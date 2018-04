Volkswagen doit faire le ménage

"La décision de la Cour constitutionnelle n'est pas une surprise", souligne la TAGESZEITUNG. Les paramètres de calcul de la taxe foncière datent de 1935 en Allemagne de l'Est et de 1964 à l'Ouest. Or il y a eu du changement depuis, ironise le quotidien, selon lequel les anciens critères d'évaluations ne reflètent pas du tout les valeurs actuelles de certains biens immobiliers.

Villas de luxe sur les bords du Phönixsee (Dortmund)

D'anciennes cités populaires abritent aujourd'hui des appartements de luxe de 150 m2. "Pourquoi les propriétaires ne devraient-ils pas céder une part de leurs profits à la communauté ?", se demande le journal.

La SÜDDEUTSCHE ZEITUNG se penche sur les différents modèles possibles pour une réforme exigée d'ici à fin 2019 par les juges de Karlsruhe. Il faudra réévaluer 35 millions de terrains et le législateur doit décider au préalable selon quels critères : faut-il prendre en compte l'estimation de l'ensemble de l'objet, c'est-à-dire le terrain plus le bâtiment ? Seulement le terrain ? Se baser sur les revenus potentiels en cas de location ou s'en tenir à la surface du terrain ? "Une chose est sûre : ça ne peut pas continuer comme ça.", conclut le journal.

"Volkswagen comme au bon vieux temps" titre la FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG alors qu'on apprend que Matthias Müller devrait être remplacé au poste de Président directeur général par Herbert Diess, jusqu'à présent directeur de la marque. "Pas besoin de verser une larme pour Müller dont la retraite est assurée et qui s'est montré maladroit dans le scandale du diesel", concède le quotidien, avant d'ajouter

le nouveau Jetta de VW

: "Mais on doit lui reconnaitre le mérite d'avoir remis le groupe sur la voie du succès. L'entreprise est à nouveau au beau fixe, la marque Volkswagen a digéré le scandale du diesel et annonce des gains records, grâce aussi à Diess."

Quand à la STUTTGARTER ZEITUNG, quotidien de la ville où siège Mercedes Benz, elle ne ménage pas ses critiques : "À Wolfsburg, au contraire des autres entreprises, il n'y a pas les habituels contrôles et équilibres entre directoire et conseil de surveillance, syndicats et actionnaires sous le regard d'une opinion publique intéressée". Il incombe aux familles propriétaires, Piëch et Porsche, de régler ce problème central de Volkswagen, estime la Stuttgarterzeitung selon laquelle "le changement de PDG est une condition nécessaire mais pas suffisante."