Najib Kian Sulit Lolos dari Penjara

Drama hukum seputar skandal korupsi 1MDB pasca kekalahan Najib Razak dan Barisan Nasional dalam pemilu semakin menghangat. Kuasa hukum Najib mengecam aksi penggeledahan oleh kepolisian di kediaman kliennya yang berlangsung selama 18 jam sebagai sebuah "pelecehan."

Harpal Singh Grewal mengklaim polisi datang dengan 16 kendaraan berisikan 50-60 personil pada Rabu (16/5) pukul 10 malam dan masih bercokol di rumah Najib hingga pagi keesokan harinya.

"Tidak ada hal berarti yang didapat dari penggeledahan ini kecuali penyitaan benda-benda pribadi yang tidak signifikan," ketusnya.

Polisi antara lain menyita tas tangan dan sejumlah pakaian milik Najib dan isterinya.

Aksi kepolisian dilaporkan tidak mendapat restu dari kantor kepala pemerintahan, Perdana Putera. Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengaku tidak tahu ihwal penggeledahan rumah Najib Razak.

Malaysia yang tak bisa lepas dari Dr. M Perdana menteri terlama Mahathir, yang adalah seorang dokter, pernah memimpin Malaysia pada 1981 hingga 2003 dan dijuluki "Bapak Modernisasi" Malaysia. Ketika menjabat sebagai PM, ia memimpin Partai Ketubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (Pekembar), partai inti dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang memimpin pemerintahan Malaysia sejak merdeka tahun 1957.

Malaysia yang tak bisa lepas dari Dr. M Kritikus menyebutnya diktator Kritikus menyebut bahwa Mahathir adalah seorang diktator, terutama karena penerapan Akta Keselamatan Dalam Negeri (AKDN) dibawah 22 tahun pemerintahannya. AKDN memungkinkan pemerintah untuk menangkap pihak yang dianggap melawan pemerintah dan memenjarakan mereka tanpa tuntutan atau putusan pengadilan.

Malaysia yang tak bisa lepas dari Dr. M Dari lawan jadi kawan AKDN dianggap sebagai alat pemerintah untuk menekan kritik. Implementasi AKDN paling menonjol adalah pada tahun 1987 dalam Operasi Lalang dimana pemerintahan yang dipimpin Mahathir membungkam oposisi dengan memenjarakan banyak anggota partai, termasuk Anwar Ibrahim (kiri foto), yang hingga kini masih mendekam di penjara.

Malaysia yang tak bisa lepas dari Dr. M Dari kawan jadi lawan Pada 2016, Mahathir keluar dari partai yang ia besarkan karena skandal korupsi 1MDB yang menjerat Najib Razak. Mahathir, yang adalah mentor Razak dan membantunya memenangi pemilu 2009 untuk menjadi perdana menteri, menyebut bahwa Partai Pekembar sudah berubah menjadi partai Razak. Ia pun mendirikan partai Pribumi Bersatu Malaysia dan berlabuh ke oposisi untuk mencalonkan diri di pemilu 2018.

Malaysia yang tak bisa lepas dari Dr. M Dr. M beraksi kembali Mahathir dengan partainya maju di pemilu 2018 sebagai calon dari koalisi partai-partai oposisi Pakatan Harapan (PH) melawan koalisi partai pemerintah Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib Razak. Koalisi menang dengan merebut 122 kursi dari keseluruhan 222 kursi pemerintahan dan Mahathir dilantik pada 10 Mei 2018. Ini adalah kemenangan oposisi pertama kalinya dalam sejarah Malaysia.

Malaysia yang tak bisa lepas dari Dr. M Rekonsiliasi yang tak terduga Mahathir akan memimpin pemerintahan didampingi Wan Azizah, istri Anwar Ibrahim, yang ia angkat sebagai wakilnya. Ia berencana untuk memegang jabatan PM selama dua tahun dan akan membebaskan Anwar Ibrahim untuk kemudian mengangkatnya menjadi perdana menteri.



"Kepolisian memiliki prosedur standar beroperasi. Saya tidak tahu mereka harus menggeledah pada malam hari. Tapi instruksi saya sudah sangat jelas. Saya tidak akan menyiksa orang atau sejenisnya. Saya ingin orang diperlakukan secara layak," kata Mahathir seperti dilansir The Straits Times.

