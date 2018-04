Bacakan Puisi Ibu Indonesia, Sukmawati Soekarnoputri Picu Kontroversi

Baceprot! Hijaber Garut Ini Menggebrak Dunia Dengan Band Metal

Jatuh cinta pada metal

Euis Siti Aisyah beraksi menggebuk drum. Menurut para hijaber ini, genre musik heavy metal bisa mewakili mereka bertiga dalam berekspresi. Awalnya mereka sempat memainkan lagu-lagu tren. Namun, setelah mengenal genre musik hip metal funky seperti yang dimainkan Rage Against The Machine, Linkin Park, System of a Down, mereka jatuh cinta pada genre musik metal.