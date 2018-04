Emmanuel Macron dan Donald Trump Akan Bahas Soal Iran dan Suriah

Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte akan memulai kunjungan resmi tiga hari di AS hari Senin (23/4) dengan menghadiri jamuan makan malam di Mount Vernon, rumah presiden pertama AS ,George Washington. Yang menjadi tuan rumah adalah Presiden AS Donald Trump dan istrinya Melania.

Sebelum berangkat ke Washington, Emmanuel Macron mengatakan hari Minggu (22/4) Presiden Trump sebaiknya mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran.

"Saya tidak punya suatu Plan B". kata Macron ketika diwawancarai stasiun siaran AS Fox News. "Jadi mari pertahankan kerangka ini, karena itu lebih baik daripada suatu situasi seperti gaya Korea Utara”. Presiden Perancis menegaskan, tidak ada alternatif yang lebih baik saat ini, selain kesepakatan nuklir dengan Iran yang dibuat tahun 2015 dan dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

"Belum ada opsi lebih baik”

Pemerintahan Donald Trump rencananya akan meninjau ulang kesepakatan nuklir dengan Iran bulan Mei mentanag dan membatalkannya. AS berpendapat, kesepakatan itu terlalu longgar dan perlu ada pengawasan lebih ketat.

"Saya juga tidak puas dengan situasi dengan Iran, kata Emmanuel Macron. said Macron. "Saya menentang misil-misil balistik. Saya juga ingin membatasi pengaruh mereka (Iran) di kawasan. Tapi mengapa saya katakan jangan tinggalkan JCPOA selama belum ada opsi yang lebih baik, dan mari kita lengkapi dengan misil balistik dan pengawasan kawasan."

Minggu yang lalu, sekitar 500 anggota legislatif mendesak Presiden Trump agar tidak menginggalkan kesepakatran nuklir dengan Iran.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Kelompok Loyalis Assad Militer Suriah yang resminya bernama Syrian Arab Army (SAA) alami kekalahan besar pada 2011 terhadap kelompok anti-Assad yang tergabung dalam Free Syrian Army. SAA adalah gabungan pasukan pertahanan nasional Suriah dengan dukungan milisi bersenjata pro-Assad.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Pemberontak Free Syrian Army Kelompok Free Syrian Army mengklaim diri sebagai sayap moderat, yang muncul dari aksi protes menentang rezim Assad 2011. Bersama milisi non-jihadis, kelompok pemberontak ini terus berusaha menumbangkan Presiden Assad dan meminta pemilu demokratis. Kelompok ini didukung Amerika dan Turki. Tapi kekuatan FSA melemah, akibat sejumlah milisi pendukungnya memilih bergabung dengan grup teroris.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Islamic State ISIS Kelompok teroris Islamic State (ISIS) yang memanfaatkan kekacauan di Suriah dan vakum kekuasaan di Irak, pada tahun 2014 berhasil merebut wilayah luas di Suriah dan Irak. Wajah baru teror ini berusaha mendirikan kekalifahan, dan namanya tercoreng akibat genosida, pembunuhan sandera serta penyiksaan brutal.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Afiliasi Al Qaeda Milisi teroris Front al-Nusra yang berafiliasi ke Al Qaeda merupakan kelompok jihadis kawakan di Suriah. Kelompok ini tidak hanya memerangi rezim Assad tapi juga terlibat perang dengan pemberontak yang disebut moderat. Setelah merger dengan sejumlah grup milisi lainnya, Januari 2017 namanya diubah jadi Tahrir al-Sham.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Tentara Rusia Pasukan dari Moskow terbukti jadi aliansi kuat Presiden Assad. Pasukan darat Rusia resminya terlibat perang 2015, setelah bertahun-tahun menyuplai senjata ke militer Suriah. Komunitas internasional mengritik Moskow akibat banyaknya korban sipil dalam serangan udara yang didukung jet tempur Rusia.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Pasukan NATO NATO terlibat dari awal konflik di Suriah dengan menentang Assad dan mendukung secara taktis pemberontak "moderat". AS dan negara NATO lainnya mula-mula menolak mengirim pasukan darat. tapi sejak 2014 koalisi yang dipimpin AS mulai melancarkan serangan udara ke target yang disebut kubu teroris termasuk ISIS.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Pasukan Iran Iran terlibat pusaran konflik dengan mendukung rezim Assad. Konflik ini juga jadi perang proxy antara Iran dan Rusia di satu sisi, melawan Turki dan AS di sisi lainnya. Teheran berusaha menjaga perimbangan kekuatan di kawasan, dan mendukung Damaskus dengan asistensi startegis, pelatihan militer dan bahkan mengirim pasukan darat.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Militer Amerika Serikat Amerika Serikat kini juga terlibat langsung dalam gejolak di Suriah. April 2017 untuk pertama kalinya militer AS menembakkan puluhan rudal Tomahawk ke pangkalan militer Suriah, sebagai reaksi atas serangan kimis ke kubu pemberontak yang tewaskan warga sipil. Presiden Donald Trump kini berbalik arah, setelah cukup lam menolak keterlibatan langsung Washington di ajang perang Suriah.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Militer Turki Hampir semua negara tetangga Suriah ikut terseret ke pusaran konflik. Turki yang berbatasan langsung juga terimbas amat kuat. Berlatar belakang permusuhan politik antara rezim di Ankara dan rezim di Damaskus, Turki mendukung berbagai faksi militan anti Assad.

