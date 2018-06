Barometr Polska-Niemcy: uchodźcy wyzwaniem dla UE

O tym, że uregulowanie napływu uchodźców do Europy to aktualnie najważniejsze zadanie dla Unii Europejskiej, przekonanych jest 62% Niemców oraz 56% Polaków. To jedna z niewielu kwestii poruszanych przez Barometr Polska-Niemcy, w której mieszkańcy obu krajów okazali się raczej zgodni.

Wzajemna krytyka

Zdaniem autorów Barometru, na opinie Niemców o Polsce wpływa między innymi konflikt Warszawy z Brukselą o praworządność. 53% Niemców krytycznie ocenia polską politykę europejską, zarzucając Polsce pogłębianie podziałów w Europie, zaś tylko 13% uważa, że wkład Polski w europejską politykę jest konstruktywny. Sami Polacy uważają się w tej dziedzinie raczej za konstruktywnych (45%) niż budujących podziały (40%).

39% Polaków zarzuca z kolei Niemcom, że zachowują się oni w Europie w sposób zbyt dominujący oraz że zbyt rzadko idą na kompromis. Podobnie myśli o sobie zaledwie 13% Niemców, zaś 33% życzyłoby sobie większej dominacji swego kraju w Europie.

43% Polaków uważa, że Niemcy traktują ich kraj w UE po partnersku, prawie tyle samo Polaków ma zdanie przeciwne. Bardziej pozytywnie o roli Niemiec w Europie wyrażają się zwolennicy PO i innych partii opozycyjnych niż Prawa i Sprawiedliwości.

Różne wizje Europy

Polaków i Niemców różnią wizje przyszłej Europy, gdyż jak podkreślają autorzy raportu, dla Polski ważna jest suwerenność państw członkowskich, podczas gdy w Niemczech trwa debata o dalszej integracji, zainicjowana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Za dalszą ściślejszą integracją jest więcej respondentów z Polski (48%) niż z Niemiec (42%). Co piąty pytany Niemiec i Polak uważa, że integracja zaszła już za daleko (odpowiednio 20% i 18%).

W obu krajach odpowiedzi zależą od preferencji partyjnych. W Polsce najczęściej wyborcy PiS (27%) uważają, że integracja europejska zaszła już za daleko. Podobnie sądzi po stronie niemieckiej większość zwolenników Alternatywy dla Niemiec (53%), ale także stosunkowo duża grupa wyborców FDP (27%) oraz partii Lewica (24%).

Silna Bundeswehra znaczy bezpieczeństwo

Pomimo historycznych doświadczeń, Polacy są raczej za wzmocnieniem niemieckiego wojska. 54% pytanych widzi we wzmocnieniu Bundeswehry, do pułapu uzgodnionego w ramach NATO, szansę na wzrost polskiego bezpieczeństwa. Zdanie to podziela 45% Niemców. 74% Polaków nie widzi ze strony Niemiec zagrożenia wojskowego, a 65% także zagrożenia politycznego i gospodarczego.

Wschodnie landy za Polską

Polaków i Niemców różni podejście do USA. Dla Polaków to najważniejszy partner i za ścisłą współpracą ze Stanami opowiada się 79% z nich. Wśród pytanych Niemców opinię tę podziela jedynie 41%, zaś za najważniejszych partnerów uważani są tu Francuzi, Holendrzy i Włosi.

Podczas gdy Niemcy są jednym z preferowanych partnerów w polskim rankingu, plasując się w nim stosunkowo wysoko, niemieccy badani przypisują Polsce niewielkie znaczenie. Mieszkańcy wschodnich krajów związkowych opowiadają się za ścisłą współpracą zdecydowanie częściej (52%) niż zachod­nich (36%).

Barometr to projekt Instytutu Spraw Publicznych, w ramach którego cyklicznie gromadzone są opinie Polaków i Niemców o stanie relacji polsko-niemieckich. W tym roku został przygotowany wspólnie z Fundacją Adenauera i Fundacją Körbera, a pytania dotyczyły także spraw międzynarodowych