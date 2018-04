Skandal Imigrasi Menyebabkan Menteri Dalam Negeri Inggris Mundur

Para Imigran Yang Mengubah Wajah Dunia

Isabel Allende

Setelah kudeta militer berdarah di Chili pada tahun 1973, keluarga Isabel Allende melarikan diri ke Venezuela. 13 tahun kemudian dia pindah ke Amerika Serikat. Pengalaman pribadinya mengalir dalam novel "The House of Spirits". Karena pernah punya pengalaman serupa, tahun 2015 dia menyerukan agar Eropa menyambut para pengungsi.