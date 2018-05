Koliko košta njemačka demokracija?

Čak i predsjedniku njemačkog parlamenta, starom štedljivcu još iz doba dok je bio ministrom financija Wolfgangu Schäubleu je ovaj saziv Bundestaga previše skup. Jer nakon njemačkih parlamentarnih izbora prošle jeseni je u plenarnu dvoranu moralo biti postavljeno još 78 sjedala za zastupnice i zastupnike, a njihov ukupan broj zbog velikog broja dodatnih mandata je narastao na više od 700. Zato se i predsjednik Bundestaga zalaže za novi izborni zakon kako bi i zastupnički dom opet dobio razumne dimenzije.

Nakon posljednjih izbora, bilo je posla za majstore u Bundestagu: trebalo je postaviti mnoštvo novih stolaca.

Jer tako veliki parlament znači i velike troškove: to je ove godine 85 milijuna eura više nego prije. Ali kamo odlazi tih 955 milijuna eura koliko košta njemački parlament? Evo nekih najvažnijih stavki:

Suradnici zastupnika

Daleko najveći rashod odlazi na plaće i honorare oko 5.000 suradnika koje zapošljavaju zastupnici. Svaki od njih ima na raspolaganju 20.870 eura svakog mjeseca kako bi od tog platio na primjer stručne savjetnike. Naravno, oni ne smiju biti na bilo koji način rodbinski vezani sa samim zastupnikom, inače ih on mora plaćati iz vlastitog džepa.

Novac za frakcije

Košta i činjenica da je u Bundestagu sad jedna stranka više, AfD. Jer svaka frakcija dobiva paušalni iznos od oko 411.000 eura mjesečno, ali velike stranke dobivaju i mnogo više. Jer taj iznos se onda povećava za 8.500 eura za svako zastupničko mjesto osvojeno u Bundestagu.

"Dijete" zastupnika lijepo rastu, osobito nakon što su si 2015. odlučili značajno povećati prihod i vezati ga za prosječna primanja u zemlji.

Dnevnice

Sam izraz je arhaizam, ali zastupnici u Bundestagu ne dobivaju „plaću" niti „prihod", nego Diäten. To nema veze s ishranom, nego dolazi od latinskog dies – dan, dakle neka vrsta dnevnice kao odšteta za prihod koji bi inače ostvarili. Naravno, posao zastupnika znači puno radno vrijeme tako da im se mjesečno plaća 9.541,74 eura, ali bruto – od toga se odbijaju obvezna davanja.

Ta „dijeta" se računa svake godine i u odnosu je na osnovni prihod suca Vrhovnog suda. Ona se računa prema nominalnom prosječnom prihodu u Njemačkoj, a zastupnici ne primaju nekakvu posebnu božićnicu ili naknadu za odmor.

Doduše, povrh tog iznosa zastupnici dobivaju još 4.339,97 eura mjesečno za pokrivanje troškova. Od toga plaćaju trošak svog ureda u izbornoj jedinici, trošak smještaja u Berlinu i uredske troškove. Svi ti troškovi moraju biti evidentirani i ne može biti da i cent od tog novca (bez poreza) završi u njihovom džepu.

Zastupnici ne moraju imati "stare kante", makar je tu onda i pitanje sigurnosti komunikacijskih uređaja.

Ured, mobiteli i službeni auto

Svaki zastupnik Bundestaga u Berlinu dobiva vlastiti ured veličine 54 četvorna metra za sebe i svoje suradnike. Nijemce samo ta stavka za stanarinu i iznajmljivanje prostora košta 13 milijuna eura godišnje. Zastupnicima besplatno na raspolaganju stoji i flota vozila Bundestaga za odredišta u Berlinu.

Mogu tražiti i transport izvan grada, ali to je vezano uz mnoge papire. Jer svi mogu besplatno koristiti i usluge Njemačke željeznice na domaćim linijama. Nekad davno su smjeli i koristiti domaće letove Lufthanse, ali sad i tu moraju dokazivati da putuju službeno kako bi im bio plaćen taj trošak.

I na koncu, svakom zastupniku još stoji na raspolaganju 12.000 eura godišnje za tehničku opremu ureda da bi ga održavali na suvremenoj razini. To se ne odnosi samo na nove mobitele i računala, nego i na aparate za kavu u uredima.

Samo najviši službenici imaju "svoj" službeni auto, zastupnicima je na raspolaganju flota Bundestaga. Ipak, nema ih malo koji obzirom na berlinske gužve radije biraju javni prijevoz ili svoj - bicikl.

Novac za bivše zastupnike

Makar i u Europi ima zemalja u kojima je dovoljno samo primirisati u parlament pa da budu zbrinuti do kraja života, u Njemačkoj se i prema bivšim zastupnicima odnosi prilično štedljivo. I tu postoji poseban izraz: to nije „penzija" ili „mirovina", nego Alterentschädigung – odšteta za starost. Sa 67. rođendanom počinju dobivati 2,5% „dijete" – to je sad nekih 238 eura mjesečno. Ta „odšteta" ovisi o godinama provedenim u Bundestagu i može dosegnuti 67,5% prihoda zastupnika. No to znači da bi za puni iznos zastupnik morao provesti 27 godina u njemačkom parlamentu.

Institucije demokracije koštaju, čak i kada je riječ o pranju prozora. No u svakom slučaju si to ova zemlja može priuštiti.

Je li njemačka demokracija previše skupa? Trošak Bundestaga bi bez sumnje mogao biti nešto manji, ali si to zemlja kao što je Njemačka svakako može priuštiti. Ukupno uzevši, troškovi rada Parlamenta iznose 0,28% proračuna Njemačke.

