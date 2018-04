Musisi Avicii Meninggal Dunia Pada Usia 28 Tahun

6 Lagu Hits Hasil Jiplakan

Come Together, The Beatles

Chuck Berry sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan musisi lain yang menyontek karya musiknya. Lagu Come Together milik The Beatles adalah salah satunya. Selain kemiripan nada, John Lennon juga mengambil sebagian lirik lagu "You Can't Catch Me" milik legenda Rock 'n' Roll itu. Sebagai kompensasi The Beatles kemudian sepakat membawakan tiga lagu Chuck Berry dalam albumnya.