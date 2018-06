Asosiasi Pariwisata Israel kecam Larangan Masuk Bagi Turis Indonesia

9 Fakta tentang Israel yang Mungkin Belum Anda Ketahui

Surat kepada Tuhan

Setiap tahunnya, kantor pos di Yerusalem menerima lebih dari 1000 surat yang dialamatkan kepada Tuhan. Surat yang datang dari mancanegara ini ditulis dalam beragam bahasa, yang terbanyak Bahasa Rusia serta Jerman. Dari Indonesia pun tidak jarang. Salah satu surat dari Indonesia yang terdata diawali dengan kalimat: "To the mighty one YHWH Elohim, Jerusalem, Israel."