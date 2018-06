Konferensi DW "Global Media Forum" Bahas Soal Kesenjangan Global

'Make Love, Not War:' 60 Tahun Simbol Perdamaian

Konser legendaris di Woodstock 1969

"Love instead of war" adalah motto konser musik legendaris Woodstock Festival tahun 1969. Sekitar 500 ribu orang datang ke Catskill Mountains di selatan negara bagian New. Banyak pengunjung menggunakan simbol perdamaian di t-shirt dan spanduk-spanduk mereka, sambil mendengar Jimi Hendrix (foto), Janis Joplin, The Who dan banyak musisi lainnya yang mengusung pesan anti perang.