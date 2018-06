Jika Jadi Anggota Baru Dewan Keamanan PBB Jerman Akan Hadapi Tantangan Berat

Baru beberapa pekan lalu Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas kembali mengkampanyekan keanggotaan Jerman dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam dua pertemuan, Maas menekankan, "Jerman mampu dan akan berperan besar dalam masalah prevensi krisis, penjagaan perdamaian dan stabilisasi." Maas juga mengingatkan, Jerman adalah pembayar iuran keempat terbesar bagi PBB dan donor kedua terbesar di dunia untuk masalah kemanusiaan.

Dalam PBB, Jerman adalah negara yang sangat dipercaya. Akhir April di depan sidang umum PBB Maas menyatakan, banyak negara mendukung pencalonan diri Jerman. Pesan utama yang disampaikan Menteri Luar Negeri Jerman itu adalah: "Pelucutan, bukan penambahan senjata" dan "dialog, bukan konfrontasi".

Uang, Pengaruh dan Kuasa: Inilah Kelompok Negara yang Mendominasi Dunia G20: Kekuatan Ekonomi Dunia Meski bersifat informal, keputusan yang dibuat pada KTT G20 memiliki bobot politik yang besar. Pasalnya ke-20 negara anggota G20 mewakili hampir 90 persen perekonomian global dan memiliki pengaruh besar pada perdagangan dunia dan perubahan iklim. Dua dari tiga manusia di Bumi hidup dan bekerja di salah satu negara G20. Kelompok gabungan negara industri maju dan berkembang ini dibentuk oleh G7.

Uang, Pengaruh dan Kuasa: Inilah Kelompok Negara yang Mendominasi Dunia G7: Ekslusifitas Negara Industri Maju Tujuh kepala negara dan pemerintahan negara industri maju memiliki instrumen politik lain buat melebarkan pengaruhnya di dunia, yakni G7. Hampir sepersepuluh warga Bumi hidup di negara anggota G7 yang mewakili sepertiga perekonomian dunia. Meski hanya beranggotakan tujuh negara, G7 bertanggungjawab atas seperempat emisi gas rumah kaca di seluruh dunia.

Uang, Pengaruh dan Kuasa: Inilah Kelompok Negara yang Mendominasi Dunia G8: Terkubur Oleh Konflik Selama enambelas tahun, sampai 2014, negara-negara G7 dan Rusia bertemu secara rutin dalam KTT G8. Namun sejak aneksasi Krimea di Ukraina, Rusia diusir dari kelompok negara kaya tersebut. Keberadaan G8 turut diperhitungkan karena sering mengundang negara berkembang lain untuk berkonsultasi dalam masalah iklim atau perdagangan. G8+5 misalnya mencakup Brazil, Cina, India, Meksiko dan Afrika Selatan.

Uang, Pengaruh dan Kuasa: Inilah Kelompok Negara yang Mendominasi Dunia G10: Kreditur Ekonomi Dunia Sebelas negara maju, Amerika Serikat, Italia, Jepang, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Belanda, Swedia dan Swiss, membangun aliansi 10 negara di dalam tubuh Dana Moneter Internasional (IMF). Serupa dengan IMF, G10 memberikan dana pinjaman kepada negara berkembang, seperti kepada Indonesai selama krisis moneter 1998.

Uang, Pengaruh dan Kuasa: Inilah Kelompok Negara yang Mendominasi Dunia G15: Kerjasama di Selatan Untuk menggandakan pengaruh pada panggung politik internasional, sebanyak 15 negara berkembang tahun 1989 membentuk kelompok G15 yang mewakili lebih dari dua miliar penduduk Bumi. G15 yang kini telah bertambah menjadi 17 negara terutama membidik isu perdagangan dan kerjasama pembangunan antara negara di belahan Bumi selatan.

Uang, Pengaruh dan Kuasa: Inilah Kelompok Negara yang Mendominasi Dunia G77: Kelompok Negara Miskin Untuk mengimbangi pengaruh negara industri maju, sebanyak 77 negara berkembang memutuskan membentuk G77 dalam sebuah konfrensi perdagangan dunia (UNCTAD). Kini G77 beranggotakan 134 negara. Kendati berjumlah banyak, pengaruh G77 pada politik global terbatas. Hal ini antara lain disebabkan oleh sejumlah negara G77 paling berpengaruh juga merupakan anggota kelompok G20. (Helle Jeppesen/rzn/hp)



Jumat 8 Juni keputusan diberikan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang umum PBB memilih lima anggota tidak tetap DK PBB untuk masa jabatan dua tahun. Kali ini Jerman punya peluang besar, setelah saingannya yaitu Israel, menarik lamarannya. Karena negara-negara Arab kemungkinan besar akan menolak, Israel hanya punya peluang kecil.

