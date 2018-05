Евровизија: Двоглавиот орел на Елени Фуреира ги разлути Грците

Нашите фаворити за Евровизија

Миколас Јозеф (Чешка)

Понудата на Чешка на годинешното издание е далеку подобро од сѐ што досега сте чуле од нив. „Излажи ме“, "Lie To Me" е електро-хип-хоп од највисока класа. Младиот пејач е навистина добар, а нумерата вистинско освежување кое потсетува на хитот на Снуп Дог "Drop It Like It's Hot". Чешка може да заврши меѓу првите десет.