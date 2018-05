Mengaktifkan Bawah Sadar, Menciptakan Manusia Super Pintar

Gangguan Otak Karena Jatuh Cinta

Membuat Orang Merasa "High"

Ilmuwan di Albert Einstein College of Medicine di New York, AS mengadakan studi atas hasil pemindaian MRI atas sejumlah mahasiswa. Hasilnya menunjukkan, jatuh cinta mengaktifkan sistem syaraf sama pada otak, yang juga terangsang jika orang menggunakan kokain. Ini membuat orang mengalami euforia. Jadi tidak heran juga, kalau Anda merasa "kecanduan" jika jatuh cinta.