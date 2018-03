Kisah Mengenaskan Sudan Badak Putih Jantan Terakhir di Dunia | Lingkungan | DW | 21.03.2018

Badak putih utara jantan terakhir di dunia bernama Sudan, telah mati di Kenya. Ini berarti hanya ada dua badak betina dari subspesies sama yang masih bertahan hidup. Sudan telah lama sakit dan terlalu tua untuk berkembang biak.

Kondisi Sudan yang berumur 45 tahun itu dilaporkan memburuk dengan cepat dalam 24 jam terakhir. Demikian pernyataan dari Ol Pejeta Conservancy di Kenya, Selasa (20/03).

Sudan "dirawat karena komplikasi terkait usia yang menyebabkan perubahan degeneratif pada otot dan tulang serta luka besar pada kulit."

Pakar veteriner mengambil keputusan untuk melakukan euthanasia atau suntik mati terhadap hewan langka tersebut pada hari Senin (19/03). Sudan saat itu sudah tidak mampu berdiri.

Ikut App Kencan Tinder untuk Cegah Kepunahan 43 Tahun, Tinggi 183, Berat 2,5 Ton Nama: Sudan. Ciri lain: berkeriput. Tapi tak apa, bukankah cinta tak kenal batasan apapun? "Saya lain daripada yang lain", begitu katanya di Tinder. Dan benar, ia satu-satunya hewan jantan dari spesies badak putih utara yang masih hidup. Tempat tinggal perjaka yang mencari teman kencan ini di padang rumput taman nasional Ol Pejeta Conservancy, di kaki Mount Kenya yang puncaknya ditutupi salju.

Ikut App Kencan Tinder untuk Cegah Kepunahan Teman Senasib: Najin dan Fatu Perburuan ilegal dan hilangnya habitat menyebabkan spesies Ceratotherium Simum Cottoni berada di tepi jurang kepunahan. Di seluruh dunia hanya tinggal tiga ekor yang hidup. Sayangnya, badak betina Fatu tidak bisa bunting lagi karena sudah terlalu tua. Sementara badak betina Najin tidak bisa bunting karena kelainan pada uterus.

Ikut App Kencan Tinder untuk Cegah Kepunahan Memikat Hati Para Perawatnya Sudan selalu tampak antusias, jika perawatnya datang dengan seember penuh wortel. Tapi ia tidak bisa dibilang fit. Bagi badak, ia sudah berusia lanjut. Kaki belakangya lemah, jadi walaupun ada badak betina yang bisa bunting, Badak jantan ini sulit bisa berhubungan seksual normal dengan badak itu.

Ikut App Kencan Tinder untuk Cegah Kepunahan Mencari Uang untuk Membangun Keluarga Ferstilisasi In Vitro (IVF) jadi harapan terakhir. Pakar konservasi sudah berusaha membuat bunting badak putih selatan dengan sperma Sudan. Tapi kualitas spermanya tidak bagus lagi, eksperimen gagal. Kini mereka berharap, lewat app Tinder bisa menggalang cukup uang untuk membiayai riset, agar Sudan dan Najin bisa punya anak. Foto: badak putih betina (Ceratotherium simum) dengan anaknya.

Ikut App Kencan Tinder untuk Cegah Kepunahan Tinder dan Usapan Yang Menolong Dana yang diperlukan antara 9-10 juta Dolar, kata Richard Vigne, manager Ol Pejeta Conservancy, kepada DW. Hanya dengan mengusap layar, pengguna Tinder yang melihat profil Sudan akan dibawa ke laman pemberian sumbangan. Idenya: memodifikasi sperma Sudan secara genetis agar kualitasnya membaik, kemudian membuahi sel telur dari Najin. Telur kemudian ditanam pada seekor badak putih selatan betina.

Ikut App Kencan Tinder untuk Cegah Kepunahan "Fans" Membludak di Tinder Kabar baiknya, kampanye di Tinder dapat respons membludak, hingga situs konservasi di internet ambruk. Profil Sudan bisa dibaca di 190 negara, dalam 40 bahasa. Sejak 25 April sudah digalang lebih dari 100.000 Dolar. Vigne berharap, kampanye di Tinder bisa menyadarkan orang, bahwa nasib badak Sudan dan spesiesnya juga dialami ribuan spesies lain di dunia. Penulis: Andrew Wasike (ml/as)



Dua badak betina dari subspesies sama yang tersisa adalah anak betinanya Najin, dan cucu betinanya Fatu. Kedua badak putih betina itu hidup di Ol Peteja.

Dijaga petugas bersenjata

"Sudan hanya bisa hidup begitu lama, 45 tahun, karena badak ini dijaga dan berada di bawah perlindungan petugas bersenjata, yang bertugas 24 jam sehari, dari incaran para pemburu liar", ujar organisasi Helping Rhinos. Badak diburu terutama karena culanya, yang biasanya digergaji dari kepala badak yang mati atau terluka parah. Cula badak dalam pengobatan tradisional Cina diyakini berkhasiat ampuh dan membuat pria perkasa. Cula badak juga digunakan untuk membuat gagang pisau Jamibiya di Yaman.

"Kematian Sudan adalah yang kita harapkan terjadi untuk semua badak - yakni kematian alami dan bukan akibat pembunuhan berdarah," kata Helping Rhinos, yang juga memposting video dedikasi bagi Sudan.

Mengingat statusnya sebagai jantan terakhir dari jenisnya, Sudan telah menjadi selebriti, yang terdaftar tahun lalu di aplikasi kencan Tinder sebagai "the most eligible bachelor in the world."

"Dia adalah duta besar besar untuk spesiesnya dan akan dikenang atas apa yang dia lakukan untuk meningkatkan kesadaran global tentang penderitaan yang dihadapi tidak hanya oleh badak, tetapi juga ribuan spesies lainnya yang menghadapi kepunahan sebagai akibat dari ulah manusia," kata CEO Ol Pejeta, Richard Vigne.

Richard Connor (vlz/as)