza, wiele uprzedzeń

Obie instytucje stworzyły stronę internetową kmk-zentralratderjuden.de, na której nauczyciele mogą pobierać materiały poświęcone judaizmowi. Mają im pomóc w walce z „mobbingiem, nienawiścią i przemocą”. – Wielu uczniów bardzo niewiele wie o judaizmie, mają jednak o tyle większe uprzedzenia – stwierdza Josef Schuster.

Niedawno wielkie poruszenie wywołał incydent w berlińskiej szkole podstawowej. Starsi uczniowie z muzułmańskich rodzin wyzywali uczennicę II klasy za to, że jest wyznania mojżeszowego.

DPA, EPD / Katarzyna Domagała