Para Pihak Yang Berperang di Suriah Pemberontak Kurdi Perang Suriah sejatinya konflik yang amat rumit. Dalam perang besar ada perang kecil. Misalnya antara pemberontak Kurdi Suriah melawan ISIS di utara dan barat Suriah. Atau juga antara etnis Kurdi di Turki melawan pemerintah di Ankara. Etnis Kurdi di Turki, Suriah dan Irak sejak lama menghendaki berdirinya negara berdaulat Kurdi. Penulis:Elizabeth Schumacher (as/ap)



„Hubungan yang sangat kuat"

Presiden Perancis mengatakan, dia memiliki "hubungan personal sangat kuat" dengan Donald Trump dan dia ingin mengmebangkan hubungan kedua negara dalam kunjungan kali ini.

"Tujuan saya adalah untuk menggaris bawahi hubungan jangka panjang bersejarah antara kedua negara kami, yang berlandaskan nilai-nilai yang sama. Kami sama-sama mencintai nilai-nilai seperti kebebasan dan perdamaian."

Dalam wawancara itu, Macron juga menyinggung rencana Amerika Serikat menerapkan bea impor atas berbagai produk, antara lain baja dan alumunium, sampai 25 persen. Untuk saat ini aturan tersebut masih belum diberlakukan untuk negara-negara Uni Eropa, namun pemerintahan Trump menyatakan akan meninjau lagi aturan bea impor itu bulan Mei dan mungkin saja diterapkan juga untuk negara-negara Eropa.

"Anda tidak ingin terlibat perang dagang dengan mitra Anda," kata Macron. Saat ini, para pejabat AS dan Eropa sedang melakukan serangkaian pembicaraan membahas masalah itu.

Macron juga mengatakan, dia tidak setuju dengan rencana Trump menarik pasukan AS dari Suriah dan mengingatkan, Perancis dan AS saat ini sudah melakukan kerjasama erat dalam upaya penanggulangan terorisme internasional.

Brigitte Trogneux: Perempuan Paling Dibicarakan di Perancis Mendadak, jadi buah bibir di Perancis Selalu tampil mesra di hadapan publik, Emmanuel Macron mencium bibir istrinya Brigitte Trogneux , saat unggul dalam putaran pertama pemilu Perancis. Macron kerap memuji istrinya yang disebutnya amat berkontribusi dalam hidupnya – membentuk bagaimana ia menjadi sosok seperti sekarang ini. Perempuan ini menjadi buah bibir saat Macron jadi kandidat terkuat di pemilu presiden Perancis 2017.

