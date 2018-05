Mewaspadai Bahaya Laten Teroris

Indonesia kembali diguncang oleh tragedi terorisme. Komplotan teroris kembali berulah. Belum lama berselang terjadi drama kerusuhan, penyanderaan, penyiksaan, dan pembunuhan sejumlah anggota polisi oleh gerombolan napi teroris yang ngamuk di rutan kompleks Mako Brimob, Depok. Kini Indonesia kembali dikejutkan oleh rentetan kasus bom bunuh diri yang menyasar sejumlah gereja di Surabaya.

Kasus para napi teroris yang ngamuk pada 8 Mei 2018 itu menutut keterangan polisi, sudah mulai reda dan bisa dijinakkan. Para napi yang berjumlah sekitar 156 orang itu pun sudah menyerah, setelah dikepung oleh sekitar 800-1000 anggota Polri (Densus 88 Antiteror) selama sekitar 36 jam. Mereka diultimatum: menyerahkan diri atau diserbu. Akhirnya semuanya menyerahkan diri. Satu napi dikabarkan ditembak mati karena melawan.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob Berawal dari makanan Kerusuhan pecah pada pukul 19:30, Selasa (08/05) akibat cekcok seputar makanan. Seorang narapidana menanyakan titipan makanan kepada seorang petugas. Ketika titipan tidak diberikan, napi tidak terima dan mengajak rekan-rekan napi lain melakukan kerusuhan dari Blok C dan B. Petugas yang berjaga diserang, sembilan anggota Polri disandera.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob Anggota JAD 30 hingga 40 napi terorisme yang menjadi dalang kerusuhan dan membobol teralis besi tahanan di gedung C. Mereka diketahui bagian dari Jamaah Anshorut Daulah (JAD), jaringan yang berafiliasi dengan ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. Salah satu tuntutan narapidana saat itu adalah bertemu dengan Aman Abdurrahman, pimpinan ISIS di Indonesia.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob Seluruh blok tahanan dikuasai Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menyebutkan ketika kericuhan terjadi, narapidana terorisme mengusai enam blok tahanan di dalam tiga gedung termasuk blok tempat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditahan. Selain itu, para narapidana terorisme disebutkan merampas senjata milik polisi dan menjebol ruang penyimpanan barang bukti.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob 155 tahanan menyerahkan diri 40 jam lamanya napi terorisme menyandera rutan di Mako Brimob Depok. Penyanderaan berakhir, ketika 145 napi menyerahkan diri. 10 tahanan lainnya sempat bertahan hingga akhirnya polisi menyerbu masuk ke dalam rutan dengan menembakkan bom asap dan gas air mata. Satu narapidana terorisme dilaporkan tertembak saat berupaya merebut senjata petugas.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob ISIS klaim bertanggung jawab Menkopolhukam Wiranto awalnya menyebutkan bahwa yang terlibat dalam aksi kerusuhan tersebut adalah napi terorisme. Melalui kantor berita ISIS, Amaq News Agency, kelompok pimpinan Abu Bakar al-Bahgdadi mengirimkan pesan berbahasa Arab yang menyatakan gerilayawannya terlibat baku tembak dengan anggota satuan anti teror Densus 88.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob Olah TKP Pasca berakhirnya kerusuhan di Mako Brimob, penyidik langsung menggelar proses pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Petugas mengumpulkan bukti yang menjelaskan seluruh peristiwa kerusuhan dan penyanderaan, yang hasilnya akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers sehari kemudian.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob Gugur saat bertugas Lima korban tewas dari pihak kepolisian dilaporkan dibunuh dengan senjata tajam. Hasil identifikasi memperlihatkan sebagian besar korban mengalami luka dalam di bagian leher dan satu korban mengalami luka tembak di kepala. Empat anggota Densus 88 Antiteror yang selamat tak luput dari penyiksaan yang sama. Mereka diduga dianiaya dengan sadis terlihat dari sejumlah luka di sekujur tubuh.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob Kenaikan pangkat luar biasa Lima anggota Densus 88 Antiteror yang gugur saat kericuhan di dalam rutan Mako Brimob mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Kelima anggota Polri tersebut yakni: Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji Siswanto, Aipda Luar Biasa Anumerta Denny Setiadi, Brigpol Luar Biasa Anumerta Fandy Setyo Nugroho, Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli dan Briptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob Bukan kali pertama Kerusuhan serupa yang melibatkan narapidana kasus terorisme pernah terjadi di Mako Brimob pada 10 November 2017. Saat itu anggota Densus 88 menggeledah sel dan menemukan empat telepon seluler milik narapidana kasus terorisme. Seorang tahanan yang tidak terima atas aksi penggeledahan melakukan provokasi dan memicu kerusuhan yang dapat diselesaikan tanpa menimbulkan korban.

Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob Tidak takut terorisme Teror yang diarahkan kepada aparat kepolisian mendapat perhatian publik lewat tagar 'Tindak Tegas Teroris'. Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/5/2018) juga angkat suara. "Negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberi ruang kepada terorisme dan upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara." Ed: ts/ (dari berbagai sumber).



Ingatan publik masih segar, tentang kekejaman komplotan teroris yang menyiksa dan membunuh sejumlah anggota Polri, tiba-tiba tragedi terorisme kembali mengguncang Indonesia. Sejumlah teroris melakukan aksi bom bunuh diri di sejumlah gereja di Surabaya pada waktu yang hampir bersamaan tanggal 13 Mei 2018. Yakni di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro, dan Gereja Santa Maria Tak Bercela di Ngagel. Aksi bom bunuh diri ini telah menewaskan belasan orang dan melukai berpuluh-puluh lainnya.

Modus baru: teroris sekeluarga

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa aksi terorisme bom bunuh di gereja-gereja di Surabaya itu dilakukan oleh satu keluarga: suami, istri dan anak-anak. Masing-masing anggota keluarga ini berbagi peran: siapa mengebom gereja apa. Jenderal Tito menjelaskan, pelaku teror di rutan Mako Brimob maupun di Surabaya terkait dengan Jamaah Ansaru Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansarud Daulah (JAD), yang merupakan salah satu eksponen atau pendukung utama organisasi teroris ISIS (Islamic State of Iraq and Syria or Levant) di Indonesia.

Dita Supriyanto, kepala keluarga yang diduga memimpin aksi bom bunuh diri sejumlah gereja itu, merupakan pimpinan JAD Surabaya. ISIS sendiri, melalui kantor beritanya, Amaq News, konon sudah mengklaim kalau aksi bom bunuh diri itu dilakukan oleh jaringan atau komplotan mereka.

Inilah Negara Sarang Teroris 1. Irak Sebanyak 3370 serangan teror terjadi di Irak selama tahun 2014. Hampir 10.000 orang tewas dan 15.000 lainnya luka-luka. Serangan teror terbesar dilancarkan Islamic State saat menyerbu penjara di Badush, 10 Juni tahun lalu. Mereka membebaskan tawanan Sunni dan membunuh 670 narapidana Syiah.

Inilah Negara Sarang Teroris 2. Afghanistan Sedikitnya 4500 korban jiwa dan 4700 luka-luka tercatat akibat 1591 serangan teror yang terjadi di Afghanistan tahun lalu. Setahun setelah pencabutan pasukan perdamaian internasional, hindukush masih berada di bawah bayang-bayang Taliban. Kelompok teror itu berulangkali dilaporkan melancarkan serangan kilat di provinsi Kundus yang memakan korban jiwa dari warga sipil.

Inilah Negara Sarang Teroris 3. Nigeria Boko Haram tidak perlu banyak melancarkan serangan teror buat menghasilkan sebanyak mungkin korban. Dari 662 serangan, kelompok teror pimpinan Abu Bakar Shekau itu membunuh 7512 orang dan melukai 22.000 lainnya. Boko Haram pun menurut studi Vision of Humanity lebih getol membidik warga sipil dengan 77% korbannya berasal dari kelompok non militer tak bersenjata.