Namun begitu Mahathir membubuhkan ia meyakini "kepolisian memiliki alasan yang cukup untuk melakukannya."

Kritik sebaliknya muncul dari puteri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah Anwar, yang kini duduk di parlemen. "Sebagai bekas korban penggeledahan tengah malam oleh polisi, saya harus menekankan penolakan saya terhadap penggeledahan pada waktu yang sangat tidak layak itu," ujarnya seperti dilaporkan Reuters.

"Dakwa, investigasi secara bijaksana," kata Nurul lagi. "Prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan harusnya selalu digunakan."

Najib sedang menghadapi gelombang penyelidikan menyusul skandal korupsi di dana investasi Malaysia 1MDB yang ditengarai merugikan negara sebesar 3,5 milyar Dollar AS. Keterlibatan Najib diduga melalui putera angkatnya, Riza Aziz. Ia diyakini melakukan delik pencucian uang buat membersihkan duit korupsi dari 1MDB.

Kenapa Pemilu Malaysia Cacat Demokrasi? Siasat Demografi Jumlah penduduk pada daerah pemilihan sangat menentukan. Koalisi pemerintah biasanya menang di dapil yang dihuni bangsa Melayu. Namun banyak dapil tersebut berpenduduk sedikit seperti di Sabah atau Serawak. Sebaliknya kelompok oposisi berharap pada dapil berpenduduk multi-etnis yang berjumlah sedikit, meskipun ramai pemilih. Akibatnya sepertiga pemilih menentukan separuh jumlah kursi di parlemen.

Kenapa Pemilu Malaysia Cacat Demokrasi? Akal-akalan Daerah Pemilihan Setiap 10 tahun sekali Komisi Pemilu (SPR) memetakan ulang daerah pemilihan sesuai sensus penduduk terbaru. Tapi oposisi mengritik pembagian dapil menguntungkan pemerintah. Penduduk keturunan yang cenderung memilih partai oposisi digabung dengan dapil pendukung oposisi, sementara warga Melayu disebar agar menjadi mayoritas di dapil lain. Akibatnya jumlah dapil pendukung pemerintah berlipat ganda.

Kenapa Pemilu Malaysia Cacat Demokrasi? Kejanggalan Daftar Pemilih Sejumlah LSM mengeluhkan "kejanggalan" dalam daftar pemilih, termasuk keberadaan 2,1 juta pemilih baru yang tidak memiliki alamat. Komite Parlemen 2011 silam sempat memerintahkan SPR membersihkan daftar pemilih, namun hingga kini "rekomendasi" tersebut diabaikan. Atas dasar itu organisasi anti korupsi, Bersih, memperkirakan 15% pemilih tidak memenuhi syarat untuk mencoblos.

Kenapa Pemilu Malaysia Cacat Demokrasi? Dagelan Pemantau Asing Pemerintah berusaha meyakinkan pemilu kali ini berjalan demokratis, antara lain dengan mengundang 25 perwakilan asing, termasuk dari Indonesia. Namun sisa negara yang diundang tidak memiliki kredibilitas demokrasi, antara lain dari Azerbaidjan, Maladewa, Pakistan, Uzbekistan, Kamboja dan Kirgistan. Komisi HAM Malaysia juga mengeluhkan pemantaunya ditolak oleh Komisi Pemilu untuk mengawasi TPS

Kenapa Pemilu Malaysia Cacat Demokrasi? Peluru di Balik UU Anti Hoax Bulan lalu parlemen mengesahkan UU Anti Hoax yang mengharamkan berita palsu. Namun aturan tersebut belakangan lebih sering digunakan buat mengintimidasi oposisi dan meredam laporan mengenai dugaan korupsi Dana Investasi Malaysia 1MDB yang ikut menyeret keluarga Perdana Menteri Najib Razak. Bekas PM Mahathir Mohammad baru-baru ini digugat ke pengadilan lantaran hal serupa.

Kenapa Pemilu Malaysia Cacat Demokrasi? Drama di Hari Pencoblosan Ketetapan hari pemungutan suara digelar pada pertengahan minggu memicu kontroversi besar di Malaysia. Pasalnya banyak pemilih yang harus pulang kampung untuk bisa mencoblos. Meski kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional, kelompok oposisi mengklaim bakal kehilangan suara lantaran banyak pendukungya yang bekerja di luar kota, termasuk di antaranya setengah juta calon pemilih di Singapura.



