Kasus Skripal: Rusia Tutup Konsulat AS dan Pulangkan 60 Diplomat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan kepada Duta Besar AS di Moskow Jon Huntsman bahwa Rusia mengusir 60 diplomat AS, meliputi 58 pejabat di Moskow dan dua pejabat di konsulat AS di Yekaterinburg. Selain itu, Rusia memerintahkan penutupan konsulat AS di St. Petersburg (foto artikel).

Konsulat AS di St. Petersburg harus memberhentikan semua kegiatan sampai hari Sabtu, 31 Maret. Sementara para diplomat AS harus meninggalkan Rusia selambatnya minggu depan, 5 April 2018. Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa jika AS mengambil "tindakan permusuhan" lebih lanjut terhadap misi diplomatik Rusia, maka Rusia akan membalasnya.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan dalam konferensi pers Kamis (29/3) di Moskow, Rusia akan mengusir jumlah diplomat yang sama dari masing-masing negara yang melakukan pengusiran, sebagai langkah balasan. Berarti ada empat diplomat Jerman yang juga akan diusir dari Rusia.

Bendera setengah tiang di Kedutaan Besar Rusia di Washington, setelah AS mengumumkan pengusiran 60 diplomat Rusia

Perang dingin Rusia - AS

Pemicu konflik terbaru, adalah tudingan serangan terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal. Mantan agen itu dan anak perempuannya ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah banku taman di kota Salisbury, Inggris, 4 Maret lalu. Keduanya segera dilarikan ke rumah sakit.

Pihak berwenang Inggris kemudian menyatakan mereka telah diserang dengan agen saraf Novichok yang dirancang militer di jaman Uni Soviet. Inggris menuduh Rusia berada di balik serangan itu dan menuntut keterangan bagaimana senjata kimia itu "bisa ke luar dari Rusia".

Penasihat keamanan nasional Inggris Mark Sedwill mengatakan kepada wartawan ketika berkunjung ke Washington, serangan terhadap Skripal adalah bagian dari "perang hibrida" Rusia, yang beroperasi di bawah tingkat konflik bersenjata. Itu sebabnya barat harus bereaksi tegas terhadap serangan itu.

Mantan spion Rusia Sergei Skripal (kanan) dan anaknya Yulia (kiri)

Solidaritas mitra Inggris

Lebih dari 20 negara, termasuk AS, banyak negara UE dan NATO, kemudian mengusir lebih dari 150 diplomat Rusia sebagai tanda solidaritas terhadap Inggris. Rusia tetap bersikeras membantah semua tuduhan dan menyebut sanksi diplomatik barat sebagai "tindakan permusuhan".

Duta Besar AS di Moskow Jon Huntsman dalam sebuah pernyataan mengatakan, "tidak ada pembenaran" untuk langkah Rusia. Dia menerangkan lebih lanjut, bahwa Moskow tidak tertarik untuk berdialog dengan AS tentang hal-hal penting.

"Rusia seharusnya tidak bertindak seperti seorang korban," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert di Washington. Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menyatakan, langkah balasan Moskow "menandai kemunduran lebih lanjut dalam hubungan Amerika Serikat-Rusia."

Konsentrasi agen saraf Novichok yang tertinggi ditemukan di pintu rumah Skripal di Salisbury

Kondisi Yulia Sergei membaik

Sementara itu, Rumah sakit tempat Sergei Skripal dan anaknya dirawat mengatakan hari Kamis (29/3), kondisi Yulia yang berusia 33 tahun sudah "meningkat pesat dan tidak lagi dalam kondisi kritis. Kondisinya sekarang stabil."

"Dia telah merespon dengan baik langkah perawatan, tetapi akan terus menerima perawatan klinis tim ahli selama 24 jam," kata Dr Christine Blanshard, direktur medis di Salisbury District Hospital. Sementara Sergei Skripal, 66 tahun, dilaporkan masih tetap berada dalam kondisi kritis.

Bagaimana Jalan Putin Meraih Kekuasaan? Didikan dinas rahasia Uni Soviet KGB Lahir di St.Petersburg tahun 1952, Putin menandatangani kontrak kerja dengan badan intelijen Uni Soviet KGB begitu selesai sekolah hukum tahun 1975. Tugas pertamanya adalah memantau warga asing dan konsulat pegawai di kota asalnya. Dia kemudian ditugaskan ke Dresden, Jerman Timur. Ketika rejim Jerman Timur goyang, Putin diberitakan memerintahkan pembakaran ratusan dokumen KGB.

Bagaimana Jalan Putin Meraih Kekuasaan? Pembimbing politik Di sebelah kiri terlihat Putin muda bersama walikota St.Petersburg Anatoly Sobchak (tengah) yang pernah menjadi dosen Putin. Sobchak mengangkat Putin sebagai penasehat urusan internasional. Foto ini dibuat tahun 1992, dengan Christine Vranitzky (kanan), istri Kanselir Austria saat itu pada upacara peresmian "Lapangan Austria" di St. Petersburg.

Bagaimana Jalan Putin Meraih Kekuasaan? Meniti karir lewat jalur cepat Dari St. Petersburg, Vladimir Putin dengan cepat meniti karir di Moskow. Tahun 1997, Presiden Boris Yeltsin menjadikannya sebagai staf golongan menengah. Posisi ini sangat menentukan bagi masa depan Putin, yang mulai membangun jaringan untuk menggapai kekuasaan.

Bagaimana Jalan Putin Meraih Kekuasaan? Diangkat menjadi pelaksana jabatan presiden Mei 2000, Boris Yeltsin memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih Putin sebagai penggantinya. Pada pemilihan presiden yang berikutnya, Vladimir Putin berhasil menarik simpati pemilih dan resmi menjabat sebagai Presiden Rusia.

Bagaimana Jalan Putin Meraih Kekuasaan? Mengakali masa jabatan maksimal dua periode Setelah dua kali menjabat sebagai Presiden, Putin menurut konstitusi tidak bisa lagi mencalonkan diri lagi dalam pemilu berikutnya. Tahun 2008, Putin bertukar posisi dengan Perdana Menterinya Dmitry Medvedev, yang mencalonkan diri sebagai presiden dan akhirnya terpilih. Tetapi Medvedev sebenarnya hanya "boneka". Ketika masa jabatan presiden berakhir, keduanya kembali bertukar posisi.

Bagaimana Jalan Putin Meraih Kekuasaan? Kemenangan besar Maret 2018, Vladimir Putin kembali terpilih untuk masa jabatan keempat sebagai presiden dengan mayoritas besar. Karena masa legislatur diperpanjang menjadi enam tahun, Putin akan berkuasa sampat tahun 2024. Kalangan oposisi mengeritik pelaksanaan pemilu yang mereka sebut "penuh kecurangan". Tokoh gerakan oposisi paling populer, Alexei Navalny, dilarang ikut pemilu. (Teks: E. Schumacher/hp/yf)



hp/as (rtr, afp, ap)