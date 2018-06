Archiwum Stasi w Berlinie uchyla rąbka tajemnicy

Archiwum Stasi na terenie byłej centrali ministerstwa bezpieczeństwa państwa w dzielnicy Berlina Wschodniego Lichtenberg było dotychczas niedostępne dla osób z zewnątrz, a zwiedzanie bogatych zasobów archiwalnych możliwe jedynie w ramach organizowanych od czasu do czasu wycieczek. Od soboty 16 czerwca dzięki wystawie wszyscy zainteresowani mogą bez ograniczeń zapoznać się z historią archiwum i jego aktualną działalnością. – Archiwum Stasi jest nie tylko pozostałością po tajnej policji NRD, lecz także dziedzictwem pokojowej rewolucji i woli obywatelek i obywateli zdobycia dokumentów sporządzonych przez Stasi przeciwko nim. To niepowtarzalne dziedzictwo, które pozwala ofiarom dyktatury SED na wyjaśnienie ich losów – powiedział Roland Jahn, pełnomocnik rządu RFN ds. akt Stasi.

Roland Jahn o aktach Stasi: niepowtarzalne dziedzictwo

Jahn podkreślił, że sporządzone przez Stasi teczki świadczą o tym, że NRD była państwem, które nie wahało się deptać praw człowieka w celu przeforsowania swojej ideologii. Archiwum Stasi jest „żywym miejscem”, które uczestniczy w aktualnej walce o wolność i prawa człowieka – dodał. Na początku lat 80. ubiegłego stulecia Jahn był więziony w NRD za wyrażone publicznie poparcie dla polskiej „Solidarności”.

111 km akt

Po upadku NRD przejęto 111 km dokumentów zgromadzonych przez wschodnioniemiecką policję. Blisko połowa tego zasobu przechowywana jest w Berlinie, pozostałe dokumenty znajdują się delegaturach w innych krajach związkowych.

Jahn, pytany przez Deutsche Welle, wyjaśnił, że obecna wystawa nie zawiera akcentów polskich, natomiast nadal pokazywana jest w Niemczech osobna ekspozycja ilustrująca rolę „Solidarności” w zjednoczeniu Niemiec.

Do upadku NRD pracownicy Stasi sporządzili 41 mln fiszek osobowych

Otwarta 16 czerwca wystawa pokazuje nie tylko system gromadzenia i archiwizacji dokumentów Stasi, lecz także skutki inwigilacji dla konkretnych osób. Autorzy przedstawili obszernie historię Gilberta Furiana, obywatela NRD, który ze względu na sporządzenie broszury o środowisku punków w Berlinie Wschodnim i próbę przeszmuglowania jej do RFN stał się obiektem zainteresowania ze strony służb. Noszący wtedy nazwisko Radulovic mężczyzna skazany został w 1985 roku za „nawiązanie przestępczego kontaktu (z RFN)” i „lżenie władz państwowych” na dwa lata i dwa miesiące więzienia.

Organizatorzy wystawy pokazali szereg dokumentów związanych z tą sprawą – od zarejestrowania podejrzanego w kartotece Stasi, poprzez działania operacyjne, aż do zakończonego wyrokiem skazującym procesu. Ujawniono także pracowników ministerstwa bezpieczeństwa państwa zajmujących się tym przypadkiem.

Stasi w latach 80. ub. stulecia: 50 budynków i ponad 7 tys. zatrudnionych

Do upadku NRD pracownicy Stasi sporządzili 41 mln fiszek osobowych. Wystawa archiwum naczelnego organu bezpieczeństwa NRD to kolejna ekspozycja na terenie byłej centrali ministerstwa bezpieczeństwa państwa, do której w latach 80. należało 50 budynków i ponad 7 tys. zatrudnionych.

Były teren Stasi miejscem edukacji

Od roku 2015 w głównym budynku tego kompleksu – domu nr 1 – istnieje muzeum Stasi. Jego główną atrakcją jest gabinet byłego szefa – ministra bezpieczeństwa państwa Ericha Mielke. W lecie 2016 roku na dziedzińcu otwarto wystawę „Rewolucja i upadek muru” zawierającą odniesienia do polskiej „Solidarności” i polsko-niemieckiego pojednania po 1989 roku.

Roland Jahn powiedział Deutsche Welle, że jego celem jest przekształcenie byłego centrum władzy Stasi w miejsce edukacji o dyktaturze i społecznym oporze przeciwko komunistycznemu reżimowi.