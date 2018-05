Radikalisasi Tertutup Anak-anak Keluarga Teror Surabaya

Kebangkitan Taliban Bayangi Afghanistan

Janji Donald Trump

Tahun lalu Presiden AS Donald Trump mengumumkan strategi baru dengan menambah jumlah pasukan untuk melatih militer Afghanistan. Saat ini sekitar 11.000 pasukan AS bertugas sebagai pelatih atau konsultan keamanan. Trump juga berjanji akan membantu Afghanistan memerangi Taliban dan mempertahankan keberadaan pasukan AS selama dibutuhkan.