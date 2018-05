Boeing 737 Jatuh Saat Lepas Landas dari Pelud Havana

AS Kuba - Perjalanan Sejarah

Tukar Tahanan, Desember 2014

Alan Gross, kontraktor dan pakar IT asal AS, yang mendekam di tahanan Kuba sejak lima tahun lalu, karena tuduhan spionase, dibebaskan hari Rabu (17/12/14). Alasan resmi: kemanusiaan. Sebagai gantinya, AS bebaskan tiga agen rahasia Kuba. Foto: Alan Gross bersama istrinya saat tiba di Washington.