Inilah Negara Sarang Teroris 4. Pakistan Sebanyak 1821 insiden beraroma teror tercatat terjadi di Pakistan selama 2014. Geliat teror di negara bermayoritas mulsim itu menelan sedikitnya 1760 korban jiwa dan melukai 2836 lain. Ada banyak kelompok teror yang beroperasi di Pakistan. Tapi kelompok Tehrik-i-Taliban (TTP) adalah yang paling ganas. Desember 2014 silam mereka menyerbu sebuah sekolah di Peshawar dan membunuh 132 murid sekolah.

Inilah Negara Sarang Teroris 5. Suriah Tidak mudah membedakan korban serangan teror dengan korban perang di negeri yang remuk oleh konflik seperti Suriah. Menurut Vision of Humanity, 2014 silam Suriah mencatat 1698 korban jiwa dari 232 insiden berbau teror. Islamic State adalah kelompok teror terbesar dengan jumlah korban jiwa 615 orang. Sementara Front Al Nusra berada di tempat kedua dengan 461 korban jiwa.

Inilah Negara Sarang Teroris 6. India India seakan berada di luar radar teroris sejak serangan mematikan di Mumbai 2008 silam. Tapi nyatanya Vision of Humanity mencatat 763 insiden yang menelan 416 korban jiwa selama 2014. Terorisme di India kebanyakan digalang oleh kelompok Komunis, Islamis atau separatis. Serangan terbesar tahun lalu dilancarkan oleh kelompok Maoist yang menyerang iring-iringan polisi dan membunuh 22 aparat keamanan

Inilah Negara Sarang Teroris 7. Yaman Sebanyak 512 serangan teror menewaskan sekitar 654 orang selama 2014 di Yaman. Kelompok Al-Qaida dan pemberontak Houthi adalah dua kekuatan terbesar. Al-Qaida adalah satu-satunya kelompok di Yaman yang menggunakan taktik bom bunuh diri. Yang terparah adalah ketika kelompok tersebut menyerang perayaan tahun baru di wilayah yang dikuasai Houthi dan membunuh 50 warga sipil.

Inilah Negara Sarang Teroris 8. Somalia Tahun lalu Somalia mencatat tahun paling berdarah dalam perang melawan terorisme: sebanyak 800 korban jiwa dari 469 insiden. Laskar Al-Shabbab adalah kelompok terbesar yang merongrong keamanan di negeri tanduk Afrika itu. Berkekuatan sebanyak 9000 gerilayawan, Al-Shabbab yang berafiliasi dengan Al-Qaida itu sering mengandalkan serangan bom untuk menyebar teror.

Inilah Negara Sarang Teroris 9. Libya Libya mencatat lonjakan tajam sebesar 225% tahun 2014 dalam jumlah korban serangan teror. Tercatat negeri di utara Afrika itu mengalami 554 serangan yang menelan 429 korban jiwa. Ada banyak kelompok teror yang beroperasi di Libya, salah satunya adalah Islamic State.

Inilah Negara Sarang Teroris 10. Thailand Sebanyak 366 insiden berbau teror terjadi selama 2014 di Thailand dan menelan 156 korban jiwa. Gejolak terutama terjadi di wilayah selatan, di mana kelompok minoritas muslim Melayu berperang melawan pasukan pemerintah. Sekitar 60% serangan teror di Thailand berupa ledakan bom.

Inilah Negara Sarang Teroris 33. Indonesia Posisi Indonesia banyak membaik, meski belum keluar dari jangkauan terorisme global. Sebanyak 27 insiden tercatat selama tahun 2014 dengan jumlah korban jiwa 12 orang. Jemaah Islamiyah merupakan kelompok terbesar. Belakangan Islamic State juga mulai menunjukkan geliarnya di tanah air. Penulis: rzn/yf (Sumber: Vision of Humanity)



Polri mencatat ada sekitar 500an warga Indonesia yang kembali dari Suriah dan disinyalir bergabung dengan ISIS selama tinggal di negara tersebut. Modus yang sering dipakai adalah umroh atau wisata reliji. Mereka pergi ke Suriah lewat Turki yang memang merupakan jalan termudah untuk menuju ke sana.

