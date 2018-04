Yang Perlu Diketahui Jika Anda Korban Kebocoran Data Facebook

Sejak Senin (9/4) Facebook mengirimkan notifikasi kepada 87 juta pengguna yang terdampak kasus kebocoran data Cambridge Analytica. Di Indonesia sendiri diperkirakan terdapat lebih dari satu juta pengguna yang menjadi korban manipulasi tersebut.

Semua pengguna akan mendapatkan notifikasi berjudul "Lindungi Informasi Anda" yang berisikan tautan untuk melihat aplikasi apa yang mereka gunakan dan data apa saja yang bisa diakses oleh aplikasi tersebut. Setiap pengguna bisa menutup akses tersebut secara manual, dengan atau tanpa notifikasi dari Facebook.

Di laman pengaturan pengguna bisa membatalkan akses atau menghapus aplikasi dan situs web yang terkoneksi dengan akun yang bersangkutan. Facebook mengimbau semua pengguna agar memantau daftar aplikasi agar mencegah kebocoran data tambahan.

"Saya kira kami bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan meletakkan fitur ini di tempat yang mudah diakses pengguna dan bukan cuma menawarkannya," kata Mark Zuckerberg. "Saya ingin mengajak semua orang untuk menggunakannya dan memastikan bahwa mereka nyaman dengan bagaimana informasi pribadi mereka digunakan di platform kami."

Perusahaan Yang Tinggalkan Facebook Setelah Skandal Data Pribadi Playboy Enterprises Playboy Enterprises mengatakan telah menutup laman Facebook-nya saat skandal seputar media sosial itu berkembang. Playboy mengatakan, skandal privasi ini adalah insiden terakhir setelah lama mengalami kesulitan memposting ke situs tersebut karena aturan ketat Facebook. Sekitar 25 juta orang sebelumnya berinteraksi dengan halaman Facebook Playboy.

Perusahaan Yang Tinggalkan Facebook Setelah Skandal Data Pribadi SpaceX dan Tesla Elon Musk, miliarder di belakang produsen mobil listrik Tesla dan program roket SpaceX, menulis di Twitter bahwa dia akan menghapus akun Facebook kedua perusahaannya. Keputusan itu tampaknya spontan setelah Musk menulis dia "tidak menyadari" bahwa SpaceX punya akun Facebook. Akun kedua perusahaan masing-masing memiliki sekitar 2,6 juta pengikut sebelum dihapus.

Perusahaan Yang Tinggalkan Facebook Setelah Skandal Data Pribadi Mozilla Perusahaan di balik browser populer Firefox mengatakan dalam sebuah pernyataan, perusahaan itu "mengusahakan jeda" iklan Facebook-nya. Namun dikatakan, mereka tidak akan menghapus akun Facebook-nya, tetapi berhenti memposting pembaruan rutin pada akun. "Jika Facebook mengambil tindakan yang lebih tegas dalam cara berbagi data pelanggan... kami akan mempertimbangkan (langkah itu) kembali," katanya.

Perusahaan Yang Tinggalkan Facebook Setelah Skandal Data Pribadi Sonos Perusahaan AS yang khusus membuat sound system ini mengatakan, mereka menarik iklan-iklannya dari Facebook dan platform media sosial lainnya termasuk Instagram. Sonos mengatakan, apa yang terjadi akhir-akhir ini "membangkitkan tanda tanya", apakah Facebook serius ingin menjaga kerahasiaan data-data pribadi. Tapi Sonos tidak menghapus akun Facebooknya.

Perusahaan Yang Tinggalkan Facebook Setelah Skandal Data Pribadi Commerzbank Salah satu bank terbesar Jerman, Commerzbank, menyatakan akan memberhentikan untuk sementara iklan di Facebook. Direktur Utama Commerzbank mengatakan kepada harian ekonomi Jerman Handelsblatt: Kami jeda dulu dari iklan di Facebook. Perlindungan data dan mempertahankan citra perusahaan sangat penting bagi kami." Commerzbank akan menanti perkembangan lebih jauh untuk menentukan langklah selanjutnya.

Perusahaan Yang Tinggalkan Facebook Setelah Skandal Data Pribadi Dr. Oetker Perusahaan makanan Jerman Dr. Oetker menyerahkan keputusan kepada pengikutnya di Twitter. "Kami akan menghapus halaman Facebook kami jika didukung 1.000 retweet," tulis perusahaan itu si Twitter, 21 Maret lalu. Hari itu juga akun Facebooknya di-nonaktif-kan. Namun hari berikutnya akun Facebook Dr. Oetker aktif lagi. Di Twitter mereka menulis, "tidak mungkin" melakukan promosi tanpa Facebook.