Sehingga untuk kursi bagi negara-negara Eropa, hanya ada Belgia dan Jerman. Tiap calon perlu dua pertiga suara mayoritas. Calon favorit bagi kelompok negara-negara pasifik adalah Indonesia dan Maladewa.

Berada di pusat politik dunia

Menduduki sebuah kursi dalam DK PBB berarti ibaratnya berada dalam jantung PBB. Di kantor DK PBB, yang terletak di Manhattan, New York, AS, berbagai keputusan paling penting diambil. Di sana juga ditentukan berbagai sanksi dan penggunaan kekuatan militer. Badan ini terdiri dari lima negara anggota tetap, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, AS, Cina dan Inggris, ditambah sepuluh anggota tidak tetap yang tidak memiliki hak veto. Sejak PBB terbentuk, Jerman sudah jadi anggota DK PBB selama enam kali. Terakhir dalam periode 2011/2012.

Bagaimana Jerman akan ikut membentuk kebijakan PBB? Kanselir Angela Merkel ingin memperkuat posisi bersama Uni Eropa. Sejak keluarnya Inggris dari Uni Eropa, hanya Perancis lah anggota Uni Eropa yang punya kursi dalam DK PBB.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak atas Kebebasan Berpendapat (18,19,20) "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama"(18). "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat" (19). "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai." (20). Di seluruh dunia lebih dari 350 wartawan dan aktivis online dipenjara, tulis organisasi Reporter Tanpa Batas.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak atas hidup dan kebebasan (Pasal 3,4,5) "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu." (3) "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan." (4) "Tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya." (5). Bagi bocah India yang dipaksa bekerja sebagai buruh ini, deklarasi HAM cuma mimpi di siang bolong.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Persamaan Hak untuk Semua (Pasal 1) "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama." Kutipan ini diresmikan di dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948 di Paris dan dikenal dengan sebutan Pernyataan umum HAM. Namun realita berkata lain. Terlihat bocah yang terpaksa menjadi buruh tambang emas di Kongo.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak Sipil (Pasal 2) Semua hak dan kebebasan berlaku buat semua manusia, terlepas dari "ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain." Sayangnya pernyataan ini terbentur realita internasional. Seperti yang harus dialami minoritas Rohingya di Myanmar.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Setara di Hadapan Hukum (Pasal 6-12) Semua orang setara di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum (6,8,10,12). Ia tidak bersalah selama kejahatannya belum dibuktikan (11). Dan tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang (9). Penjara Guantanamo di Kuba adalah contoh teranyar bagaimana negara-negara PBB secara sistematis melanggar pernyataan umum HAM.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Tidak Seorangpun Ilegal (13, 14, 15) "Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara." Setiap orang berhak meninggalkan sebuah negara (13). "Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran." (14). Setiap orang berhak atas satu kewarganegaraan (15). Kenyataannya kini negara-negara makmur membetoni perbatasan untuk mencegah pengungsi.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Kebebasan Memilih Pasangan (Pasal 16) Perempuan dan laki laki memiliki hak sama di dalam hubungan suami isteri. Sebuah pernikahan "hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai." Lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia hidup dalam perkawinan paksa, menurut UNICEF. Salah satu contohnya adalah Tehani (ki.) dan Ghada (ka.) yang dinikahkan paksa di Yaman ketika berusia 8 tahun.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak atas Kepemilikan (Pasal 17) "Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena." Namun jutaan orang terusir dari tanah sendiri untuk memberi ruang bagi pembangunan kota dan infrastruktur, seperti yang banyak terjadi di Cina atau Brasil.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak Memilih (Pasal 21, 22) "Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas." (21). Setiap manusia juga dikarunai dengan "hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya." (22). Kebebasan semacam itu sayangnya tidak dikenal oleh penduduk Korea Utara.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak atas Pekerjaan Layak (Pasal 23 & 24) "Setiap orang berhak atas pekerjaan". "Setiap orang berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama". "Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik " dan bergabung dengan serikat pekerja (23). "Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan" (24). Saat ini lebih dari 200 juta orang tidak memiliki pekerjaan, tulis Organisasi Buruh PBB, ILO.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hidup yang Bermartabat (Pasal 25) "Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial". "Ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa." Lebih dari dua miliar manusia di dunia menderita kekurangan gizi, sementara 800 juta orang mengalami kelaparan.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak atas Pendidikan (Pasal 26) "Setiap orang berhak mendapat pendidikan". Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tidak dipungut biaya. "Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi." Lebih dari 780 juta manusia di seluruh dunia tidak bisa baca tulis, kata UNESCO.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak Berkarya dan Berbagi (Pasal 27) "Setiap orang berhak ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan". Deklarasi HAM PBB juga melindungi "hak cipta atas karya ilmiah, kesusasteraan dan seni." Konsep hak cipta kini menjadi samar berkat media distribusi internet.