Kompleksitas dan akar terorisme

Terorisme adalah masalah global yang sangat kompleks. Indonesia bukan satu-satunya negara yang rawan terorisme. Banyak negara di dunia ini yang menjadi sasaran kaum teroris. Dan sejumlah negara, baik di Barat maupun Timur, disinyalir menjadi sarang dan sumber kaum teroris. Kompleksitas masalah terorisme ini bukan hanya dilihat dari aspek ideologi saja tetapi juga latar belakang, motivasi, tujuan, strategi, taktik, organisasi, jaringan hingga para pelaku teror itu sendiri.

Misalnya, pelaku teror di Indonesia kini bukan hanya kaum lelaki tapi juga perempuan. Memang benar keterlibatan perempuan dalam aksi dan jaringan terorisme bukan hal baru. Berbagai studi terorisme (misalnya yang ditulis oleh Randall D. Law, Bruce Hoffman, atau Charles Townshend) menunjukkan sudah sejak 1960an, kaum perempuan terlibat di berbagai jaringan teroris di sejumlah negara. Kaum perempuan juga sudah lama dilibatkan sebagai pelaku bom bunuh diri.

7 Organisasi Teror Paling Ditakuti Pimpinan Dunia Islamic State di Irak dan Suriah (ISIS) Didirikan 2004 tapi baru terkenal secara global 2014 setelah mengumumkan sepihak berdirinya kekalifahan di kawasan luas Irak dan Suriah. Di bawah pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS terkenal lewat teror brutalnya, antara lain pemenggalan kepala para sandera, perbudakan seks perempuan dan penghancuran situs bersejarah.

7 Organisasi Teror Paling Ditakuti Pimpinan Dunia Abu Sayyaf Group Organisasi teror di Flipina ini berbasis di kepulauan Jolo dan Basilan. Didirikan 1991 dimasukan daftar grup teroris AS 1997. Abu Sayyaf bertanggung jawab atas serangan teror sebuah ferry di Filipina (2004) yang menewaskan 116 orang. Grup ini mendapat dana dari tebusan sandera dan perompakan kapal barang. Tujuan utama Abu Sayyaf adalah mendirikan negara Islam merdeka di selatan Filipina.

7 Organisasi Teror Paling Ditakuti Pimpinan Dunia Harakat al-Shabaab al-Mijahideen Terkenal sebagai al-Shabaab, organisasi teror ini beroperasi di kawasan Timur Afrika terutama di Somalia dan Kenya. Tahun 2006 Al Shabaab merebut kawasan luas di Somalia termasuk ibukota Mogadishu, tapi 2007 berhasil digempur mundur pasukan Somalia dan Ethiopia. Sejak itu grup beroperasi dari kawasan pedesaan dan melancarkan serangan ke kota. Anggota Al Shabaab ditaksir sekitar 9.000 orang.

7 Organisasi Teror Paling Ditakuti Pimpinan Dunia Tehrik-e Taliban Pakistan Taliban di Pakistan sejak 2007 menjalin aliansi dengan sejumlah kelompok radikal lainnya di kawasan perbatasan ke Afghanistan. Kelompok ini tidak memiliki kaitan langsung dengan Taliban di Afghanistan. Grup afliasi Al Qaeda ini terutama menentang pemerintahan Pakistan serta militernya. Grup ini juga terkenal anti ideologi barat dan sering melancarkan serangan pembunuhan.

7 Organisasi Teror Paling Ditakuti Pimpinan Dunia Jamā’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihād Kelompok teroris yang didirikan 2002 ini lebih terkenal dengan nama Boko Haram. Terutama beroperasi di Nigeria namun meluaskan aksinya di negara tetangga Chad, Niger dan Kamerun. Boko Haram membunuh sedikitnya 15.000 warga sipil dan menculik 276 gadis Chibok yang memicu kecaman internasional. Grup teroris ini berafiliasi dengan ISIS dan bertujuan menumbangkan pemerintahan Nigeria.