Brigitte Trogneux: Perempuan Paling Dibicarakan di Perancis Dicintai seorang murid remaja Kisah pertemuan Emmanuel Macron dan Brigitte dimulai di Amiens, kota yang tenang di utara Perancis. Brigitte guru bahasa Perancis dan Latin di La Providence, Amiens. Selain itu ia pun pembimbing kelompok teater, dimana Emmanuel Macron saat masih remaja berusia 15 tahun jadi anggotanya. Usai pertunjukan teater, Macron mencium pipi pembimbingnya yang kala itu berusia 40 tahun dan jatuh cinta.

Brigitte Trogneux: Perempuan Paling Dibicarakan di Perancis Percintaan penuh tentangan Di usia 17 tahun, Macron sudah bertekad mengawini Brigitte. Dalam buku Emmanuel Macron: A Perfect Young Man yang ditulis Anne Fulda, orang tua Macron menyuruh Trogneux menjauhi putra mereka, setidaknya sampai berusia 18 tahun. Macron dikirim ke Paris untuk menyelesaikan studi. Namun jarak tak menghalangi hubungan mereka. Brigitte bercerai dari suaminya dan 2007 menikah dengan Macron.

Brigitte Trogneux: Perempuan Paling Dibicarakan di Perancis Punya 3 anak, putrinya bekerja jadi juru kampanye Macron Dari suami sebelumnya, Brigitte punya 3 anak. Anak bungsunya, Tiphaine Auziere (30) bekerja dalam tim kampanye Macron. Dia menyebut ayah tirinya sebagai sosok "berkepribadian luar biasa" dan "cerdas". Anak sulung Trogneux, Sebastien, 2 tahun lebih tua usianya dari Macron. Sedangkan anak tengahnya, Laurence, seumur Macron & berada di kelas yang sama saat pertama Brigitte jumpa dengan Macron.

Brigitte Trogneux: Perempuan Paling Dibicarakan di Perancis Berperan dalam pemerintahan jika Macron menang Jika Macron menang, jangan harap Trogneux tiba-tiba berhenti memainkan peran utama dalam hidupnya di tempat kerja. "Jika saya terpilih - tidak, maaf, ketika kami terpilih - dia akan berada di sana, dengan perannya sendiri" kata Macron . "Saya berutang banyak padanya, dia membantu saya menjadi diri saya sendiri."

Brigitte Trogneux: Perempuan Paling Dibicarakan di Perancis Keluarganya Chocolatiers kaya di Amiens L'Express mencatat bahwa keluarga BrigitteTrogneux terkenal di utara Prancis karena cokelatnya. Sepupu Brigitte, Jean-Alexandre Trogneux, memimpin bisnis keluarga yang pada tahun 2013 saja hasilkan 4 juta Euro. Cokelat bisa dipesan secara online. mereka secara online. Produk paling terkenal perusahaan adalah makaron atau Macrons d'Amiens. Nama yang kebetulan sekali bukan?

Brigitte Trogneux: Perempuan Paling Dibicarakan di Perancis Memutuskan tidak punya anak Macron menjelaskan bahwa dia dan istrinya telah memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Dari anak-anak Brigitte dengan suami terdahulu, pasangan kini sudah punya 7 cucu. Macron menyebutkan: “Tanpa harus menjadi anak-anak dan cucu biologis, saya membanjiri mereka dengan cinta.“

Brigitte Trogneux: Perempuan Paling Dibicarakan di Perancis Arti penting Brigitte bagi Macron Brigitte telah menjadi pemandu dan guru Macron sejak berusia 15 tahun. Ia berperan aktif dalam kampanye, menasihatinya dan mengatur agendanya. “Emmanuel Macron tidak akan bisa memulai karir politik tanpa bantuan istrinya," kata Marc Ferracci, seorang penasihat kampanye dan saksi pada pernikahan pasangan itu tahun 2007. "Kehadiran Brigitte amat penting baginya." (ap/as/berbagai sumber)



hp/vlz (afp, rtr)