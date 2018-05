Arabia Saudyjska wstrzymuje zlecenia dla niemieckich firm. Chodzi o Iran

Jak podaje „Spiegel” w swoim najnowszym wydaniu, ze względu na politykę bliskowschodnią rządu RFN, a szczególnie utrzymywanie przez Niemcy w mocy porozumienia nuklearnego z Iranem, Arabia Saudyjska wstrzymała wydawanie zleceń niemieckim firmom. Następca tronu Mohamed Bin Salman miał wydać wewnętrzne rozporządzenie ws. zamówień publicznych – podaje hamburski tygodnik.

Sankcje te dotyczą tak dużych koncernów jak Siemens, Bayer czy Boehringer, które od lat intensywnie współpracują z ministerstwem zdrowia w Rijadzie. Także koncern Daimlera, który miał dostarczyć setki autobusów Mercedesa-Benz na potrzeby komunikacji podmiejskiej w Rijadzie i Dżuddzie, siedzi teraz z pustymi rękami.

– Nie możemy potwierdzić doniesień „Spiegla”, sytuacja jest w normie – powiedział rzecznik koncernu Daimlera agencji prasowej Reuters. Siemens, Bayer i Boehringer nie komentowały doniesień prasy, podobnie jak berlińskie koła rządowe. Reuters zabiegał także o oświadczenie ze strony saudyjskiego rządu, nie uzyskując jednak ani potwierdzenia, ani sprostowania.

Następca tronu książę Mohamed Bin Salman (2. od p.) decyduje już o polityce królestwa

Szukają alternatyw

Wysoko postawiony niemiecki menedżer pracujący w Rijadzie częściowo potwierdził prasowe doniesienia. – Najboleśniejsze konsekwencje odczuwa się obecnie w opiece zdrowotnej – powiedział prosząc o niepodawanie jego nazwiska. Jak zaznaczył, przede wszystkim ministerstwo zdrowia zrezygnowało z zamówień. Gdzieniegdzie słyszy się, że to Pałac Królewski zalecił, by nie zwracać się do niemieckich firm, tylko szukać alternatyw – wyjaśniał. Ogólnie w Arabii Saudyjskiej działa około 800 niemieckich firm. W roku 2017 wartość niemieckiego eksportu do Arabii Saudyjskiej wyniosła prawie 6,6 mld. euro.

W listopadzie 2017 Arabia Saudyjska odwołała swojego ambasadora z Niemiec. Powodem były wypowiedzi ówczesnego ministra spraw zagranicznych Sigmara Gabriela (SPD), który pośrednio zarzucił Arabii Saudyjskiej „awanturnictwo” w regionie. Niemcy podobnie jak Francja i Wielka Brytania po zerwaniu porozumienia nuklearnego z Iranem przez Stany Zjednoczone oświadczyły, że dla nich porozumienie to jest w dalszym ciągu w mocy. Arabia Saudyjska i Iran są od lat ze sobą zwaśnione.

dpa/ ma