7 Organisasi Teror Paling Ditakuti Pimpinan Dunia Tahrir al-Sham Dulu kelompok teror yang berafiliasi dengan Al Qaeda ini bernama Front Al-Nusra. Pertengahan tahun 2016 kelompok ini menyempal dari Al Qaida dan membentuk aliansi dengan kelompok jihadis militan Sunni lainnya di Suriah dan memakai nama baru Tahrir al-Sham. Grup ini memainkan peranan utama dalam perang saudara di Suriah dan berada di pihak pemberontak yang ingin menumbangkan rezim Bashar al-Assad.

7 Organisasi Teror Paling Ditakuti Pimpinan Dunia Hizbullah Libanon Organisasi ini adalah partai politik sekaligus kelompok militan bersenjata Syiah. Didirikan 1982 dengan bantuan keuangan dan latihan militer Iran, sebagai reaksi atas invasi Israel ke selatan Libanon. Hizbullah terutama melancarkan serangan atas target Israel, Amerika dan barat. Dalam konflik Suriah, Hizbullah mendukung presiden Bashar al-Assad. Penulis: Cristina Burack (as/yf)



Jessica Davis dalam artikelnya, “Evolution of the Global Jihad: Female Suicide Bombers in Iraq”, menyebutkan sejak 1985 hinggal 2006, sekitar 15% pelaku penyerangan bom bunuh diri adalah kaum perempuan. Boko Haram dikenal sebagai organisasi teroris pertama yang memakai perempuan secara masif dalam aksi-aksi bom bunuh diri. Organisasi yang berbasis di Nigeria tetapi juga beroperasi di Chad dan Kamerun ini semula bernama Jama’ah Ahl al-Sunnah li al-Da’wah wa al-Jihad. Tapi kini berganti nama menjadi The Islamic State in West Africa setelah proklamasi bergabung dengan ISIS.

Selain Boko Haram, Al Aqsha Martyrs Brigade (Palestina) dan Tamil Tigers (Sri Lanka) juga dikenal sering menggunakan perempuan dalam aksi-aksi bom bunuh diri. Begitu pula dengan Al-Qaeda dan para militan jihadis Kurdi di Irak. Belakangan ISIS juga menggunakan strategi dan taktik yang sama, yaitu mencuci otak dan melatih kaum perempuan untuk dijadikan sebagai pelaku bom bunuh diri.