Perusahaan Yang Tinggalkan Facebook Setelah Skandal Data Pribadi Tanggapan dari Facebook Mengenai mundurnya beberapa perusahaan dari Facebook, perusahaan media sosial itu mengatakan: "Sebagian besar perusahaan yang kami ajak bicara minggu ini senang dengan langkah-langkah yang telah kami canangkan untuk lebih melindungi data pribadi, dan mereka percaya bahwa kami akan menanggapi tantangan ini dengan baik dan menjadi mitra yang lebih baik." (Alexander Pearson/hp/yf)



Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghubungi Facebook untuk menanyakan nasib satu juta akun di Indonesia yang terkena dampak kebocoran data. "Penggunaan data yang ilegal oleh Penyelenggara Sistem Elektronik bisa melanggar Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dan bisa dikenakan sangsi," tulis Menkominfo Rudiantara dalam pesan elektronik kepada DW.

"Kami juga sudah mulai koordinasi dengan teman-teman POLRI mengantisipasi diperlukannya penegakan hukum secepatnya."

Kebocoran data raksasa di Facebook berawal dari aplikasi kuis berjudul "This is Your Digital Life" yang dirancang peneliti Inggris, Aleksander Kogan.

Namun berkat lemahnya perlindungan data oleh Facebook, kuis yang awalnya dikembangkan untuk tujuan penelitian itu tidak hanya mengambil data pengguna, tetapi data milik teman-temannya. Data inilah yang kemudian disalahgunakan oleh Cambridge Analytica untuk keperluan bisnis.

Facebook memperkirakan sebanyak 87 juta pengguna berasal dari jumlah total semua teman-teman pengguna kuis yang dikembangkan Kogan. Namun Cambridge Analytica mengklaim hanya memiliki data milik 30 juta pengguna Facebook.

Bagaimana Media Sosial Ubah Otak Anda Tidak Bisa Mengontrol Diri? Menurut data yang dikumpulkan lembaga pendidikan TED (Technology, Entertainment, Desain) sepertiga penduduk dunia menggunakan media sosial. Lima sampai 10 persen pengguna internet menyatakan sulit mengontrol waktu saat menggunakan media sosial. Menurut hasil pemindaian otak, ada bagian otak yang alami gangguan, dan itu bagian yang sama seperti pada pengguna narkoba.

Bagaimana Media Sosial Ubah Otak Anda Menyebabkan Kecanduan Bagian otak yang terganggu terutama yang mengontrol emosi, perhatian dan pengambilan keputusan. Orang merasa senang pada media sosial, karena segera memberikan "imbalan" tanpa perlu upaya besar. Oleh sebabnya itu otak ingin mendapat stimulasi makin banyak, dan akhirnya menyebabkan ketagihan. Seperti halnya ketagihan obat terlarang.

Bagaimana Media Sosial Ubah Otak Anda Tampak Seperti Multi-Tasking Orang tampaknya mampu melaksanakan multi-tasking antara pekerjaan dan berkomunikasi dengan teman atau membaca berita terakhir dari teman lewat media sosial. Itu tampaknya saja. Semakin banyak menggunakan media sosial menyebabkan semakin kurangnya kemampuan otak untuk menyaring "gangguan" dan menyebabkan otak tidak mampu menempatkan informasi dalam ingatan.

Bagaimana Media Sosial Ubah Otak Anda Bergetar Atau Tidak? Sejalan dengan penggunaan medsos lewat ponsel pintar, muncul fenomena baru "phantom vibration syndrome". Orang merasa ponsel bergetar, tapi sebenarnya tidak. Menurut sebuat studi, 89% dari pengikut riset rasakan ini, sedikitnya sekali dalam dua minggu. Tampaknya: otak menerima rasa gatal dan mengubahnya menjadi getaran yang dirasakan tubuh. Sepertinya teknologi mulai mengatur ulang sistem syaraf.

Bagaimana Media Sosial Ubah Otak Anda Makin Terfokus pada Diri Sendiri Media sosial juga menyebabkan otak makin banyak melepas Dopamin, yang sebabkan tubuh merasa senang. Menurut ilmuwan, pusat pemberian imbalan pada otak menunjukkan aktivitas lebih tinggi, jika orang bicarakan pandangan mereka, daripada jika mendengarkan pendapat orang. Itu tidak mengherankan. Tapi dalam interaksi langsung, hanya 30-40% isinya mengenai diri sendiri. Sementara dalam media sosial 80%.

Bagaimana Media Sosial Ubah Otak Anda Imbalan untuk Bicara Tentang Diri Sendiri Semua bagian otak yang berkaitan dengan orgasme, motivasi, cinta terstimulasi hanya dengan menggunakan media sosial. Dan itu lebih besar lagi dampaknya, jika Anda menyadari bahwa Anda punya "penonton". Misalnya jumlah "likes" di Facebook atau jumlah "followers" di Twitter tinggi. Jadi tubuh memberikan imbalan sendiri kepada kita, hanya karena membicarakan tentang diri sendiri lewat internet.

Bagaimana Media Sosial Ubah Otak Anda Pacaran Lebih Sukses Sebaliknya dampak positif juga ada. Menurut studi hubungan pacaran terhadap sejumlah pasangan, sebagian besar cenderung lebih saling suka, jika awalnya berkenalan lewat jalur maya. Dibanding jika kenal lewat interaksi langsung. Kemungkinan ini disebabkan karena orang lebih bisa anonim di dunia virtual, dan lebih punya kesempatan mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Penulis: ml/as (procon.org, ed.ted.com)





