Komentar: Nevjerojatna varka u Kijevu

Rijetko kad se veselje zbog činjenice da je jedan čovjek na životu pomiješa s toliko preneraženosti i zgražanja. Javnost je prevarena na tako nevjerojatan način da s nerazumijevanjem ne reagiraju samo mnogi Ukrajinci, nego i promatrači i prijatelji iz drugih zemalja. Navodno ubojstvo ruskog novinara Arkadija Babčenka, kritičara Kremlja, u Kijevu nije bilo samo inscenirano, nego je u to bila umiješana i ukrajinska tajna služba.

Navodno je time spriječena ubojita zavjera, usmjerena protiv Babčenka i drugih osoba, koja je trebala uslijediti po nalogu Rusije, doznaje se u Kijevu. Dokazi, koje su do sada podastrli tajna služba i državno odvjetništvo, su skromni. Primjerice, video snimke koje pokazuju kako su na cesti uhićeni navodni organizatori zločina i kako se u tajnosti predaje novac za nabavku oružja i angažiranje plaćenog ubojice. Na snimkama s novčanicama se ne vide lica. Samo se čuje razgovor sudionika.

Fake-story - i za njemačkog predsjednika

Bernd Johann, šef ukrajinske redakcije DW-a

No jasno je da je novinar Babčenko svojevoljno preuzeo ulogu jednog od statista u akciji tajne službe. Čak je pustio da ga fotografiraju kako leži u lokvi krvi. Ta je slika obišla svijet, kako bi dokumentirala ubojstvo kojim su svjetsku javnost 20 sati obmanjivali ne samo vlasti, nego i vladajući političari u Kijevu. Cilj te akcije je bio jasan: privući maksimalnu pozornost javnosti. Istodobno je to bila fake-story, koju su domaćini na dan njegovog posjeta Kijevu servirali i njemačkom predsjedniku Frank-Walteru Steinmeieru.

Loša vijest, koja dakle uopće nije bila istinita, nije zasjenila samo boravak njemačkog predsjednika u Ukrajini. Sada se i prema unutra i prema vani, kao nikada do sada, na ispitu našla vjerodostojnost ukrajinske politike. Jasno je da su tajne istrage i tajnovitost nužni kako bi se razjasnilo, pa time i spriječilo zločine. To pogotovo važi, budući da je Ukrajina četiri godine izložena vojnoj agresiji Rusije, koju Kremlj provodi perfidnim metodama, prije svega u Donbasu, ali i političkim zavaravanjima i lažnim vijestima na propagandnoj bojišnici.

Nužno je potpuno razjašnjavanje

No mora li Ukrajina uzvratiti istim takvim metodama? Mora li se zbog toga sada odglumiti čak i naoko pravo ubojstvo? Je li stvarno bilo nužno izazvati patnju i tugu kod obitelji, prijatelja i poznanika Arkadija Babčenka? Koje dokaze još imaju državno odvjetništvo i tajna služba protiv navodnih počinitelja i nalogodavaca u slučaju novinara iz Rusije, kako bi opravdali svoj postupak? Ukrajina to pod hitno mora objasniti - i partnerima poput Njemačke i drugih zemalja. Prilika za to je posjet njemačkog ministra vanjskih poslova Heika Maasa, koji je uslijedio neposredno nakon Steinmeierovog posjeta. Tu priliku Kijev mora iskoristiti.

Ako ne dođe do potpunog razjašnjavanja skandala bit će nanesena još veća šteta imidžu Ukrajine, koji je ionako trenutačno narušen izostankom napretka u reformama, posebno na području suzbijanja korupcije. Nadajmo se da je ukrajinskoj politici jasno koliko se na kocki našla njezina vjerodostojnost. Slučaj Babčenko u velikoj mjeri izaziva iritacije i nameće pitanja ne samo u Ukrajini nego i na međunarodnom planu. Sada može pomoći samo potpuno razjašnjavanje.