Kompleksitas masalah terorisme bukan hanya menyangkut para pelaku teror saja tetapi juga latar belakang atau akar penyebab orang menjadi teroris. Berbagai studi menunjukkan bahwa terorisme bukanlah melulu masalah kemiskinan. Bahkan ada kecenderungan masalah kemiskinan yang dulu sering dijadikan sebagai alasan keterlibatan seseorang bergabung ormas-ormas dan jaringan radikal-militan kini tidak lagi sepenuhnya valid dan akurat. Kebodohan juga bukan satu-satunya faktor penyebab orang menjadi teroris.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Ujung Tombak Deradikalisasi Seperti banyak pesantren lain di Sumatera, pesantren Al-Hidayah di Deli Serdang, Sumatera Utara, didirikan ala kadarnya dengan bangunan sederhana dan ruang kelas terbuka. Padahal pesantren ini adalah ujung tombak program deradikalisasi pemerintah.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Mantan Teroris Perangi Teror Perbedaan paling mencolok justru bisa dilihat pada sosok Khairul Ghazali, pemimpin pondok yang merupakan bekas teroris. Dia pernah mendekam empat tahun di penjara setelah divonis bersalah ikut membantu pendanaan aktivitas terorisme dengan merampok sebuah bank di Medan.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Tameng Radikalisme Bersama pesantren tersebut Al-Ghazali mengemban misi pelik, yakni mendidik putra mantan terpidana teroris agar menjauhi faham radikal. Radikalisme "melukai anak-anak kita yang tidak berdosa," ujar pria yang dibebaskan 2015 silam itu. Jika tidak dibimbing, mereka dikhawatirkan bisa terpengaruh ideologi teror.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Derita Warisan Orangtua Saat ini Pesantren al-Hidayah menampung 20 putra bekas teroris. Sebagian pernah menyaksikan ayahnya tewas di tangan Densus 88. Beberapa harus hidup sebatang kara setelah ditinggal orangtua ke penjara. Menurut Ghazali saat ini terdapat lebih dari 2.000 putra atau putri jihadis yang telah terbunuh atau mendekam di penjara.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Uluran Tangan Pemerintah Pesantren al-Hidayah adalah bagian dari program deradikalisasi yang digulirkan pemerintah untuk meredam ideologi radikal. Untuk itu Presiden Joko Widodo mengalihkan lebih dari 900 milyar dari dana program Satu Juta Rumah untuk membantu pembangunan pondok pesantren yang terlibat dalam program deradikalisasi.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Perlawanan Penduduk Lokal Meski mendapat bantuan dana pemerintah buat membangun asrama, pembangunan masjid dan ruang belajar di pesantren al Hidayah tidak menggunakan dana dari APBN. Ironisnya keberadaan Pesantren al-Hidayah di Deli Serdang sempat menuai kecurigaan dan sikap antipati penduduk lokal. Mulai dari papan nama yang dibakar hingga laporan ke kepolisian, niat baik Ghazali dihadang prasangka warga.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Peran Besar Pesantren Kecil Al-Hidayah adalah contoh pertama pesantren yang menggiatkan program deradikalisasi. Tidak heran jika pesantren ini acap disambangi tokoh masyarakat, entah itu pejabat provinsi atau perwira militer dan polisi. Bahkan pejabat badan antiterorisme Belanda pernah menyambangi pesantren milik Ghazali buat menyimak strategi lunak Indonesia melawan radikalisme.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Trauma Masa Lalu Melindungi anak-anak mantan teroris dianggap perlu oleh Kepala BNPT, Suhardi Alius. Abdullah, salah seorang santri, berkisah betapa ia kerap mengalami perundungan di sekolah. "Saya berhenti di kelas tiga dan harus hidup berpindah," ujarnya. "Saya dikatai sebagai anak teroris. Saya sangat sedih." Pengalaman tersebut berbekas pada bocah berusia 13 tahun itu. Suatu saat ia ingin menjadi guru agama.

Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah Stigma Negatif Bahayakan Deradikalisasi Stigma negatif masyatakat terhadap keluarga mantan teroris dinilai membahayakan rencana pemerintah memutus rantai terorisme. Terutama pengucilan yang dialami beberapa keluarga dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kondisi kejiwaan anak-anak. Ghazali tidak mengutip biaya dari santrinya. Ia membiayai operasional pesantren dengan beternak dan bercocok tanam, serta menjual hasil panen.



Terbukti sejumlah aktivis gerakan militan-radikal-teroris berasal dari keluarga berada dan kelas sosial menengah-atas serta kalangan terdidik. Buku Engineers of Jihad: the Curious Connection between Violent Extremism and Education yang ditulis oleh Diego Gambetta dan Steffen Hertog menujukkan bahwa jihadisme, terorisme dan radikalisme itu bukan melulu dilakukan oleh kelompok “zero pendidikan dan ekonomi”.

Penanganan strategis terorisme

Karena kompleksitas masalah terorisme ini, maka perlu penanganan secara akurat dan komprehensif. Berbagai pendekatan, strategi dan taktik konterterorisme (counterterrorism) harus dilakukan secara sistematis dan simultan untuk mengatasi komplotan teroris serta guna melumpuhkan akar-akar terorisme.

Sudah tentu pendekatan militer-keamanan perlu, wajib, dan sangat penting untuk membasmi komplotan teroris. Tetapi itu saja tidak cukup. Perlu pendekatan nonmiliter-keamanan yang dalam implementasinya sangat beragam tergantung pada kebutuhan dan faktor-faktor yang dianggap penting dan fundamental. Pendekatan nonmiliter-keamananan ini bukan hanya untuk memerangi ideologi-pemikiran kaum teroris saja tetapi juga akar-akar yang dianggap memberi kontribusi bagi tumbuh kembangnya militanisme, radikalisme, dan terorisme.