HAM dan Realita Pahit Kemanusiaan Hak yang Tidak Tersentuh (28,29,30) "Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya"."Tidak satu pun negara, kelompok ataupun seseorang, berhak melakukan perbuatan yang merusak hak-hak dan kebebasan perorangan" (30). Sementara itu puluhan ribu kaum Yazidi terusir dari tanah sendiri di Irak. Penulis: Helle Jeppesen/Rizki Nugraha



Masalah-masalah besar di dunia

Masalah-masalah besar yang yang harus ditangani PBB saat ini sangat banyak. Misalnya konflik Ukraina, Timur Tengah, Suriah, Iran dan Korea Utara. Sementara anggota DK PBB tidak selalu punya pendapat sama, juga dalam hal hak asasi manusia. Sehingga DK PBB kerap lumpuh, karena 15 anggotanya saling memblokir. Sejak Donald Trump menjadi Presiden AS, kekuatan yang menyatukan yang biasanya dipegang AS hilang.

Di bawah Trump kesepakatan perdagangan multi nasional yang mengikutsertakan AS terseok-seok, sementara iklim politik internasional yang sehat terancam ambruk. Kekhawatiran semakin marak, bahwa PBB hanya akan memperjuangkan kepentingan satu pihak yang kuat, akibat politik Trump, "America First" .

Inilah Aktor Utama Penentu Masa Depan Dunia Donald Trump Tokoh paling penting adalah presiden AS Donald Trump. Lewat keputusan kontroversial, Trump membatalkan sejumlah kesepakatan global terpenting, antara lain Kesepakatan Iklim Paris dan zona perdagangan bebas. Presiden AS ini akan jadi aktor utama paling penting yang menentukan kemana arah politik global saat ini dan di masa depan.

Inilah Aktor Utama Penentu Masa Depan Dunia Angela Merkel Sebagai tuan rumah KTT G20 di Hamburg, Kanselir Jerman Angela Merkel memainkan peranan sentral sebagai pengimbang politik Trump. Merkel saat ini memegang posisi kuat baik di tatanan Eropa maupun internasional. Dijuluki pemimpin "negara merdeka" global, Merkel diharapkan jadi aktor yang bisa menyelamatkan masa depan dunia.

Inilah Aktor Utama Penentu Masa Depan Dunia Vladimir Putin Presiden Rusia, Vladimir Putin kini menjadi tokoh penting yang diperhitungkan di dalam G20 maupun di panggung politik internasional. Rusia jadi salah satu pemain utama dalam krisis Suriah, Kora Utara dan Ukraina. Pertemuan Putin-Trump akan jadi acara paling penting dalam KTT G20. Hubungan Rusia-AS saat ini pada posisi terburuk dalam dekade terakhir.

Inilah Aktor Utama Penentu Masa Depan Dunia Xi Jinping Presiden Cina, Xi Jinping berambisi meningkatkan peranan negaranya di tatanan politik dunia. Politik Trump yang memicu isolasi AS, dimanfaat untuk makin mencuatkan peranan XI dalam isu perlindungan iklim dan perdagangan bebas. Dominasi Cina di Asia dan Afrika kini juga makin kokoh. Menjelang KTT G20, Xi juga melakukan pendekatan "Panda" kepada kanselir Jerman, Merkel.

Inilah Aktor Utama Penentu Masa Depan Dunia Recep Tayyip Erdogan Posisi presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin kuat setelah menang referendum konstitusi. Turki kini bisa memainkan peranan menentukan, dalam mencari solusi berbagai konflik, antara lain dalam perang Suriah, perang melawan terorisme serta krisis pengungsi di Eropa. Erdogan kini memainkan kartunya dan menekan Uni Eropa serta Jerman yang dinilai memusuhi dia.

Inilah Aktor Utama Penentu Masa Depan Dunia Emmanuel Macron Presiden baru Perancis, Emmanuel Macron tiba-tiba jadi tokoh penting dalam pusaran politik Eropa dan dunia. Setelah hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, Perancis kini memainkan peranan jadi mitra tandem terpenting bagi Jerman. Paling tidak, Macron ikut memainkan pernanan penting dan menentukan masa depan Uni Eropa dan juga dunia. (as/ml)



Kursi panas di politik dunia

Hampir tidak ada persamaan, tapi banyak percekcokan. Akibat perpecahan ini, Jerman kemungkinan akan diterjang banyak cekcok dengan Beijing, Moskow atau Washington. Untungnya, Jerman tidak dianggap ekspansif secara politik, demikian halnya seluruh Eropa. Begitu diutarakan pendapat Henning Riecke dari organisasi Masyarakat Jerman bagi Politik Internasional. Jerman tidak tertarik dalam persaingan soal siapa yang lebih berkuasa, melainkan keteraturan internasional yang berdasar pada peraturan.

