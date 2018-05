Belajar Musik atau Bahasa Lain Buat Otak Lebih Efisien

Jika Anda belajar memainkan alat musik atau belajar bahasa asing, Anda juga melatih otak untuk jadi lebih efisien. Demikian hasil sebuah studi.

Peneliti pada Baycrest's Rotman Research Institute menemukan, musisi dan orang-orang yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa menggunakan lebih sedikit sumber daya dalam otak, jika menyelesaikan tugas mengingat.

Menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal Annals of the New York Academy of Sciences, jaringan otak yang digunakan berbeda, dan aktivitas otak saat menyelesaikan tugas juga tidak banyak.

Cara Jitu Tingkatkan Daya Ingat Jangan Lupa Olah Raga Kalau Anda melatih raga, Anda melatih pikiran. Olah raga aerobik sebabkan darah mengalir baik, dan ini menambah oksigen yang mengalir ke otak. Ini juga kurangi risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jatung, yang bisa kurangi kekuatan daya ingat. Sebaiknya pagi hari dimulai dengan olah raga. Ini jadikan orang sigap dan terfokus sepanjang hari. Paling baik olah raga yang perlu koordinasi.

Cara Jitu Tingkatkan Daya Ingat Tidur Cukup Selain bergerak, istirahat juga penting. Tidur cukup perlu untuk memastikan otak berada dalam keadaan tip-top setiap hari. Supaya hasilnya maksimal, usahakan tidur 7-9 jam tiap malam.

Cara Jitu Tingkatkan Daya Ingat Terus Stimulasi Otak Menurut studi, terus menstimulasi kemampuan berpikir saat menjelang lanjut usia penting untuk mengurangi risiko demensia. Punya hubungan sosial, berinteraksi dengan orang lain, belajar kemampuan baru, main game yang menstimulasi otak seperti Sudoku sangat penting untuk menjaga kesehatan otak.

Cara Jitu Tingkatkan Daya Ingat Sadar Bila Stres Stres kronis tidak hanya menyulitkan perasaan orang, tapi juga punya efek serius jangka panjang. Menurut studi, stres untuk jangka panjang bisa merusak sel-sel otak dan merusak area otak yang diperlukan untuk menyimpan ingatan baru, dan mengingat yang lama.

Cara Jitu Tingkatkan Daya Ingat Makanan Yang Sehat Sejumlah makanan secara signifikan membantu mencegah hilangnya ingatan. Makan buah dan sayuran adalah keharusan. Jangan lupa makan alpukat. Juga banyak makanan lain yang mengandung antioksidan dan membantu menjaga sel-sel otak. Juga penting, makanan yang mengandung asam lemak omega 3 seperti ikan salmon dan minyak zaitun.

Cara Jitu Tingkatkan Daya Ingat Menulis dengan Tangan Kalau ingin mengingat sesuatu, tulis dengan tangan. Itu menyebabkan aliran darah yang penuh oksigen ke areal otak yang bertanggungjawab untuk ingatan, dan benar-benar melatih bagian itu. Anda juga bisa menulis buku harian, mengirim e-mail untuk diri sendiri, menulis blog, dsb. Semua aktivitas itu meningkatkan kemampuan mengingat informasi.

Cara Jitu Tingkatkan Daya Ingat Mendengarkan Musik Menurut riset, tipe musik tertentu sangat membantu untuk menjaga daya ingat. Informasi tertentu ang dipelajari saat mendengarkan lagu tertentu bisa kembali diingat, dengan mendengarkan lagu itu kembali dalam ingatan. Lagu dan musik bisa jadi petunjuk jika mencari ingatan tertentu.

Cara Jitu Tingkatkan Daya Ingat Tertawa Anda pasti pernah dengar pepatah: tertawa adalah obat terbaik. Ini tidak hanya berlaku untuk tubuh, melainkan juga dengan otak dan memori. Berbeda dengan reaksi emosional yang hanya terkait dengan bagian tertentu dalam otak, tertawa berefek pada sejumlah areal di seluruh otak. Penulis: ml/ap (lifehack, curejoy)



Dr Claude Alain, salah satu penulis riset, menjelaskan, "Penemuan ini menunjukkan, musisi dan orang yang berbicara lebih dari satu bahasa tidak perlu berupaya sebanyak mereka yang bukan musisi dan hanya bicara satu bahasa." Ini bisa menjaga mereka dari berkurangnya kemampuan kognitif dan berawalnya demensia, kata Alain. Ia menambahkan, kedua ketrampilan itu bisa ikut membentuk bagaimana otak berfungsi, dan jaringan mana yang digunakan

Musisi dan orang yang bisa berbicara beberapa bahasa sudah lama dicatat punya kemampuan mengingat lebih besar daripada yang tidak punya kemampuan itu. Tapi sejauh ini ilmuwan belum bisa mengungkap penyebabnya.

