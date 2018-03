Perang Dagang AS: Cina Ancam Langkah Balasan, Eropa Untuk Sementara Lolos | dunia | DW | 23.03.2018

Cina menegaskan dapat mengenakan tarif impor senilai 3 miliar dolar atas berbagai produk dari AS sebagai jawaban terhadap tarif AS yang diberlakukan pada baja dan aluminium Cina. Demikian pernyataan Departemen Perdagangan Cina hari Jumat (23/3).

Kementerian Perdagangan Cina mendesak Washington bernegosiasi "demi menghindari kerusakan terhadap kerja sama Cina-AS secara keseluruhan."

"Pihak Cina mendesak Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalahnya dengan Cina sesegera mungkin," demikian disebutkan.

Tarif impor yang mungkin diberlakukan Cina atas produk-produk AS meliputi retribusi 15 persen pada buah segar, kacang-kacangan dan anggur yang nilainya mencapai 1 miliar dolar.

Kemelut perang dagang AS-Cina bisa berdampak buruk bagi perekonomian global

Eropa diberi waktu sampai 1 Mei

Sebelumnya, pemerintah AS mengumumkan kenaikan bea masuk sebesar 25 persen atas impor baja dan 10 persen atas impor alumunium.

Namun beberapa negara, termasuk Uni Eropa, tidak dikenakan bea masuk itu sampai perundingan selanjutnya. AS memberi waktu pada Eropa sampai 1 Mei 2018 untuk memangkas tarif impor yang dikenakan atas produk-produk AS.

Kementerian perdagangan Cina menerangkan, tarif impor 25 persen atas baja yang dikenakan AS "dapat ditandingi" dengan tarif impor yang akan dikenakan Cina atas produk-produk AS seperti daging babi dan aluminium. "Cina telah mengidentifikasi sebanyak 128 produk AS yang diimpor ke negara itu yang bisa terkena tarif impor, jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak", ancam Beijing.

Produk pertanian AS akan jadi target langkah balasan Cina

Gugatan ke WTO

Kementerian perdagangan Cina juga mengancam akan menggugat Amerika Serikat ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO dan menyatakan, Washington "telah merusak sistem perdagangan multilateral."

Dalam pernyataan cukup keras, Kedutaan Besar Cina di Washington mengatakan Beijing "tidak takut dan tidak akan mundur dari perang dagang."

"Jika perang dagang dimulai oleh AS, Cina akan berjuang sampai akhir untuk mempertahankan kepentingan sahnya dengan semua langkah yang diperlukan," demikian disebutkan.

Presiden AS Donald Trump hari kamis (22/3) mengumumkan bea masuk atas barang-barang impor dari Cina seluruhnya senilai 50 miliar dolar. Dia juga menuduh Cina melanggar hak kekayaan intelektual AS.

Menurut pejabat kementerian perdagangan AS, kemungkinan ada lebih dari 1000 produk yang akan dikenakan bea masuk. Namun ditambahkan, ada waktu 30 hari bagi wakil-wakil AS dan Cina untuk melakukan negosiasi, sebelum kebijakan baru itu diterapkan secara menyeluruh.

Isu-isu yang Bisa Picu Konflik AS Cina Perdagangan Bilateral Tema favorit Presiden AS Donald Trump adalah perdagangan bilateral AS-Cina Trump dalam pidatonya berulanghkali mengatakan, Cina akan merebut pekerjaan dari AS dan membuat negara Paman Sam itu merosot. Faktanya, Cina adalah negara pengutang terbesar bagi AS.dengan nilai lebih 1,2 trilyun US Dollar.

Isu-isu yang Bisa Picu Konflik AS Cina Sengketa Militer Korea Utara Washington menuduh Beijing tidak berbuat banyak dan memainkan pengaruhnya untuk meredam ambisi militer penguasa di Pyongyang. Ujicoba terbaru misil Korut kembali menyulut nada tinggi dari Gedung Putih.

Isu-isu yang Bisa Picu Konflik AS Cina Konflik Laut Cina Selatan Dalam sengketa perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat mendukung sejumlah negara yang berkonflik dengan Cina. Washington menuduh Beijing mencaplok kawasan kepulauan di Laut Cina Selatan untuk dijadikan pangkalan militer.

Isu-isu yang Bisa Picu Konflik AS Cina Status Taiwan Pemerintah di Beijing menegaskan sikap politiknya mengenai Taiwan yang disebut provinsinya yang membelot. Sebaliknya Washington mendukung independensi "Formosa" dari cengkraman Cina. AS baru-baru ini memasok persenjataan modern ke Taipeh yang dijawab dengan pengarahan rudal Cina ke Taiwan.

Isu-isu yang Bisa Picu Konflik AS Cina Perlindungan Iklim dan Pemanasan Global Cina belum lama ini melakukan manuver politik cantik, dengan meratifikasi konvensi perlindungan iklim Paris. Sementara Donald Trump dalam pesan twitter menuduh Cina memainkan isu pemanasan global untuk membuat manufaktur AS tidak kompetitif.



hp/as (afp, ap, dpa)