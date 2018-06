Łączenie rodzin uchodźców. Bundestag uchwalił przepisy

Bundestag przyjął nowe przepisy w sprawie łączenia rodzin uchodźców. Ustawa przygotowana przez koalicję CDU/CSU i SPD przewiduje, że od 1 sierpnia także osoby korzystające z tzw. ochrony uzupełniającej (subsydiarnej) będą mogli sprowadzać do Niemiec swoje rodziny. Ich liczba jest jednak ograniczona do jednego tysiąca miesięcznie.

Zieloni i partia Lewica określają nowe przepisy jako „bezduszne i wrogie rodzinom”. Podczas piątkowego głosowania za było 370 posłów, 279 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Obecnie możliwość łączenia rodzin uchodźców korzystających z ochrony uzupełniającej jest zawieszona, wyjątki możliwe są tylko w ekstremalnych przypadkach. Nowe przepisy przewidują, że osoby te będą mogły sprowadzać do Niemiec swoich małżonków oraz dzieci poniżej 18 roku życia. Dotyczy to także rodziców dzieci, które przebywają w Niemczech bez opieki.

Ograniczona ochrona

Dwa lata temu, w obliczu bardzo wysokiej liczby wniosków o azyl, rząd CDU/CSU i SPD zdecydował, że uchodźcy korzystające z ochrony subsydiarnej oraz ci z krótkim pozwoleniem na pobyt, nie będą mogli przez dwa lata sprowadzać do Niemiec swoich rodzin.

Uchodźcy korzystające z ochrony subsydiarnej to osoby, którym grozi w ich krajach poważne niebezpieczeństwo – na przykład kara śmierci, tortury czy wojna. Do grupy tej zalicza się wiele osób z Syrii. Ten ograniczony status ochrony daje mniejsze przywileje niż te, na które mogą liczyć obcokrajowcy, którzy uciekli z kraju z powodu prześladowań politycznych albo uchodźcy w myśl Konwencji Genewskiej, którzy są zagrożeni z powodu przynależności do jakiejś grupy. W ubiegłym roku spośród wszystkich postępowań azylowych 16 procent zakończyło się przyznaniem statusu ochrony subsydiarnej.