"Saya pikir, ini jadi kesempatan untuk menunjukkan secara konkret, bagaimana jika Jerman mengambilalih tanggung jawab dan kepemimpinan." Demikian ditambahkan pakar PBB Henning Riecke.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB 10. Rusia Sekitar 31,3 juta turis mengunjungi Rusia yang jadi tanah air pujangga besar seperti Tolstoi dan Dostojevski. Tapi kunjungan sekali saja tidak cukup untuk mengenal negara terbesar di dunia itu. Ibukota Moskow dengan Lapangan Merahnya (foto), juga "Malam Putih" di St. Petersburg dan perjalanan dengan kereta Trans Sibiria adalah tujuan khas wisatawan di negara itu.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB 9. Meksiko Walaupun sebagian besar dari 32,1 juta wisatawan terutama mengunjungi pantai-pantai indah Meksiko, kekayaan budaya Meksiko sama menarik seperti pantainya. Kompleks kuil Maya di Tulum (foto), juga hutan tropis, dataran tinggi Chiapas atau monumen sejarah berupa arsitektur zaman koloni Spanyol di Meksiko City patut dikunjungi.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB 8. Inggris Ini negara di mana Stonehenge (foto) berdiri, dan lokasi pusat kebudayaan London. Keluarga kerajaan, teater Shakespeare, minum teh pukul lima sore dan berbagai "pub" adalah tradisi yang terus hidup. Oleh karenanya, Inggris menarik 34,4 juta pengunjung tahun 2015. Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara juga jadi sasaran wisata yang disukai.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB 7. Jerman Oktoberfest (pesta Oktober) di München dan pesta Tekno di Berlin adalah festival yang sering dikunjungi wisatawan manca negara. Mereka juga ingin "mengalami" sejarah, seperti melihat sisa tembok Berlin dan monumen Holocaust. Dari 35 juta pengunjung tahun 2015, yang paling banyak dikunjungi adalah kawasan romantis di Schwarzwald, lembah sungai Rhein, juga istana Neuschwanstein (foto).

Negara Wisata Favorit Menurut PBB 6. Turki Istanbul ibaratnya jembatan antara Eropa dan Asia, sehingga punya kekayaan budaya beraneka ragam. Kota ini paling terkenal dengan Hagia Sophia (foto). Pantai-pantai Laut Tengah dan pemandangan Kappadokia juga jadi daya tarik menarik. 39,5 juta wisatawan datang ke negara itu tahun lalu. Karena ancaman serangan teror dan krisis politik, tahun ini wisatawan yang datang jauh lebih sedikit.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB 5. Italia Inilah lokasi kekaisaran Romawi dan Renaissance, juga negara asal pizza, pasta dan espresso. Dari Roma sampai Venezia, dari pulau Sicilia hingga Toskana, Italia kaya daya tarik wisatawan. 50,7 juta pengunjung ingin merasakan indahnya Italia tahun lalu. Koloseum (foto) jadi lokasi yang paling banyak dikunjungi di Roma.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB Cina Lokasi salah satu kebudayaan paling tua di dunia ini pada saat bersamaan jadi salah satu negara yang paling cepat berkembang. Ini alasan bagus bagi 56,9 juta wisatawan untuk datang ke Cina. Mulai dari Tembok Besar (foto) sampai Jalur Sutera, di Cina banyak pemandangan indah, kekayaan budaya sangat tua dan arsitektur modern.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB Spanyol "Fiesta" dan "Flamenco" tidak bisa dipisahkan dari Spanyol. 68,2 juta wisatawan menikmati pantai-pantai Spanyol tahun 2015, lukisan Picasso dan Gaudi atau juga menikmati warisan budaya Alhambra (foto) di Granada. Makanan paling terkenal: Paella dan Tapas.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB Amerika Serikat Film, musik dan produk dari AS termasuk hidup sehari-hari di banyak negara. AS dikunjungi 77,5 juta wisatawan tahun lalu. Mengadakan perjalanan di jalan bebas hambatan, melewati padang pasir, pegunungan (foto: Mount Rushmore) dan ngarai Grand Canyon. Pantai dan kota-kotanya, tempat asal-mula Rock'n'Roll, Jazz dan HipHop juga menarik turis.

Negara Wisata Favorit Menurut PBB Perancis Perancis punya istana, ladang anggur, museum, dapur lezat, dan itu semua menarik 84,5 juta orang tahun 2015. "Ritual" seperti makan croissant dan menikmati karya seniman impresionis, juga mode jadi hal-hal yang menarik orang ke ibukota Paris. Apakah Perancis akan bisa mempertahankan posisi pertamanya tahun 2016 setelah terjadinya serangan teror? Penulis: Elizabeth Grenier (ml/ap)



Penulis: Ralf Bosen (ml/yf)