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Berantakan Memang sering dianggap buruk. Tapi kebiasaan ini menyulut kreativitas. Lagi pula, orang yang berantakan 36% lebih efisien daripada yang tidak berantakan. Selain itu, ini juga bisa berefek baik bagi kesehatan. Kutu abu misalnya, kurang bisa hidup dan berkembang di kondisi berantakan, misalnya tempat tidur yang tidak dibenahi. Demikian hasil studi Kingston University.

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Memaki Walaupun dianggap tidak baik, memaki adalah salah satu cara melepas stres. Sebuah riset bahkan menunjukkan, orang yang memaki saat merasakan sesuatu yang menyakitkan, punya kemampuan lebih tinggi untuk menahan rasa sakit, dibanding yang tidak memaki. Sebuah studi lain bahkan mengungkap, orang yang sering memaki kemungkinan lebih jujur dan berintegritas lebih tinggi daripada yang tidak memaki.

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Tidur sampai siang di akhir pekan Banyak orang bilang, lebih baik jika bangun tidur pada waktu sama, baik di hari kerja maupun di akhir pekan. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Orang yang tidur kurang dari 5 jam per hari memiliki risiko kematian dini lebih tinggi daripada yang tidur antara 5 dan 8 jam. Jadi kalau tidak tidur cukup di hari kerja, boleh tidur lebih lama di akhir pekan.

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Menikmati minuman beralkohol Tapi harus dibatasi. Menikmati minuman beralkohol pada kesempatan tertentu bisa membantu orang berpikir lebih baik, memperbaiki ingatan, mengurangi stres, bahkan mengurangi risiko terkena penyakit tertentu, misalnya penyakit jantung, diabetes dan demensia. Demikian hasil sejumlah riset. Foto: Kanselir Jerman Angela Merkel

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Tidak bisa diam Kebiasaan memutar-mutar rambut atau mengetuk-ngetukkan kaki, banyak orang tidak bisa diam sepenuhnya selama lima menit. Walaupun itu dianggap kebiasaan buruk, tapi itu sebenarnya baik. Menggerak-gerakkan kaki baik, terutama jika orang duduk lama. Lewat perbandingan terungkap, mereka yang menggerak-gerakkan kaki memiliki sirkulasi darah lebih baik, daripada yang berdiam saja.

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Melamun Sejumlah riset menunjukkan, melamun bisa membantu orang untuk lebih kreatif, produktif dan bermotivasi. Karena melamun bisa menolong mengaktifkan sejumlah bagian otak yang biasanya tidak digunakan. Tapi patut diperhatikan, bahwa melamun yang bagus adalah melamun yang realistis, bukan yang berdasarkan pada fantasi.

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Bicara dengan diri sendiri Mungkin orang bisa dianggap gila, bila berbicara sendiri. Tapi melakukan ini sebenarnya menolong orang untuk memecahkan masalah, berpikir jelas, dan mengurangi stres. Sebuah studi mengungkap, jika seseorang mencari sesuatu dan mengucapkannya dengan keras, itu membantu untuk memvisualisasikan obyek yang dicari, dan menemukannya.

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Mengunyah permen karet Jika harus berkonsentrasi dan memfokuskan pikiran pada satu hal, coba kunyah permen karet. Tapi demi kesehatan, sebaiknya yang tidak mengandung gula. Dari sebuah riset terungkap, bahwa mengunyah permen karet membantu orang untuk berkonsentrasi dalam waktu lama.

Kebiasaan Aneh Yang Efeknya Bisa Baik bagi Anda Makan coklat Kabar baik bagi penggemar coklat! Baik coklat hitam maupun putih, ternyata baik. Sebuah studi berskala besar menunjukkan, risiko serangan jantung dan stroke tidak terlalu tinggi pada orang yang makan coklat, dibanding dengan yang tidak makan coklat. Sumber: entrepreneur, bustle (ml/hp)



Dalam studi itu, peneliti menganalisa otak 41 orang pada usia antara 19-35 tahun. Mereka ditempatkan dalam kategori: berbahasa Inggris dan bukan musisi, musisi yang hanya bisa berbahasa Inggris, dan orang yang bisa lebih dari satu bahasa, termasuk Inggris, tetapi tidak bisa memainkan instrumen musik apapun..

Aktivitas otak mereka semua dicatat ketika diminta untuk mengidentifikasi apakah sebuah suara, baik dari instrumen musik atau lingkungan atau manusia, sama seperti yang didengar sebelumnya.

Mereka juga diminta untuk mengidentifikasi apakah suara yang mereka dengar datang dari arah sama seperti suara sebelumnya.

Menurut riset itu, musisi mengingat tipe suara lebih cepat daripada orang dari grup lain. Sementara yang bisa memainkan alat musik dan berbicara beberapa bahasa lebih baik prestasinya ketika harus menentukan lokasi suara.

Sumber: independent (ml/hp)