Deutsche Welle 65 Tahun dan Berperan Tambah Besar

Deutsche Welle Rayakan Hari Perempuan Internasional

Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Kamis (08/03/2018), dirayakan oleh sekelompok karyawan lembaga penyiaran publik Deutsche Welle. Di gerbang utama kantor yang berlokasi di Bonn, Jerman, mereka berkumpul dan menyuarakan slogan "Enough is enough".