Karena itu pemerintah, aparat keamanan (polri dan tentara) maupun masyarakat harus terlibat aktif bahu-membahu saling bekerja sama ikut memonitor keamanan dan kedamaian di lingkungan masing-masing. Termasuk dalam bingkai pendekatan nonmiliter-keamanan ini adalah mengawasi secara ketat berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah seperti kampus, madrasah, sekolah, pesantren, masjid, ormas maupun Islamic centers yang sering menjadi dan dijadikan sebagai tempat berseminya ide, pemikiran, diskursus, dan ideologi ekstremisme, termasuk terorisme.

Harus tegas basmi bibit terorisme

Pemerintah harus tegas dan jangan sungkan-sungkan untuk menyisir berbagai lembaga dan tempat ibadah yang disinyalir menjadi sarang tumbuhnya “spirit” militanisme. Jangan biarkan para guru, ustad, juru dakwah, dan khatib radikal-militan-intoleran berkeliaran di Indonesia.

Serangan Teror Global 2017 Barcelona 17 Agustus 2017 Teroris menyerang turis di bulevar Las Ramblas, Barcelona dengan menabrakkan mobil van dengan kecepatan tinggi. Sedikitnya 13 orang tewas dan 100 terluka akibat serangan keji dan pengecut itu. Pelaku berhasil meloloskan diri dan masih terus dikejar aparat keamanan Spanyol. dalam aksi serupa di Cambrils, 100 km dari Barcelona, yang melukai 7 orang, polisi menembak mati 5 teroris.

Serangan Teror Global 2017 Jakarta 24 Mei Bom bunuh diri menyasar target anggota polisi meledak di terminal Kampung Melayu, Jakarta Rabu (24/5). Sedikitnya 3 anggota polisi dan dua terduga pelaku serangan teror tewas. Puluhan terluka. Aparat keamanan menduga pelaku terkait jaringan Kalifat Islamic State-ISIS.

Serangan Teror Global 2017 Manchester 22 Mei Manchester diguncang serangan teror bom bunuh diri yang menyasar "target lunak", remaja yang usai nonton konser musik pop. Sedikitnya 22 orang tewas dan 59 cedera. Banyak korban adalah anak-anak, yang termuda berusia 8 tahun. Terduga pelakunya Salman Abedy (22) kelahiran Inggris dari keluarga migran Libya. Polisi Inggris menduga Salman terkait jaringan teror ISIS.

Serangan Teror Global 2017 Mastung 12 Mei Sebuah serangan bom bunuh diri menyasar konvoi tokoh politik Abdul Ghafoor Haidary yang meninjau kawasan krisis Baluchistan di Pakistan menewaskan 28 orang dan melukai 37 lainnya. Lagi-lagi Islamic State-ISIS yang menyatakan bertanggung jawab.

Serangan Teror Global 2017 Mashar i Sharif 21 April Sebuah serangan ke kamp militer Afghanistan di Mashar i Sharif menewaskan 266 tentara Afghanistan dan lukai 160 lainnya. Penyerang adalah anggota Taliban yang menyamar jadi anggota militer dan menembaki tentara yang sedang tidur.

Serangan Teror Global 2017 Tanta dan Alexandria 9 April Dua serangan bom bunuh diri simultan dilancarkan saat upacara Minggu Palem kaum Kristen Koptik di Mesir. Dalam serangan teror di Tanta (foto) sedikitnya 30 orang tewas dan 70 cedera. Serangan serupa di Saint Mark (Mar Amina) Church di Alexandria tewaskan 17 orang dan lukai 66 lainnya. Aparat keamanan Mesir menyebut ISIS sebagai dalang serangan.

Serangan Teror Global 2017 St.Petersburg 3 April Sebuah serangan bom bunuh diri di stasiun kereta bawah tanah St.Petersburg Rusia, menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai 64 lainnya. Serangan dilancarkan menjelang kunjungan presiden Putin ke kota tersebut. Batalion Imam Shamil yang berafiliasi dengan Al-Qaida menyatakan bertanggung jawab atas aksi teror itu.

