Pemerintahan Trump Usulkan Tarif Impor Baru Atas 1300 Produk Asal Cina

Isu-isu yang Bisa Picu Konflik AS Cina

Perdagangan Bilateral

Tema favorit Presiden AS Donald Trump adalah perdagangan bilateral AS-Cina Trump dalam pidatonya berulanghkali mengatakan, Cina akan merebut pekerjaan dari AS dan membuat negara Paman Sam itu merosot. Faktanya, Cina adalah negara pengutang terbesar bagi AS.dengan nilai lebih 1,2 trilyun US Dollar.