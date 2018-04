Dunia

AS, Inggris dan Perancis Luncurkan Serangan untuk Lumpuhkan Senjata Kimia Suriah

Berkaitan dengan serangan senjata kimia di Douma, Presiden AS Donald Trump katakan, militer AS lancarkan serangan untuk lumpuhkan kemampuan serangan kimia Suriah. Rusia sudah peringatkan "konsekuensi" jika AS menyerang.

Jumat kemarin Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS, Inggris dan perancis meluncurkan serangan terhadap lokasi militer Suriah, yang diduga keras menjadi fasilitas senjata kimia. Pekan lalu terjadi apa yang diduga keras serangan senjata kimia di kawasan Douma, yang menurut AS dilaksanakan pasukan Suriah, Bashar al Assad. "Kekejaman dan serangan menjijikkan ini menyebabkan para ibu, bapak, anak dan balita sengsara akibat rasa sakita dan berjuang untuk menghirup udara," demikian dikatakan Trump. "Ini bukan langkah seorang pria. Ini kejahatan monster." Damaskus Membara Akibat Serangan Udara Langit Damaskus terang-benderang Serangan peluru kendali AS diarahkan ke sejumlah daerah ibukota Damaskus, Suriah, Sabtu pagi 14 April. Ibukota Suriah itu diguncang sejumlah ledakan besar yang menyebabkan langit terang-benderang dan asap tebal mengepul di sejumlah lokasi.

Damaskus Membara Akibat Serangan Udara Bendera Suriah dan Rusia Dilambaikan Siang hari Sabtu, 14 April 2018 sejumlah warga Suriah tampak melambaikan bendera Suriah dan Rusia, dalam rangka memprotes serangan udara yang dipimpin AS, Sabtu dini hari.

Damaskus Membara Akibat Serangan Udara Kehadiran Rusia Polisi militer Rusia tampak di kawasan Wafideen, dekat Douma Kamis, tanggal 12 April 2018. Polisi militer ditugaskan ke Douma, setelah terjadinya serangan kimia yang menyebabkan tewasnya puluhan warga sipil. Demikian keterangan Departemen Pertahanan Rusia, hari Kamis.

Damaskus Membara Akibat Serangan Udara Kesengsaraan warga sipil Seorang pria tampak menangis di sebelah jenasah sejumlah anak kecil, setelah terjadi serangan yang diduga serangan kimia di Douma, Suriah, yang masih berada di tangan pemberontak. Akibat serangan sedikitnya 78 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak tewas.

Damaskus Membara Akibat Serangan Udara Anak kecil menderita Seorang anak balita sedang mendapat perawatan di rumah sakit di Douma, Ghouta Timur, setelah terjadi serangan di kawasan itu. Tim pemberi bantuan medis Suriah menyebut serangan 7 April tersebut, sebagai serangan kimia. Ed.: ml/ap (rtr, dpa, ap)

Menurut laporan, suara ledakan keras terdengar di ibukota Suriah, Damaskus saat Trum penyampaikan pidato. Serangan udara dimulai sekitar 4 pagi di Suriah, membuat langit di atas Damaskus terang benderang. Menurut Syrian Observatory for Human Rights, organisasi HAM Suriah yang berada di Inggris, mengenai sejumlah markas militer dan pusat penelitian ilmiah. Iran kecam tindakan "kriminal" Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengecam serangan udara sekutu terhadap Suriah. Ia menyebut para pemimpin AS, Inggris dan Perancis sebagai "pelaku tindakan kriminal".

"Saya mengatakan secara terbuka, serangan ini adalah kejahatan, dan tiga pemimpin yang berpartisipasi adalah pelaku tindakan kriminal," demikian dikatkaan Khamenei, dan dilaporkan kantor berita Iran, Isna. Iran, yang jadi kekuatan Syiah di kawasn itu adalah salah satu pendukung Presiden Bashar al Assad, dan pemerintahannya yang mayoritas Alevi.

ml/ap (AP, Reuters, AFP, dpa) Potret Kehancuran Douma Akibat Perang Suriah Dirusak oleh perang Kota yang dikuasai pemberontak Suriah, Douma terletak sekitar 10 kilometer di bagian timur, di luar ibukota Damaskus.

Potret Kehancuran Douma Akibat Perang Suriah Permainan perang Selama enam tahun terakhir, kawasan pemukiman di kota ini porak-poranda akibat serangan udara yang dilancarkan militer Rusia dan Suriah. Anak-anak jadi terbiasa tinggal di daerah yang hancur oleh bom ini menjadikan puing-puing bangunan sebagai tempat bermain.

Potret Kehancuran Douma Akibat Perang Suriah Sembunyi di bawah tanah Sebagian besar sekolah dan institusi publik lainnya dipindahkan ke bunker bawah tanah karena terus dilancarkannya pemboman dan serangan udara ke kota pemberontak tersebut. Pendidikan sangat penting bagi generasi yang dicabik perang ini karena masa depan negara bergantung pada mereka.

Potret Kehancuran Douma Akibat Perang Suriah Tidak ada jeda Douma terus digempur serangan udara oleh rezim penguasa dan angkatan udara Rusia. Dalam gambar ini, seorang pria sedang memeriksa kerusakan rumahnya sementara pesawat tempur masih terbang di atas kepala.

Potret Kehancuran Douma Akibat Perang Suriah Kembali ke tradisi lama Mesin pembuat roti tak disa dioperasikan karena kurangnya tepung dan bahan bakar. Membuat roti dengan tangan adalah tradisi lama di Suriah. Beberapa penduduk Douma membuka toko untuk memanggang dan menjual roti. Sepotong roti harganya sekitar 5 ribu rupiah.

Potret Kehancuran Douma Akibat Perang Suriah Tetap tegar Abeer* kehilangan kaki kanannya akibat ledakan bom di depan rumahnya, ketika dia tengah bersama sepupunya Hassan* yang terbunuh oleh bom yang sama. Abeer adalah satu dari ribuan anak yang terluka. Ia bertekad untuk hidup seperti orang lain, bermain dengan teman dan tetap berani keluar rumah. (*bukan nama sebenarnya).

Potret Kehancuran Douma Akibat Perang Suriah Kegelapan di pinggir kota Pada malam hari Douma gelap gulita. Pasokan listrik terputus total atau hanya sporasis, sejak pengepungan dimulai. Penduduk setempat menggunakan generator untuk memenuhi kebutuhan energi buat toko dan rumah mereka.

Potret Kehancuran Douma Akibat Perang Suriah Tetap menjaga penampilan Menyetrika pakaian sebenarnya bukan prioritas untuk orang-orang di Douma. Tapi jika memungkinkan mereka melakukannya dengan bantuan setrikaan arang kayu seperti ini. Dengan begitu warga mempertahankan perasaan, bahwa hidup tetap beralan nomal. Penulis: Firas Abdullah (ap/as)



