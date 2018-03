Kunjungi Indonesia, David Beckham Ajak Warga Indonesia Jaga Gaya Hidup Sehat | dunia | DW | 26.03.2018

David Beckham mengunjugi Indonesia sebagai duta perusahaan asuransi PT AIA Financial, dalam acara bertajuk "AIA Sepak Bola untuk Negeri”. Ini merupakan kunjungan keduanya ke Indonesia. Pada November 2011 lalu, Beckham pernah berkunjung ke Jakarta bersama klub Amerika Serikat, LA Galaxy, untuk melangsungkan laga persahabatan melawan tim Indonesia Selection di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Sambutan meriah diberikan para penggemar sepak bola saat David Beckhmam diterima Menpora Imam Nahrawi di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan Minggu (25/3) sore. Dalam kesempatan kali ini, mantan kapten timnas Inggris itu menyampaikan pentingnya gaya hidup sehat melalui olah raga terutama sepak bola.

Ini memang sesuai dengan kampanye "What's Your Why” yang diluncurkan AIA tahun lalu. "Saya senang dapat menjadi bagian dari ‘What's Your Why'. Dan saya berharap kampanye ini akan diterima masyarakat Indonesia yang ingin menjaga gaya hidup lebih sehat,” kata David Beckham.

Sepakbola di Indonesia sebetulnya bisa maju

David Beckham juga menyampaikan pandangannya mengenai sepak bola di Indonesia. Menurutnya, Indonesia perlu menambah infrastruktur untuk bisa sukses mengembangkan bakat para pemain. Beckham berpendapat, Indonesia memiliki perluang untuk menjadi tim yang kuat. Dikatakannya, Indonesia memiliki cukup banyak pemain berbakat.

Mantan pemain Manchester United ini juga menyatakan, bahwa kaderasisasi sepak bola sejak usia dini masih kurang mendapat dukungan. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa persepakbolaan Indonesia kurang berkembang.

Selama kariernya, pemain yang terkenal dengan "tendangan pisang” ini, bersama Manchester United pernah meraih enam gelar Premier League, dua Piala FA, dan satu Liga Champions. Lepas dari Manchester United, David Beckham kemudian berlaga memperkuat Real Madrid, LA Galaxy dan AC Milan. Karir sepak bolanya ia akhir di klub Perancis, Paris Saint Germain.