Serangan Teror Global 2017 London 22 Maret Sedikitnya 6 orang tewas akibat aksi yang dilakukan Khalid Masood (52). Mula-mula ia mengemudikan mobilnya dan menyeruduk pejalan kaki di kawasan Westminster, menewaskan 4 orang. Pelaku keluar dari mobil membawa senjata tajam dan menusuk mati seorang polisi, sebelum ditembak mati petugas polisi lain. Pelaku adalah mualaf yang teradikalisasi di Arab Saudi.

Serangan Teror Global 2017 Gao 10 Januari Serangan bom bunuh diri di dekat markas tentara NATO di Gao, Mali tewaskan 77 orang dan lukai 177 lainnya. Tidak ada tentara NATO yang jadi korban. Milisi jihadis Al Mourabitun yang berafiliasi dengan Al Qaida di Maghreb menyatakan bertanggung jawab.



Selain itu, pemerintah harus aktif mengevaluasi dan mengawasi perkembangan dunia Internet dan media sosial. Karena jaringan teroris global, sering menjadikan platform ini sebagai medium untuk menyebarkan jihadisme, radikalisme, dan terorisme, termasuk cara pembuatan atau merakit bom.

Tak kalah pentingnya adalah pendekatan hukum. Pemerintah, politisi, dan pembuat kebijakan harus merumuskan UU Antiteror yang kuat yang bisa digunakan untuk menggebuk komplotan teroris, termasuk orang Indonesia yang terlibat aktivitas terorisme di Luar Negeri. Undang-Undang yang ada saat ini (UU No. 15/2003) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai oleh banyak pihak, khususnya pemerintah dan Polri, mengandung banyak kelemahan sehingga perlu direvisi. Di antara kelemahan UU tersebut adalah aparat tidak bisa melakukan upaya pencegahan sebelum kasus terorisme benar-benar terjadi. Selain itu, UU tersebut juga tidak bisa menjerat WNI yang terlibat aktivitas terorisme di Luar Negeri atau menjadi bagian dari jaringan teroris internasional.

Sayangnya, sudah setahun lebih, anggota DPR RI tidak kunjung menyelesaikan Revisi UU Antiterorisme tersebut, hanya karena masalah “kepentingan politik” tertentu. Jika ada kelompok masyarakat, termasuk anggota dewan tentunya, yang tidak turut berpartisipasi dalam memberantas terorisme, maka mereka sama halnya dengan menyetujui kejahatan terorisme, bahkan patut diduga menjadi bagian dari komplotan teroris itu.

Semua warga negara harus berkerja sama mewaspadai bahaya laten teroris serta bekerja sama dalam menangani masalah penyakit terorisme ini agar enyah dari bumi pertiwi. Apapun alasannya, terorisme adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dan tindakan kebiadaban yang harus dilenyapkan dari muka bumi.

Penulis: Sumanto Al Qurtuby (ap/as)

Dosen Antropologi Budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Arab Saudi. Ia pernah menjadi fellow dan senior scholar di berbagai universitas seperti National University of Singapore, Kyoto University, University of Notre Dame, dan University of Oxdord. Ia memperoleh gelar doktor (PhD) dari Boston University, Amerika Serikat, di bidang Antropologi Budaya, khususnya Antropologi Politik dan Agama. Ia menulis lebih dari 18 buku, ratusan artikel ilmiah, dan ribuan esai popular baik dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia yang terbit di berbagai media di dalam dan luar negeri. Bukunya yang berjudul Religious Violence and Conciliation in Indonesia diterbitkan oleh Routledge (London & New York) pada 2016. Manuskrip bukunya yang lain, berjudul Saudi Arabia and Indonesian Networks: Migration, Education and Islam, akan diterbitkan oleh I.B. Tauris (London & New York) bekerja sama dengan Muhammad Alagil Arabia-Asia Chair, Asia Research Institute, National University of Singapore.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.