Aziz antara lain dilaporkan berkongsi dengan miliarder muda Malaysia, Jho Low. Dia diduga membeli berbagai rumah mewah di Amerika Serikat atas nama perusahaan cangkang dan memindahkan kepemilikan perusahaan kepada Aziz, antara lain apartemen seharga 33,5 juta Dollar AS di New York dan sebuah rumah berhiaskan piramida emas di kompleks mewah Beverly Hills, California

Low juga dituding menggunakan uang curian buat menghadiahkan lukisan Pablo Picasso senilai 3,2 juta Dollar AS kepada aktor Hollywood, Leonardo DiCaprio, dan perhiasan senilai 9 juta Dollar AS kepada model Australia Miranda Kerr. Keduanya sudah mengembalikan hadiah tersebut dan menyanggupi permintaan kerjasama dengan Departemen Kehakiman AS.

Pemimpin koalisi Pakatan Harapan dan calon Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, meyakini Najib tidak akan lolos dari jerat hukum. "Dia pasti akan didakwa," ujarnya. "Akan sulit buatnya untuk lolos dari penjara."

Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Cina Selatan Cina Cina setidaknya memiliki satu kapal induk, yakni Liaoning, dan berniat membangun satu kapal induk lain, Warjag. Selain itu negeri tirai bambu ini juga menguasai 57 kapal selam, 78 kapal fregat dan kapal perusak , 27 korvet, 180 kapal patroli, 52 kapal pendarat dan 523 kapal penjaga pantai. Secara umum Angkatan Laut Cina memiliki 235.000 pasukan yang terbagi dalam tiga armada.

Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Cina Selatan Singapura Meski negara pulau, angkatan laut Singapura hanya memiliki 3.000 pasukan yang bertugas mengamankan wilayah perairan dari perompak. Secara umum negeri jiran ini menguasai 4 kapal selam, 6 kapal fregat dan kapal perusak, 6 kapal korvet, 29 kapal patroli dan 102 kapal penjaga pantai.

Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Cina Selatan Thailand Meski tidak terlibat konflik secara langsung, posisi Thailand turut dipertimbangkan dalam konflik Laut Cina Selatan. Beranggotakan 44.000 tentara, angkatan laut negeri gajah putih ini memiliki satu kapal induk helikopter buatan Spanyol, HTMS Chakri Naruebet, 9 kapal fregat dan perusak, 7 kapal korvet, 77 kapal patroli, 2 kapal pendarat dan 94 kapal penjaga pantai.

Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Cina Selatan Filipina Dari semua negara, angkatan laut Filipina dengan 24.000 personil termasuk yang paling lemah, terutama jika mempertimbangkan posisinya dalam konflik di Laut Cina Selatan. Jiran di utara ini hanya memiliki 4 kapal fregat buatan Amerika Serikat, 10 unit korvet yang sebagian sudah menua, 66 kapal patroli, 4 kapal pendarat dan 72 kapal penjaga pantai.

Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Cina Selatan Vietnam Vietnam banyak membenahi kekuatan angkatan lautnya sejak beberapa tahun terakhir. Kini angkatan laut Vietnam yang beranggotakan 40.000 serdadu memiliki 7 kapal selam anyar kelas Kilo buatan Rusia, 2 kapal fregat, 7 kapal korvet, 61 kapal patroli, 8 kapal pendarat tank dan 78 kapal penjaga pantai.

Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Cina Selatan Indonesia Belakangan Jakarta meningkatkan pengamanan di perairan Natuna. Saat ini Indonesia adalah kekuatan terbesar kedua setelah Cina dalam konflik di Laut Cina Selatan. TNI AL saat ini memiliki 2 kapal selam, 12 kapal fregat dan perusak, 27 korvet, 64 kapal patroli, 19 kapal pendarat tank dan 43 kapal penjaga pantai. Namun begitu usia armada laut Indonesia juga tergolong yang paling tua di kawasan.

Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Cina Selatan Malaysia Kekuatan angkatan laut Malaysia yang berkekuatan 14.000 personil hampir menyaingi Indonesia. Selain 2 kapal selam anyar buatan Spanyol, Malaysia juga memiliki 10 kapal fregat atau perusak, 4 kapal korvet buatan Jerman, 33 kapal patroli dan 317 kapal penjaga pantai. (rzn/hp - sumber: IISS, SIPRI)



rzn/hp (rtr,ap, thestraitstimes,thestar)